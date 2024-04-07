Власти: Ситуация в Орске развивается по худшему сценарию

К утру 7 апреля в Орске оказались затоплены более 6600 домов. Еще один прорыв дамбы произошел в районе поселка Никель. В регион прибыл глава МЧС РФ Куренков.

Паводковая обстановка в Оренбургской области "развивается по наихудшему сценарию", заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона в воскресенье, 7 апреля. По данным властей, к настоящему моменту в зоне затопления в городе Орске находятся 6644 жилых дома. "В целом паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп", - указано на странице регионального правительства в соцсети "В контакте" .

По словам оренбургского губернатора Сергея Салмина, "паводковая ситуация остается критической".

В Telegram-канале МЧС России подчеркивается, что работы по ликвидации стихии в Орске проводятся круглосуточно, в них задействованы более 700 спасателей.

Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки. По состоянию на утро 7 апреля в городе было открыто 13 пунктов временного размещения для пострадавших.

Накануне экстренные службы сообщили, что при патрулировании затопленного района Орска были обнаружены тела трех человек.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, изображающую спасение сотрудниками МЧС и неравнодушными местными жителями на лодках более 40 собак хаски, которые оказались заблокированы на маленьком островке в районе поселка Ленина под Оренбургом.

Новый прорыв дамбы

Вечером 6 апреля произошел новый прорыв дамбы в Оренбургской области - на этот раз в районе поселка Никель. Там проходит эвакуация, сотрудники МЧС делают подомовой обход, говорится в посте Baza.

Заражения кишечной инфекцией в Оренбургской области

По данным пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, 18 человек на фоне ЧС заразились норовирусом (кишечная инфекция) "после употребления воды из централизованного источника водоснабжения".

Утром 7 апреля прокуратура Оренбургской области сообщила, что она проверяет "обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости" в связи с сообщениями о скачке цен на питьевую воду. Кроме того, организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водоснабжения населения, говорится в пресс-релизе.

7 апреля в Орск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. По его оценке, сейчас наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и районе Старого города. Как передает "Интерфакс", в настоящее время в Старом городе передвигаться можно только на лодках. Глубина воды здесь достигает двух метров. Спасательные лодки курсируют постоянно, перевозя людей с личными вещами.

Эвакуация из Оренбурга

С вечера 6 апреля ситуация начала ухудшаться и в областном центре Оренбурге. Местное издание "Урал56" указывает, что уровень воды достиг 856 сантиметров, при том что опасным считается 930 сантиметров. По данным властей, из Оренбурга эвакуированы 889 человек, в том числе 229 детей.

В связи с ухудшающимися прогнозами по паводку власти Курганской области объявили превентивную эвакуацию для жителей нескольких населенных пунктов.

Прорыв дамбы в Орске

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В связи с этим следователи возбудили уголовно дело по статьям о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и о халатности.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Город Орск Оренбургской области с населением около 200 тысяч человек расположен примерно в 270 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через него протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Как уточняет агентство "Интерфакс", микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Он застроен в основном одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.

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