ТВ РФ: Путин примет участие в виртуальном саммите G20

Президент РФ на следующей неделе примет участие в виртуальном саммите "большой двадцатки", сообщил российский телеканал. Также Путин посетит Минск, где пройдет мероприятие по линии ОДКБ.

На следующий неделе, 22 ноября, состоится виртуальный саммит "большой двадцатки", участие в котором примет и президент РФ Путин. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил государственный телеканал "Россия 1", отметив, что "российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия".

Помимо виртуального участия в G20, на следующей неделе Путин также посетит Минск, где пройдет мероприятие по линии ОДКБ, сообщил он на пленарном заседании культурного форума в Санкт-Петербурге.

Индия рассчитывает на участие многих лидеров

Последний очный саммит G20 прошел 9-10 сентября 2023 года в Индии, которая председательствовала в "большой двадцатке" с декабря 2022 года. Саммит G20 в ноябре 2024 года примет Бразилия.

После окончания саммита в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в ноябре встречу лидеров G20 в виртуальном формате. Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи сообщал, что уже разослал приглашения на онлайн-саммит "двадцатки" и рассчитывает, что в нем примут участие как можно больше лидеров стран объединения.

Путин хочет "не создавать проблемы друзьям"

Путин заявил 5 октября на Валдайском форуме, что воздержался от поездок на саммиты БРИКС и "двадцатки" с тем, чтобы "не создавать проблемы друзьям, которые их организуют".

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Путина. В отношении его были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в ходе вторжения в Россию. Путин стал после президента Судана Омара аль-Башира и правителя Ливии Муаммара Каддафи третьим действующим главой государства, против кого выдвигал обвинения МУС.

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