 Евросоюз заверяет, что не оставит Центральную Азию без поддержки | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 17.06.2022

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Мир

Евросоюз заверяет, что не оставит Центральную Азию без поддержки

В Алматы при содействии ЕС и ООН прошел Второй региональный саммит по целям устойчивого развития. Представители ЕС пообещали продолжить помогать странам Центральной Азии. Как именно - у DW.

Во время саммита по целям устойчивого развития в Центральной Азии на сцене сидят выступающие, 16 июня 2022 года

Во время саммита по целям устойчивого развития в Центральной Азии, 16 июня 2022 года

Для участия 16-17 июня в организованном правительством Казахстана при содействии ЕС и ООН Втором региональном саммите по вопросам целей устойчивого развития (ЦУР) в Алматы прибыли четыре из пяти премьер-министров государств Центральной Азии. Ожидался приезд и нового президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, который по совместительству возглавляет и правительства страны.

Но он по неизвестным причинам так и не прибыл, тем самым лишив СМИ общения с туркменской делегацией - без президента гости из Туркменистана разговаривать с журналистами не решились. Даже если предлагалось поговорить о проблеме распространения уже сошедшего на нет в регионе ковида. При этом тема саммита - "За пределами COVID - на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии" - была намного шире и значимее. О самом важном, что обсуждалось, - у DW.

Общие цели с точки зрения премьеров

Поскольку Первый региональный саммит по вопросам ЦУР состоялся еще в 2019 году, участникам нынешнего организаторы предложили поговорить о проблемах, с которыми страны Центральной Азии столкнулись в постпандемийный период. Из выступлений глав правительств выяснилось, что все без исключения государства региона не только справились с COVID-19, но и развивают свои экономики, не забывая об обозначенных ООН целях устойчивого развития.

Девушки на регистрации участников саммита

Президента Туркменистана на саммите так и не дождались

"Обнадеживает, что общими усилиями мы мерами вакцинации купировали коронавирусную угрозу и защищаем жизнь и здоровье граждан. Сейчас нашей общей целью является коллективное продвижение вперед к достижению ЦУР и закреплению достигнутых успехов", - отметил в своем докладе премьер-министр и глава президентской администрации Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Вместе с тем каждый из премьеров назвал и вставшие в последнее время перед регионом вызовы, которые не дают ему выйти на новый уровень развития. В первую очередь речь идет о проблеме взаимодействия стран-соседей, которые еще не вышло на должный уровень. По мнению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, поскольку в мире сейчас "происходят стремительные изменения и нарастают кризисные явления", от центральноазиатских стран требуется принятие совместных мер по усилению устойчивости к внешним шокам.

"Глобальные кризисы нужно преодолевать вместе, избегая внедрения торговых барьеров, защищая уязвимые слои населения, уделяя особое внимание проблемам продовольственной безопасности", - подчеркнул Абдулла Арипов. И предложил рассмотреть сразу несколько направлений по расширению сотрудничества в регионе. Среди них - снятие торговых барьеров, организация СП по производству и переработке сельскохозпродукции, поиск новых транспортных коридоров и логистических цепочек, а также активное внедрение "зеленых технологий" без ухудшения положения уязвимых слоев.

Советы от профессора Сакса

Свои идеи по развитию стран Центральной Азии высказал и один из разработчиков политики "шоковой терапии" в Польше и России, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Обращаясь к руководителям стран региона, он посоветовал им взять за основу опыт Евросоюза и работать вместе, так как их проблемы имеют транснациональный характер.

Джеффри Сакс выступает по видеосвязи перед участниками саммита

Джеффри Сакс предложил участникам саммита свои идеи по развитию региона

"Есть шесть основных направлений, на которые необходимо обратить внимание. Первое - инвестиции в образование, исследования и разработку новых технологий. О втором нам напомнила пандемия - это создание сильной региональной системы здравоохранения. Третье - трансформация энергосистемы для перехода к нулевым выбросам парниковых газов, несмотря на наличие в Туркменистане и Казахстане значительных запасов углеводородного сырья", - перечислил Сакс.

По его мнению, изменение климата, в первую очередь, влияет именно на ситуацию в Центральной Азии. Кроме того, профессор предложил странам региона создать устойчивое сельское хозяйство, развитую транспортную и телекоммуникационной инфраструктуру, которые благодаря своему географическому положению позволят Центральной Азии стать логистическим хабом для всей Евразии.

Европа готова и далее помогать Центральной Азии

Глава представительства ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас в интервью DW пообещал, что единая Европа сделает все возможное для оказания помощь региону в решении всех возникших в нем проблем.

"Мы верим в мудрость казахов и их соседей в странах Центральной Азии и уверены, что они знают, что делать в нынешнее сложное время. Мы хотим заверить, что у них есть друзья и партнеры. К сожалению, после начала войны России против Украины мы все оказались в ситуации, требующей объединения усилий. В первую очередь, надо остановить эту войну, это кровопролитие", - указал Янкаускас. По его словам, подписав договоры по партнерству с Казахстаном и другими странами региона, ЕС готов делиться своими технологиями и инвестировать здесь, чтобы сообща находить выходы из сложившегося положения.

Кестутис Янкаускас

Кестутис Янкаускас

"На этой конференции хорошо видно, что сотрудничество между странами региона значительно расширяется. ЕС приветствует эту тенденцию и готов поощрять шаги в этом направлении. Все наши программы и финансирование проектов направлены именно на такой результат. Мы хотим сделать так, чтобы люди из стран Центральной Азии больше посещали Европу, а жители Евросоюза чаще приезжали в этот прекрасный регион и узнавали о нем что-то новое", - сказал дипломат. И добавил, что с точки зрения инвестиций Центральная Азия входит в число самых привлекательных регионов мира.

Сказанное Янкаускасом подтвердила еврокоммисар по международному партнерству Ютта Урпилайнен. В видеообращении к участникам саммита она указала, что, несмотря на российскую агрессию против Украины, ЕС продолжит помогать Центральной Азии в достижении целей устойчивого развития. Кроме того, Урпилайнен сообщила, что новая европейская стратегия Global Gateway по созданию устойчивой и передовой инфраструктуры будет распространена и на страны региона. Поддержит Брюссель и региональную программу по развитию инклюзивных навыков у молодых людей "ДАРЬЯ", на которую уже выделено 10 млн евро.

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    Автор: Григорий Аросев


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