 Компартия Китая приняла резолюцию о ведущей роли Си Цзиньпина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2021

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Мир

Компартия Китая приняла резолюцию о ведущей роли Си Цзиньпина

ЦК Компартии Китая поддержал документ, в котором руководитель КНР ставится в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Тем самым партия подготовила путь для переизбрания Си Цзиньпина на третий срок, считают эксперты.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

ЦК Компартии Китая возвел председателя КНР Си Цзиньпина на одну ступень с двумя крупнейшими коммунистическими лидерами страны -"великим кормчим" Мао Цзэдуном и реформатором Китая Дэн Сяопином. В четверг, 11 ноября, 370 членов ЦК КПК по итогам четырехдневного заседания приняли "историческую резолюцию", в которой закрепляется "решающий вклад" Си Цзиньпина в процесс "великого возрождения китайской нации" и необходимость поддержать его как "ядро партии".

ЦК КПК призвали китайцев сплотиться вокруг Си Цзиньпина

В длинном документе содержится призыв к отстаиванию "правильного взгляда на историю партии", сообщило агентство Синьхуа. Резолюция призывает "всю партию, всю армию и людей всех этнических групп" сплотиться вокруг Си Цзиньпина, идеология которого является "воплощением китайской культуры и души".

Показанные государственным телеканалом CCTV кадры свидетельствуют о том, что члены ЦК КПК голосовали за резолюцию поднятием руки в присутствии Си Цзиньпина. "С учетом партийных требований, касающихся дисциплины и лояльности, последствия для любого члена партии, проголосовавшего против резолюции, были бы катастрофическими", - отметил в интервью Reuters доцент политологии Пекинского университета Ян Чаохуэй. В свою очередь эксперт по китайской политике Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне Джуд Бланшетт заявила Reuters о "похожих на культ личности характеристиках" принятого ЦК КПК документа.

Подобные документы принимались ранее лишь дважды

Это лишь третий документ такого рода за 100-летнюю историю Компартии Китая после аналогичных документов, принятых в 1945 году в отношении Мао Цзэдуна и 1981 году в отношении Дэн Сяопина. Как ожидается, он укрепит власть китайского лидера и открывает ему перспективу на третий срок во главе китайского государства или даже пожизненное правление, отмечает агентство dpa со ссылкой на опрошенных экспертов.

В 2018 году Коммунистическая партия Китаяотменила существовавшее ограничение для занятия высших государственных и партийных постов и сделала возможным руководство государством и партией на протяжении более чем двух сроков.

Как ожидается, полномочия Си Цзиньпина будут продлены в 2022 году.

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    Автор: Михаил Бушуев


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