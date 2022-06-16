Евросоюз заверяет, что не оставит Центральную Азию без поддержки

Для участия 16-17 июня в организованном правительством Казахстана при содействии ЕС и ООН Втором региональном саммите по вопросам целей устойчивого развития (ЦУР) в Алматы прибыли четыре из пяти премьер-министров государств Центральной Азии. Ожидался приезд и нового президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, который по совместительству возглавляет и правительства страны.

Но он по неизвестным причинам так и не прибыл, тем самым лишив СМИ общения с туркменской делегацией - без президента гости из Туркменистана разговаривать с журналистами не решились. Даже если предлагалось поговорить о проблеме распространения уже сошедшего на нет в регионе ковида. При этом тема саммита - "За пределами COVID - на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии" - была намного шире и значимее. О самом важном, что обсуждалось, - у DW.

Общие цели с точки зрения премьеров

Поскольку Первый региональный саммит по вопросам ЦУР состоялся еще в 2019 году, участникам нынешнего организаторы предложили поговорить о проблемах, с которыми страны Центральной Азии столкнулись в постпандемийный период. Из выступлений глав правительств выяснилось, что все без исключения государства региона не только справились с COVID-19, но и развивают свои экономики, не забывая об обозначенных ООН целях устойчивого развития.

Президента Туркменистана на саммите так и не дождались

"Обнадеживает, что общими усилиями мы мерами вакцинации купировали коронавирусную угрозу и защищаем жизнь и здоровье граждан. Сейчас нашей общей целью является коллективное продвижение вперед к достижению ЦУР и закреплению достигнутых успехов", - отметил в своем докладе премьер-министр и глава президентской администрации Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Вместе с тем каждый из премьеров назвал и вставшие в последнее время перед регионом вызовы, которые не дают ему выйти на новый уровень развития. В первую очередь речь идет о проблеме взаимодействия стран-соседей, которые еще не вышло на должный уровень. По мнению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, поскольку в мире сейчас "происходят стремительные изменения и нарастают кризисные явления", от центральноазиатских стран требуется принятие совместных мер по усилению устойчивости к внешним шокам.

"Глобальные кризисы нужно преодолевать вместе, избегая внедрения торговых барьеров, защищая уязвимые слои населения, уделяя особое внимание проблемам продовольственной безопасности", - подчеркнул Абдулла Арипов. И предложил рассмотреть сразу несколько направлений по расширению сотрудничества в регионе. Среди них - снятие торговых барьеров, организация СП по производству и переработке сельскохозпродукции, поиск новых транспортных коридоров и логистических цепочек, а также активное внедрение "зеленых технологий" без ухудшения положения уязвимых слоев.

Советы от профессора Сакса

Свои идеи по развитию стран Центральной Азии высказал и один из разработчиков политики "шоковой терапии" в Польше и России, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Обращаясь к руководителям стран региона, он посоветовал им взять за основу опыт Евросоюза и работать вместе, так как их проблемы имеют транснациональный характер.

Джеффри Сакс предложил участникам саммита свои идеи по развитию региона

"Есть шесть основных направлений, на которые необходимо обратить внимание. Первое - инвестиции в образование, исследования и разработку новых технологий. О втором нам напомнила пандемия - это создание сильной региональной системы здравоохранения. Третье - трансформация энергосистемы для перехода к нулевым выбросам парниковых газов, несмотря на наличие в Туркменистане и Казахстане значительных запасов углеводородного сырья", - перечислил Сакс.

По его мнению, изменение климата, в первую очередь, влияет именно на ситуацию в Центральной Азии. Кроме того, профессор предложил странам региона создать устойчивое сельское хозяйство, развитую транспортную и телекоммуникационной инфраструктуру, которые благодаря своему географическому положению позволят Центральной Азии стать логистическим хабом для всей Евразии.

Европа готова и далее помогать Центральной Азии

Глава представительства ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас в интервью DW пообещал, что единая Европа сделает все возможное для оказания помощь региону в решении всех возникших в нем проблем.

"Мы верим в мудрость казахов и их соседей в странах Центральной Азии и уверены, что они знают, что делать в нынешнее сложное время. Мы хотим заверить, что у них есть друзья и партнеры. К сожалению, после начала войны России против Украины мы все оказались в ситуации, требующей объединения усилий. В первую очередь, надо остановить эту войну, это кровопролитие", - указал Янкаускас. По его словам, подписав договоры по партнерству с Казахстаном и другими странами региона, ЕС готов делиться своими технологиями и инвестировать здесь, чтобы сообща находить выходы из сложившегося положения.

Кестутис Янкаускас

"На этой конференции хорошо видно, что сотрудничество между странами региона значительно расширяется. ЕС приветствует эту тенденцию и готов поощрять шаги в этом направлении. Все наши программы и финансирование проектов направлены именно на такой результат. Мы хотим сделать так, чтобы люди из стран Центральной Азии больше посещали Европу, а жители Евросоюза чаще приезжали в этот прекрасный регион и узнавали о нем что-то новое", - сказал дипломат. И добавил, что с точки зрения инвестиций Центральная Азия входит в число самых привлекательных регионов мира.

Сказанное Янкаускасом подтвердила еврокоммисар по международному партнерству Ютта Урпилайнен. В видеообращении к участникам саммита она указала, что, несмотря на российскую агрессию против Украины, ЕС продолжит помогать Центральной Азии в достижении целей устойчивого развития. Кроме того, Урпилайнен сообщила, что новая европейская стратегия Global Gateway по созданию устойчивой и передовой инфраструктуры будет распространена и на страны региона. Поддержит Брюссель и региональную программу по развитию инклюзивных навыков у молодых людей "ДАРЬЯ", на которую уже выделено 10 млн евро.

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