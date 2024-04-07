В Казахстане расширяется масштаб затоплений

Более 5,5 тысячи домов и строений, по данным МЧС, остаются подтопленными в Казахстане. Свыше 70 тысяч человек эвакуированы.

В семи областях Казахстана паводковые воды подтопили более 5,5 тысячи домов и строений, сообщила в воскресенье, 7 апреля, пресс-служба МЧС. "В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3702 частных жилых дома, 562 дворовых территорий, 1822 дачных дома и 73 здания различного предназначения", а также зафиксировано 155 переливов автодорог, говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, из зон подтопления спасены и эвакуированы 72 284 человека, в том числе 17 217 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 430 казахстанцев, чьи дома подтоплены. Из-за размывов автодорог 61 населенный пункт остается без транспортного сообщения, указывает МЧС.

Самое крупное стихийное бедствие за 80 лет

Паводки в Казахстане стали самым крупным стихийным бедствием по масштабам и последствиям за последние 80 лет, заявил накануне президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам. Он назвал нынешнюю ситуацию природной катастрофой, "равной которой не было многие годы".

В десяти регионах страны, в том числе в Атырауской области на западе Казахстана, был объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.

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