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В Оренбургской области эвакуируют людей из-за прорыва дамбы

Кирилл Шестаков
5 апреля 2024 г.

Под угрозой подтопления оказались более 4 тысяч домов и около 11 тысяч человек, утверждает администрация Орска. Сотрудники МЧС эвакуировали уже более 3 тысяч жителей.

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Прорыв дамбы
Фото: Cornelius Poppe/NTB/REUTERS

В Орске Оренбургской области произошел прорыв насыпной дамбы, которая защищала регион от разлива реки Урал. Об этом сообщают местные власти и экстренные службы в пятницу, 5 апреля. По данным администрации Орска, в зону подтопления могут попасть более 4 тысяч домов и около 11 тысяч человек. Прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору Орска, заявили в оперативных службах.

На всей территории Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС при содействии полицейских эвакуировали более 3 тысяч жителей области, сообщает "Интерфакс". Эвакуация продолжается. Подтопленными уже оказались 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах.

По данным Telegram-канала "Урал56.ру", в городских гипермаркетах закончилась негазированная питьевая вода.

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