Вопрос престижа: Казахстан добивается упрощения въезда в ЕС

В Казахстане считают несправедливыми правила получения виз в ЕС. Чего пытается добиться официальная Астана и насколько успешны ее усилия - в подробном разборе DW.

Казахстан активнее остальных стран Центральной Азии добивается упрощения визового режима с Европейским Союзом. О "безвизе", то есть полной либерализации речи пока нет. Цели Астаны: снижение платы за визы в страны Евросоюза, продление срока их действия и упрощение бюрократических процедур.

И политики, и эксперты сходятся во мнении: нынешняя геополитическая ситуация этому благоприятствует. "В отношениях ЕС и Казахстана наблюдается положительная динамика и взаимное стремление к дальнейшему укреплению отношений, особенно с учетом более широкого регионального и геополитического контекста", - сказала DW официальная представительница Европейской комиссии.

Казахстан - самая политически значимая страна в центральноазиатском регионе, и ее власти пользуются импульсом сближения с ЕС, начавшимся после полномасштабного вторжения России в Украину, говорит аналитик по странам Центральной Азии варшавского Центра восточных исследований (OSW) Марчин Поплавский.

"Астана стремится максимально использовать текущий момент во взаимоотношениях, развивая сотрудничество в сфере энергоресурсов, а также транспорта и торговли", - считает он. Так, например, идут переговоры о наращивании воздушного сообщения между Евросоюзом и Казахстаном. В мае казахстанские перевозчики были исключены из "черного списка" ЕС авиакомпаний, не обеспечивающих достаточную безопасность и удобство пассажирам. Поэтому эксперт прогнозирует, что скоро число прямых авиарейсов между Казахстаном и странами Евросоюза возрастет. А следующим шагом может стать облегчение визового режима.

Официальные консультации уже идут

Сейчас для поездок в страны Евросоюза гражданам Казахстана требуется либо шенгенская виза, либо виза конкретной страны - в зависимости от пункта назначения: Кипр, Болгария, Румыния и Ирландия по-прежнему выдают национальные визы. Решение о выдаче шенгенской визы как правило принимается консульством за 15 дней, однако может растянуться и на 30, и на 60 дней, предупреждают на сервисном сайте ЕС. При подаче заявления оплачивается визовый сбор в 60 евро.

Казахстан недоволен такими условиями, поэтому в мае 2023 года инициировал консультации по пересмотру обязательных визовых требований. Такое право у него есть благодаря заключенному в декабре 2015 года с Евросоюзом рамочному соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, вступившему в силу в 2020 году, - пять лет понадобилось, чтобы его ратифицировали все 27 стран ЕС. Этот договор предусматривает возможность проведения параллельных переговоров о заключении двух соглашений: о реадмиссии (высылке нелегальных мигрантов) и об упрощении визового режима.

Консультации - лишь первый шаг

"Еврокомиссия принимает к сведению заинтересованность Казахстана в начале переговоров по соглашению об упрощении визового режима. Следующие шаги необходимо будет обсудить с государствами-членами", - сказала DW представительница Еврокомиссии. Исполнительный орган ЕС сейчас готовит предложения по директивам для переговоров. Эти директивы должны быть приняты Советом ЕС. После этого Еврокомиссия сможет начать переговоры с Казахстаном. По их завершении решение о заключении соглашений должен одобрить Европарламент, а затем окончательно принять Совет ЕС. Это стандартные шаги, как в случае с любыми международными соглашениями в соответствии с Договором о функционировании Европейского Союза, пояснили в Еврокомиссии.

Марчин Поплавский Фото: Privat

По словам эксперта Марчина Поплавского, темы дискуссии между Астаной и Брюсселем включают унификацию перечня документов при подаче заявления на визу, снижение консульских сборов за оформление, сокращение сроков рассмотрения заявок и продление срока действия многократных виз. При этом Брюссель требует от Астаны разработать план действий относительно реадмиссии своих граждан.

Представительство Казахстана в Брюсселе не ответило на запрос DW о ходе консультаций и официальной позиции Астаны.

Что говорят в Астане

"К сожалению, мы по упрощению визового режима далеко не продвинулись. Хотя по нему в Казахстане есть большой общественный запрос. Это видно и из публикаций в СМИ и соцсетях, - сообщил DW пожелавший не называть своего имени источник в политических кругах Астаны. - В первую очередь речь идет об уменьшении стоимости виз и увеличении длительности пребывания в странах Европы, а также о сокращении количества требуемых документов для получения "шенгена".

По его мнению, требуя от казахстанцев, например, справки о наличии достаточных средств на банковских счетах и выписки обо всех транзакциях в течение последнего месяца, Евросоюз предвзято относится к Казахстану, который еще в 2017 году в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан ЕС.

"Такой подход не способствует ни развитию туризма, ни расширению партнерских отношений между предпринимателями Казахстана и ЕС, о которых представители Европы, приезжая в Астану, говорят в последнее время на самом высоком уровне. К тому же в Брюсселе хорошо знают, что Казахстан не относится к числу тех стран, чьи граждане всеми правдами и неправдами стараются остаться в Европе. По имеющейся у меня информации, в прошлом году страны Европы посетили около 100 тысяч казахстанцев. Вернулись все", - подчеркнул собеседник DW.

По состоянию на 2023 год лишь более четверти граждан страны имели заграничные паспорта.

"Лучше в Китай или США"

Занимающийся глубокой переработкой экологически чистых овощей и фруктов предприниматель из Алматы по имени Равиль (фамилию он просил не называть) в последнее время переориентирует свой бизнес в сторону Китая, стран Юго-Восточной Азии и США. Это решение в разговоре с DW он объяснил сложностями в получении шенгенской визы. "Мне очень нравится Европа, но у меня нет времени сидеть по три часа в визовом центре ради получения "шенгена", да еще отдавать свой паспорт на две недели, чтобы на три-четыре дня съездить куда-нибудь во Франкфурт или Лион. Причем, если в немецком консульстве все более-менее налажено, то в диппредставительства других стран даже не хочется обращаться. Поэтому я сейчас стараюсь отказываться от поездок в ЕС", - заметил в беседе с DW алматинский бизнесмен.

Оформление шенгенской визы в Германии Фото: Anna Tolipova/picture alliance

При этом он рассказал, что в последнюю поездку его поразило требование визового центра представить справку с места работы с печатью о праве на выезд из страны. "Это выше моего понимания. Фактически мне пришлось делать справку самому себе. Странным выглядит и требование банковской выписки о транзакциях. Я свои расходы даже супруге не показываю, а тут сам отдаешь эту информацию в публичное пространство", - удивляется предприниматель.

По его мнению, это не идет на пользу ЕС, поскольку у Казахстана есть соглашение о безвизовом посещении Китая, Вьетнама, Таиланда, Турции и ряда других стран. Намного лучше, считает он, устроен визовый режим с США. "Штаты уже давно выдают визу сразу на 10 лет. Проверяют жестко. Там и заполнение анкеты, и встреча со специальным комиссаром, и проверка аккаунтов соцсетей. Но паспорт держат не больше суток, да и сама десятилетняя виза стоит 160 долларов, - рассказывает алматинский бизнесмен. - За поездку в Европу на пять дней я последний раз заплатил за "шенген" в общей сложности 51 тысячу тенге, или 105 евро. Для сравнения: россияне до начала войны в Украине платили 35 евро".

Шанс для ЕС улучшить свой имидж в Центральной Азии

Потенциальный успех переговоров об облегчении визового режима дал бы казахстанцам возможность "почувствовать" Европу, например, благодаря туристическим поездкам, говорит эксперт Марчин Поплавский: "У Евросоюза нет сильного бренда среди широкой общественности в этой стране и в этом регионе, в отличие, например, от России, с которой межличностные и культурные связи гораздо более обширны, даже несмотря на ее войну против Украины".

Алматы Фото: Alexander Korolev/DW

Он подтвердил, что около 100 тысяч казахов в 2023 году путешествовали по странам ЕС, но считает это число небольшим. "Увеличение межличностного трафика, например, в сфере туризма, бизнеса, здравоохранения могло бы изменить эту ситуацию и улучшить имидж Брюсселя", - полагает он. Это предполагается, например, общей стратегией сотрудничества ЕС и Центральной Азии, обновленной в октябре 2023 года. Одним из приоритетных направлений в ней называется расширение контактов между людьми и усиление продвижения ЕС в регионе, где Россия и Китай играют более сильные роли.

Астану поддерживает Вильнюс

Содействие человеческим контактам - важная область для улучшения сотрудничества, считают в Литве. Это единственная страна ЕС, которая официально и активно продвигает соглашение об упрощении визового режима с Казахстаном.

29 мая вице-спикер литовского сейма Юлиус Сабатаускас на встрече в Астане с главой комитета по международным делам нижней палаты парламента Казахстана Айгуль Куспан пообещал поддержку Литвы в продвижении этого вопроса на переговорах с другими странами Евросоюза.

"В свете нового геополитического ландшафта, созданного неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной России против Украины, ЕС хочет объединить усилия с партнерами для решения общих проблем, на благо наших народов и с конечной целью внести вклад в глобальную стабильность и рост, - ответило на запрос DW постоянное представительство Литвы при ЕС. - Казахстан - один из ключевых партнеров, с которыми мы хотим взаимодействовать в рамках этого нового подхода".

Борьба с обходом санкций против РФ

Недавно в Астане с официальным визитом побывал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан: Евросоюз прилагает различные усилия, чтобы санкционные товары, которые Россия может использовать для своей войны против Украины, не попадали туда через казахскую границу. На пресс-конференции в столице Казахстана О'Салливан затронул тему консультаций об упрощении визового режима, но ничего нового на эту тему не сообщил.

Президентская резиденция "Ак-Орда", Астана Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Это разочаровало представителей политической элиты Астаны. "Словоблудие еврочиновников уже начинает нас откровенно раздражать. Астана делает все возможное, чтобы найти точки соприкосновения со странами Европы, а в ответ слышит одни только обещания без каких-либо практических действий. Вот и эти слова О'Салливана об упрощении визовых процедур, к которым он никакого отношения не имеет, напоминают махание конфеткой перед детьми - вы ее получите, если будете хорошо себя вести", - выразил DW свое возмущение источник в политических кругах Казахстана.

Вопрос престижа для Астаны

Облегчение визового режима для Астаны - в первую очередь вопрос престижа, считает эксперт Марчин Поплавский. "Так она формирует свой собственный бренд как развитой страны, граждане которой могут легко путешествовать в богатый ЕС. В случае успеха авторитарные власти этой страны наверняка будут использовать их для своей легитимизации по отношению к гражданам", - говорит он.

Сама страна, богатейшая в Центральной Азии, является местом трудовой миграции для киргизов, таджиков и узбеков. Поэтому цель Казахстана в этом контексте - не наводнить Евросоюз экономическими мигрантами, подчеркивает аналитик. Трудовая миграция самих казахов не является распространенным явлением, в отличие от других стран региона.

В то же время, например, Узбекистан и Кыргызстан хотят перенаправить часть собственной экономической миграции из России в Европу и тоже начать переговоры о пересмотре визового режима с Брюсселем. Однако Поплавский прогнозирует, что это вряд ли будет достигнуто в ближайшем будущем.