Кыргызстан готовится к подписанию соглашения о расширенном партнерстве с ЕС

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Ожидается, что в новом соглашении будет уделено внимание политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому сотрудничеству в поддержку устойчивого развития, другим аспектам.
Последовательная реализация договоренностей и планов на ближайшую перспективу в целях расширения и укрепления партнерства и сотрудничества между Европейским Союзом и Кыргызстаном, - настрой на осуществление таких задач продемонстрировали министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала во время телефонной беседы, состоявшейся в среду, 13 апреля. В настоящее время Кыргызстан и Евросоюз обсуждают подписание нового соглашения о расширенном сотрудничестве. Сообщение об этом обнародовало министерство иностранных дел Кыргызстана.
"Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел телефонную беседу со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалой, в ходе которой стороны обсудили подготовку подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и ЕС", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Как отмечают в МИД Кыргызстана, речь в данном случае, в первую очередь, идет о планируемых совместных мероприятиях, встречах и визитах на высшем и высоком уровнях. В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной политики и безопасности.
Стратегическая значимость центральноазиатского региона, который, помимо Кыргызстана, включает такие государства, как Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, для Евросоюза с каждым годом возрастает. И это неудивительно: Центральная Азия занимает важное стратегическое и географическое положение, неоспорима ключевая роль этого региона в связях между Европой и Азией, он обладает обширными энергетическими ресурсами.
Не говоря о внушительной аудитории потребителей - как-никак, население Центральной Азии составляет 70 млн жителей, 35 процентов из которых – молодые люди в возрасте до 15 лет. Немаловажное значение для ЕС имеет и заинтересованность региона в стабильности, повышении уровня безопасности, сдерживании потоков мигрантов из кризисных регионов - особенно на фоне происходящего в Украине и Афганистане.
Евросоюз выступает за построение доверительных и добрососедских отношений с государствами Центральной Азии, что имеет важное значение для развития сотрудничества в самых разных областях. Об этом шла речь и на последней, 17-й по счету министерской конференции в формате "Евросоюз - Центральная Азия", которая прошла в ноябре 2021 года в Душанбе. На встрече, в которой участвовали министры иностранных дел Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен, обсуждались вопросы отношений между Евросоюзом и странами Центральной Азии, общие вызовы безопасности, перспективы расширения кооперации в сферах торговли, инвестиций, экологии, а также углубления межрегиональной взаимосвязанности.
ЕС и Центральная Азия привержены созданию прочного, амбициозного и дальновидного партнерства, основанного на их общих ценностях и взаимных интересах, а также свою приверженность укреплению сотрудничества между ЕС и Центральной Азией для поддержки экологически чистого и устойчивого восстановления экономики после пандемии коронавируса, как и совместной работы по решению некоторых проблем, возникающих в связи с событиями в Афганистане.
Между ЕС и Центральной Азией крепнет сотрудничество в политической, торгово-экономической, водно-энергетической областях, а также в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, в сфере охраны окружающей среды и борьбы с глобальным изменением климата, в сфере культуры, образования, здравоохранения.
Как отмечает Жозеп Боррель, страны Центральной Азии добились замечательных успехов с момента обретения независимости 30 лет назад. И ЕС заинтересован, чтобы Центральная Азия развивалась как можно более устойчиво и процветала. По словам главы внешнеполитического ведомства Евросоюза, Брюссель может внести весомый вклад в будущее региона, если государства Центральной Азии проявят решимость в своем стремлении к реформам и демократии. В данном контексте ЕС и Центральная Азия рассчитывают организовать в течение 2022 года совместную конференцию высокого уровня.
Возможно, что подписание нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Кыргызстаном будет подписано еще до этой встречи. Переговоры об этом начались между Кыргызстаном и ЕС еще в 2017 году. В июле 2019 года стороны парафировали новое соглашение о сотрудничестве. Планируется, что документ заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году. Ожидается, что в новом соглашении будет уделено внимание политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому сотрудничеству в поддержку устойчивого развития и другим аспектам двусторонних отношений.
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