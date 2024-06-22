Вопрос престижа: Казахстан добивается упрощения въезда в ЕС

Вопрос престижа: Казахстан добивается упрощения въезда в ЕС22 июня 2024 г.
Казахстан активнее остальных стран Центральной Азии добивается упрощения визового режима с Европейским Союзом. О "безвизе", то есть полной либерализации речи пока нет. Цели Астаны: снижение платы за визы в страны Евросоюза, продление срока их действия и упрощение бюрократических процедур.
И политики, и эксперты сходятся во мнении: нынешняя геополитическая ситуация этому благоприятствует. "В отношениях ЕС и Казахстана наблюдается положительная динамика и взаимное стремление к дальнейшему укреплению отношений, особенно с учетом более широкого регионального и геополитического контекста", - сказала DW официальная представительница Европейской комиссии.
Казахстан - самая политически значимая страна в центральноазиатском регионе, и ее власти пользуются импульсом сближения с ЕС, начавшимся после полномасштабного вторжения России в Украину, говорит аналитик по странам Центральной Азии варшавского Центра восточных исследований (OSW) Марчин Поплавский.
"Астана стремится максимально использовать текущий момент во взаимоотношениях, развивая сотрудничество в сфере энергоресурсов, а также транспорта и торговли", - считает он. Так, например, идут переговоры о наращивании воздушного сообщения между Евросоюзом и Казахстаном. В мае казахстанские перевозчики были исключены из "черного списка" ЕС авиакомпаний, не обеспечивающих достаточную безопасность и удобство пассажирам. Поэтому эксперт прогнозирует, что скоро число прямых авиарейсов между Казахстаном и странами Евросоюза возрастет. А следующим шагом может стать облегчение визового режима.
Официальные консультации уже идут
Сейчас для поездок в страны Евросоюза гражданам Казахстана требуется либо шенгенская виза, либо виза конкретной страны - в зависимости от пункта назначения: Кипр, Болгария, Румыния и Ирландия по-прежнему выдают национальные визы. Решение о выдаче шенгенской визы как правило принимается консульством за 15 дней, однако может растянуться и на 30, и на 60 дней, предупреждают на сервисном сайте ЕС. При подаче заявления оплачивается визовый сбор в 60 евро.
Казахстан недоволен такими условиями, поэтому в мае 2023 года инициировал консультации по пересмотру обязательных визовых требований. Такое право у него есть благодаря заключенному в декабре 2015 года с Евросоюзом рамочному соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, вступившему в силу в 2020 году, - пять лет понадобилось, чтобы его ратифицировали все 27 стран ЕС. Этот договор предусматривает возможность проведения параллельных переговоров о заключении двух соглашений: о реадмиссии (высылке нелегальных мигрантов) и об упрощении визового режима.
Консультации - лишь первый шаг
"Еврокомиссия принимает к сведению заинтересованность Казахстана в начале переговоров по соглашению об упрощении визового режима. Следующие шаги необходимо будет обсудить с государствами-членами", - сказала DW представительница Еврокомиссии. Исполнительный орган ЕС сейчас готовит предложения по директивам для переговоров. Эти директивы должны быть приняты Советом ЕС. После этого Еврокомиссия сможет начать переговоры с Казахстаном. По их завершении решение о заключении соглашений должен одобрить Европарламент, а затем окончательно принять Совет ЕС. Это стандартные шаги, как в случае с любыми международными соглашениями в соответствии с Договором о функционировании Европейского Союза, пояснили в Еврокомиссии.
По словам эксперта Марчина Поплавского, темы дискуссии между Астаной и Брюсселем включают унификацию перечня документов при подаче заявления на визу, снижение консульских сборов за оформление, сокращение сроков рассмотрения заявок и продление срока действия многократных виз. При этом Брюссель требует от Астаны разработать план действий относительно реадмиссии своих граждан.
Представительство Казахстана в Брюсселе не ответило на запрос DW о ходе консультаций и официальной позиции Астаны.
Что говорят в Астане
"К сожалению, мы по упрощению визового режима далеко не продвинулись. Хотя по нему в Казахстане есть большой общественный запрос. Это видно и из публикаций в СМИ и соцсетях, - сообщил DW пожелавший не называть своего имени источник в политических кругах Астаны. - В первую очередь речь идет об уменьшении стоимости виз и увеличении длительности пребывания в странах Европы, а также о сокращении количества требуемых документов для получения "шенгена".
По его мнению, требуя от казахстанцев, например, справки о наличии достаточных средств на банковских счетах и выписки обо всех транзакциях в течение последнего месяца, Евросоюз предвзято относится к Казахстану, который еще в 2017 году в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан ЕС.
"Такой подход не способствует ни развитию туризма, ни расширению партнерских отношений между предпринимателями Казахстана и ЕС, о которых представители Европы, приезжая в Астану, говорят в последнее время на самом высоком уровне. К тому же в Брюсселе хорошо знают, что Казахстан не относится к числу тех стран, чьи граждане всеми правдами и неправдами стараются остаться в Европе. По имеющейся у меня информации, в прошлом году страны Европы посетили около 100 тысяч казахстанцев. Вернулись все", - подчеркнул собеседник DW.
По состоянию на 2023 год лишь более четверти граждан страны имели заграничные паспорта.
"Лучше в Китай или США"
Занимающийся глубокой переработкой экологически чистых овощей и фруктов предприниматель из Алматы по имени Равиль (фамилию он просил не называть) в последнее время переориентирует свой бизнес в сторону Китая, стран Юго-Восточной Азии и США. Это решение в разговоре с DW он объяснил сложностями в получении шенгенской визы. "Мне очень нравится Европа, но у меня нет времени сидеть по три часа в визовом центре ради получения "шенгена", да еще отдавать свой паспорт на две недели, чтобы на три-четыре дня съездить куда-нибудь во Франкфурт или Лион. Причем, если в немецком консульстве все более-менее налажено, то в диппредставительства других стран даже не хочется обращаться. Поэтому я сейчас стараюсь отказываться от поездок в ЕС", - заметил в беседе с DW алматинский бизнесмен.
При этом он рассказал, что в последнюю поездку его поразило требование визового центра представить справку с места работы с печатью о праве на выезд из страны. "Это выше моего понимания. Фактически мне пришлось делать справку самому себе. Странным выглядит и требование банковской выписки о транзакциях. Я свои расходы даже супруге не показываю, а тут сам отдаешь эту информацию в публичное пространство", - удивляется предприниматель.
По его мнению, это не идет на пользу ЕС, поскольку у Казахстана есть соглашение о безвизовом посещении Китая, Вьетнама, Таиланда, Турции и ряда других стран. Намного лучше, считает он, устроен визовый режим с США. "Штаты уже давно выдают визу сразу на 10 лет. Проверяют жестко. Там и заполнение анкеты, и встреча со специальным комиссаром, и проверка аккаунтов соцсетей. Но паспорт держат не больше суток, да и сама десятилетняя виза стоит 160 долларов, - рассказывает алматинский бизнесмен. - За поездку в Европу на пять дней я последний раз заплатил за "шенген" в общей сложности 51 тысячу тенге, или 105 евро. Для сравнения: россияне до начала войны в Украине платили 35 евро".
Шанс для ЕС улучшить свой имидж в Центральной Азии
Потенциальный успех переговоров об облегчении визового режима дал бы казахстанцам возможность "почувствовать" Европу, например, благодаря туристическим поездкам, говорит эксперт Марчин Поплавский: "У Евросоюза нет сильного бренда среди широкой общественности в этой стране и в этом регионе, в отличие, например, от России, с которой межличностные и культурные связи гораздо более обширны, даже несмотря на ее войну против Украины".
Он подтвердил, что около 100 тысяч казахов в 2023 году путешествовали по странам ЕС, но считает это число небольшим. "Увеличение межличностного трафика, например, в сфере туризма, бизнеса, здравоохранения могло бы изменить эту ситуацию и улучшить имидж Брюсселя", - полагает он. Это предполагается, например, общей стратегией сотрудничества ЕС и Центральной Азии, обновленной в октябре 2023 года. Одним из приоритетных направлений в ней называется расширение контактов между людьми и усиление продвижения ЕС в регионе, где Россия и Китай играют более сильные роли.
Астану поддерживает Вильнюс
Содействие человеческим контактам - важная область для улучшения сотрудничества, считают в Литве. Это единственная страна ЕС, которая официально и активно продвигает соглашение об упрощении визового режима с Казахстаном.
29 мая вице-спикер литовского сейма Юлиус Сабатаускас на встрече в Астане с главой комитета по международным делам нижней палаты парламента Казахстана Айгуль Куспан пообещал поддержку Литвы в продвижении этого вопроса на переговорах с другими странами Евросоюза.
"В свете нового геополитического ландшафта, созданного неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной России против Украины, ЕС хочет объединить усилия с партнерами для решения общих проблем, на благо наших народов и с конечной целью внести вклад в глобальную стабильность и рост, - ответило на запрос DW постоянное представительство Литвы при ЕС. - Казахстан - один из ключевых партнеров, с которыми мы хотим взаимодействовать в рамках этого нового подхода".
Борьба с обходом санкций против РФ
Недавно в Астане с официальным визитом побывал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан: Евросоюз прилагает различные усилия, чтобы санкционные товары, которые Россия может использовать для своей войны против Украины, не попадали туда через казахскую границу. На пресс-конференции в столице Казахстана О'Салливан затронул тему консультаций об упрощении визового режима, но ничего нового на эту тему не сообщил.
Это разочаровало представителей политической элиты Астаны. "Словоблудие еврочиновников уже начинает нас откровенно раздражать. Астана делает все возможное, чтобы найти точки соприкосновения со странами Европы, а в ответ слышит одни только обещания без каких-либо практических действий. Вот и эти слова О'Салливана об упрощении визовых процедур, к которым он никакого отношения не имеет, напоминают махание конфеткой перед детьми - вы ее получите, если будете хорошо себя вести", - выразил DW свое возмущение источник в политических кругах Казахстана.
Вопрос престижа для Астаны
Облегчение визового режима для Астаны - в первую очередь вопрос престижа, считает эксперт Марчин Поплавский. "Так она формирует свой собственный бренд как развитой страны, граждане которой могут легко путешествовать в богатый ЕС. В случае успеха авторитарные власти этой страны наверняка будут использовать их для своей легитимизации по отношению к гражданам", - говорит он.
Сама страна, богатейшая в Центральной Азии, является местом трудовой миграции для киргизов, таджиков и узбеков. Поэтому цель Казахстана в этом контексте - не наводнить Евросоюз экономическими мигрантами, подчеркивает аналитик. Трудовая миграция самих казахов не является распространенным явлением, в отличие от других стран региона.
В то же время, например, Узбекистан и Кыргызстан хотят перенаправить часть собственной экономической миграции из России в Европу и тоже начать переговоры о пересмотре визового режима с Брюсселем. Однако Поплавский прогнозирует, что это вряд ли будет достигнуто в ближайшем будущем.