Суд в РФ заменил штрафом решение о приостановке работы экспортера нефти из Казахстана

Краснодарский краевой суд изменил на штраф в размере 200 000 рублей (3160 евро) постановление об административной приостановке деятельности на 30 суток "Каспийского трубопроводного консорциума - Р" (КТК) - экспортера нефти с месторождений Западного Казахстана до морского терминала западнее Новороссийска на юге РФ. Об этом в пресс-службе КТК сообщили 11 июля.

Решение принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на постановление Приморского районного суда Новороссийска.

При этом в КТК указали, что работают над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором. Внести корректировки планируется "в максимально сжатые сроки", отметил оператор проекта.

Простой грозил необратимыми последствиями для производства

КТК - предприятие непрерывного цикла. Пауза в его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса. Технологические требования к транспортировке нефти не позволяют одновременно приостанавливать производство, подчеркнули в компании.

4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонной беседе с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем выразил готовность помочь ЕС преодолеть нынешнюю нехватку энергоносителей.

На следующий день после этого, 5 июля, суд в Новороссийске приостановил на 30 суток деятельность морского терминала КТК для "устранения экологического ущерба". В ответ Токаев 7 июля призвал диверсифицировать маршруты поставок казахстанской нефти.

В обход территории РФ

В качестве приоритетной цели президент Казахстана предложил проработать оптимальные варианты использования Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы в обход территории России.

Президент также поручил правительству превратить морские порты Казахстана в ведущие хабы Каспийского моря. "Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу - трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря", - указал он.

В середине июня на пленарной сессии 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Казахстана в присутствии президента РФ Владимира Путина назвал "ДНР" и "ЛНР" "квазигосударственными территориями".

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