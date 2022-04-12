Кыргызстан готовится к подписанию соглашения о расширенном партнерстве с ЕС

Последовательная реализация договоренностей и планов на ближайшую перспективу в целях расширения и укрепления партнерства и сотрудничества между Европейским Союзом и Кыргызстаном, - настрой на осуществление таких задач продемонстрировали министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала во время телефонной беседы, состоявшейся в среду, 13 апреля. В настоящее время Кыргызстан и Евросоюз обсуждают подписание нового соглашения о расширенном сотрудничестве. Сообщение об этом обнародовало министерство иностранных дел Кыргызстана.

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев

"Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел телефонную беседу со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалой, в ходе которой стороны обсудили подготовку подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и ЕС", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечают в МИД Кыргызстана, речь в данном случае, в первую очередь, идет о планируемых совместных мероприятиях, встречах и визитах на высшем и высоком уровнях. В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной политики и безопасности.

Центральная Азия все больше интересует Брюссель

Стратегическая значимость центральноазиатского региона, который, помимо Кыргызстана, включает такие государства, как Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, для Евросоюза с каждым годом возрастает. И это неудивительно: Центральная Азия занимает важное стратегическое и географическое положение, неоспорима ключевая роль этого региона в связях между Европой и Азией, он обладает обширными энергетическими ресурсами.

Не говоря о внушительной аудитории потребителей - как-никак, население Центральной Азии составляет 70 млн жителей, 35 процентов из которых – молодые люди в возрасте до 15 лет. Немаловажное значение для ЕС имеет и заинтересованность региона в стабильности, повышении уровня безопасности, сдерживании потоков мигрантов из кризисных регионов - особенно на фоне происходящего в Украине и Афганистане.

Евросоюз выступает за построение доверительных и добрососедских отношений с государствами Центральной Азии, что имеет важное значение для развития сотрудничества в самых разных областях. Об этом шла речь и на последней, 17-й по счету министерской конференции в формате "Евросоюз - Центральная Азия", которая прошла в ноябре 2021 года в Душанбе. На встрече, в которой участвовали министры иностранных дел Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен, обсуждались вопросы отношений между Евросоюзом и странами Центральной Азии, общие вызовы безопасности, перспективы расширения кооперации в сферах торговли, инвестиций, экологии, а также углубления межрегиональной взаимосвязанности.

За прочное партнерство в самых разных областях

ЕС и Центральная Азия привержены созданию прочного, амбициозного и дальновидного партнерства, основанного на их общих ценностях и взаимных интересах, а также свою приверженность укреплению сотрудничества между ЕС и Центральной Азией для поддержки экологически чистого и устойчивого восстановления экономики после пандемии коронавируса, как и совместной работы по решению некоторых проблем, возникающих в связи с событиями в Афганистане.

Здание парламента Кыргызстана в Бишкеке

Между ЕС и Центральной Азией крепнет сотрудничество в политической, торгово-экономической, водно-энергетической областях, а также в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, в сфере охраны окружающей среды и борьбы с глобальным изменением климата, в сфере культуры, образования, здравоохранения.

Как отмечает Жозеп Боррель, страны Центральной Азии добились замечательных успехов с момента обретения независимости 30 лет назад. И ЕС заинтересован, чтобы Центральная Азия развивалась как можно более устойчиво и процветала. По словам главы внешнеполитического ведомства Евросоюза, Брюссель может внести весомый вклад в будущее региона, если государства Центральной Азии проявят решимость в своем стремлении к реформам и демократии. В данном контексте ЕС и Центральная Азия рассчитывают организовать в течение 2022 года совместную конференцию высокого уровня.

О чем пойдет речь в новом соглашении ЕС и Кыргызстана

Возможно, что подписание нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Кыргызстаном будет подписано еще до этой встречи. Переговоры об этом начались между Кыргызстаном и ЕС еще в 2017 году. В июле 2019 года стороны парафировали новое соглашение о сотрудничестве. Планируется, что документ заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году. Ожидается, что в новом соглашении будет уделено внимание политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому сотрудничеству в поддержку устойчивого развития и другим аспектам двусторонних отношений.

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