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Китайский воздушный шар (фото из архива)Фото: US Air Force via Reuters
ПолитикаКитай

NBC: Китайский воздушный шар собрал разведданные с баз США

Екатерина Венкина
31 мин. назад

Китайский воздушный шар, пролетевший над территорией США, собрал разведданные с ряда секретных американских военных объектов, сообщил телеканал NBC News.

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Китайский воздушный шар, пролетевший в феврале над территорией США, собрал разведданные с ряда секретных американских военных объектов, несмотря на попытки администрации Джо Байдена воспрепятствовать такому сценарию. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил новостной телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников и одного бывшего представителя администрации.

По их данным, аэростат совершил пролеты над рядом объектов (в некоторых случаях - по траектории в форме восьмерки) и передал собранную информацию в Пекин в режиме реального времени, пишет канал.

Принял ряд электронных сигналов

Развединформация в основном состояла из электронных сигналов, полученных от систем вооружения или при коммуникации персонала баз, но не из изображений.

При этом американская сторона переместила несколько потенциальных разведцелей и до определенной степени все же смогла блокировать способность систем аэростата улавливать электросигналы, пишет NBC News.

Американские военные отслеживали маршрут китайского воздушного шара с момента его запуска, сообщила 15 февраля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на нескольких американских чиновников, попросивших не называть их имен.

Госсекретарь США отказался от визита в КНР

Инцидент с предполагаемым китайским "аэростатом-разведчиком", который был сбит 4 февраля в районе побережья Южной Каролины после нескольких дней наблюдения, еще сильнее осложнил и без того напряженные отношения Вашингтона и Пекина.

Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на "присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара".

Китайское руководство отвергло обвинения Вашингтона и американских СМИ как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив, что инцидент использован в качестве "предлога для очернения Китая". По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, предназначенным специально для метеорологических целей, и в воздушное пространство США попал случайно.

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