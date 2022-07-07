 Токаев призвал к диверсификации поставок нефти из Казахстана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2022

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Мир

Токаев призвал к диверсификации поставок нефти из Казахстана

Президент Казахстана предложил использовать Транскаспийский маршрут для поставок нефти в Европу в обход РФ. Накануне суд в России приостановил деятельность "Каспийского трубопроводного консорциума".

Морской терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Морской терминала "Каспийского трубопроводного консорциума" в Новороссийске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 7 июля, призвал диверсифицировать маршруты поставок казахстанской нефти после того, как суд в Новороссийске приостановил на 30 суток деятельность морского терминала "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) для "устранения экологического ущерба".

В качестве приоритетной цели Токаев предложил проработать оптимальные варианты использования Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы в обход территории России.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта", - сказал Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Улучшение инфраструктуры казахстанских портов

Президент также поручил правительству превратить морские порты Казахстана в ведущие хабы Каспийского моря. "Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу - трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря", - сказал он.

Токаев также согласился с необходимостью укрепления морского флота Казахстана и создания контейнерного хаба в порту Актау. В настоящее время Казахстан сильно зависит от российских трубопроводов в сфере поставок нефти в Европу. 

Между тем пресс-служба министерства энергетики Казахстана 7 июля сообщила, что экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему "Каспийского трубопроводного консорциума" осуществляется в штатном режиме. По трубопроводам компании, главными клиентами которой являются страны ЕС, идет более 80 процентов нефти из Казахстана.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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