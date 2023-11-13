КНДР призвала к роспуску Командования ООН в Южной Корее

Северная Корея призвала распустить Командование ООН, контролирующее демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).

Пхеньян назвал "незаконной военной организацией" действующее под эгидой США Командование войсками ООН в Южной Корее. Эта структура, созданная в 1950 году следит за выполнением условий перемирия, завершившего Корейскую войну.

Поводом для заявления стала встреча в Сеуле министра обороны США Ллойда Остина со своим коллегами из Южной Кореи и Японии Шин Вон Сиком и Минору Кихарой. В ходе переговоров стороны согласовали схему обмена в реальном времени данными о северокорейских ракетах и осудили растущее военное сотрудничество между КНДР и Россией, назвав его нарушением резолюций ООН, передает Reuters.

США обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Южную Корею 9 ноября выразил обеспокоенность растущим военным сотрудничеством между Россией и КНДР и заявил, что разделяет "серьезные опасения" своего южнокорейского коллеги Пака Чина. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также сообщили, что обсуждали реализацию так называемой расширенной стратегии сдерживания для отражения угроз со стороны Северной Кореи и углубление стратегического сотрудничества с Японией.

Южная Корея и США будут прилагать усилия, чтобы убедить Китай помешать "торговле оружием", которую предположительно ведут КНДР и Россия, заявил Пак Чин.

В МИД КНДР заявили, что "безответственные и провокационные высказывания Блинкена" усиливают политическую и военную напряженность на Корейском полуострове и в регионе в целом.

Смотрите также: