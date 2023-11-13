Сеул: КНДР имеет отношение к войне в Украине и атаке ХАМАС

В ходе визита в Сеул главы Пентагона подписано обновленное соглашение о безопасности между Южной Кореей и США в связи с северокорейской ракетной и ядерной угрозой.

На фоне растущей угрозы со стороны КНДР Южная Корея и США переработали двустороннее соглашение о безопасности. Министры обороны двух стран Син Вон Сик и Ллойд Остин в ходе переговоров в Сеуле в понедельник, 13 ноября, подписали обновленную версию договора. Пересмотр документа был необходим, поскольку предыдущая стратегия более не соответствовала "последним событиям в сфере северокорейской ракетной и ядерной угрозы", сообщило Минобороны Южной Кореи. Детали новой версии соглашения пока не разглашаются.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе переговоров с Ллойдом Остином и генералом Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном заявил, что власти КНДР имеют "прямое и косвенное отношение" к войне, развязанной Россией противУкраины, а также к масштабной атаке террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Президент Южной Кореи допустил возможность внезапных атак КНДР

Юн призвал к совместной бдительной оборонительной позиции Южной Кореи и США, способной быстро и решительно реагировать на любые провокации со стороны КНДР, включая внезапные атаки, напоминающие тактику ХАМАС, сообщило в ночь на 13 ноября южнокорейское информагентство Рёнхап со ссылкой на канцелярию главы государства.

Глава Пентагона в свою очередь отметил, что президент США Джо Байден привержен дальнейшему укреплению прочного альянса между Сеулом и Вашингтоном более, чем когда-либо ранее.

Ранее власти КНДР раскритиковали мониторинг демилитаризованной зоны на границе двух корейских государств под возглавляемым США командованием ООН. В Пхеньяне потребовали вывода из зоны многонациональных сил.

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