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Жителей Оренбурга принудительно эвакуируют из-за паводка

Жан Рофе
6 апреля 2024 г.

Жителей Оренбурга и окрестностей, отказывающихся покидать дома в зоне подтопления, будут эвакуировать принудительно при участии полиции, заявил мэр города.

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Затопление Оренбургской области
Затопление Оренбургской областиФото: Sergei Medvedev/TASS/dpa/picture alliance

Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям города и окрестностей с призывом немедленно покинуть районы, находящиеся в зоне подтопления. "У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции", - написал он в своем Telegram-канале в субботу, 6 апреля.

По данным городского руководства, уровень воды в реке Урал к середине дня поднялся до 855 сантиметров. Ожидается, что вода продолжит прибывать, а ночью может достичь критической отметки. Ранее мэрия Оренбурга сообщила, что опасной считается отметка в 930 сантиметров.

В зоне подтопления находятся район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также СНТ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", СНТ у реки Сакмара.

МЧС: В подтопленном Орске эвакуирован 1121 человек

В Орске, втором по величине городе Оренбургской области, где из-за паводка реки Урал оказалась сильно подтоплена старая часть города, с вечера 5 апреля был эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок, сообщила пресс-служба МЧС России. В зоне подтопления остаются 2400 домов и 3065 придомовых территорий.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры, говорится в сообщении.

Накануне в Орске прорвалась насыпная дамба. К утру в подтопленных районах нашли тела трех погибших. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил строительной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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