Министр обороны США обеспокоен помощью Китая и России КНДР

Китай и Россия помогают КНДР расширять свои военные возможности и уклоняться от санкций ООН, заявил глава Пентагона Остин.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, государства-члены ООН, обеспечивающие соблюдение перемирия между Северной и Южной Кореей, обеспокоены тем, как Китай и Россия помогают КНДР наращивать свой военный потенциал и обходить санкции всемирной организации. Об этом Остин заявил в ходе визита в Южную Корею, передает агентство Reuters во вторник, 14 ноября.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают КНДР расширить свои возможности, позволяя ей уклоняться от санкций Совета Безопасности ООН. Мы также обеспокоены недавним ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР", - заявил Остин на встрече в Южной Корее с министрами обороны и представителями 17 стран, входящих в состав Командования ООН.

Вашингтон прямо обвинил Северную Корею в поставке вооружений в Россию для использования в ходе вторжения в Украину, а Москву - в оказании технической и военной поддержки КНДР, напоминает Reuters. Северная Корея и Россия отрицают какие-либо сделки по поставкам оружия. Китай заявляет, что соблюдает международные обязательства.

КНДР призвала к роспуску Командования ООН в Южной Корее

Накануне Северная Корея призвала распустить Командование ООН, контролирующее демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, на фоне визита Остина в Сеул. Пхеньян назвал "незаконной военной организацией" действующее под эгидой США Командование войсками ООН в Южной Корее. Эта структура, созданная в 1950 году, следит за выполнением условий перемирия, завершившего Корейскую войну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Корею 9 ноября также выразил обеспокоенность растущим военным сотрудничеством между Россией и КНДР и заявил, что разделяет "серьезные опасения" своего южнокорейского коллеги Пака Чина. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран сообщили, что обсуждали реализацию так называемой расширенной стратегии сдерживания для отражения угроз со стороны Северной Кореи и углубление стратегического сотрудничества с Японией.

Южная Корея и США будут прилагать усилия, чтобы убедить Китай помешать "торговле оружием", которую предположительно ведут КНДР и Россия, заявил Пак Чин. В МИД КНДР заявили, что "безответственные и провокационные высказывания Блинкена" усиливают политическую и военную напряженность на Корейском полуострове и в регионе в целом.

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