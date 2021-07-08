Более 50 членов петербургского "Яблока" подписали заявление о Навальном

Более 50 членов петербургского филиала партии "Яблоко" выразили несогласие со словами сооснователя партии Григория Явлинского о том, что "Яблоко" не поддерживает политику известного оппозиционера Алексея Навального. Данные слова Явлинского не отражают позицию всей партии, говорится в заявлении петербургского "Яблока", которое в воскресенье, 11 июля, поступило в редакцию "МБХ медиа".

"Григорий Явлинский, по всей видимости, считает, что поддерживать "Яблоко" и поддерживать Навального - взаимоисключающие вещи. Мы с этим не согласны. Мы не поддерживаем личную позицию Григория Явлинского по отношению к Алексею Навальному и его сторонникам. Мы призываем всех граждан России голосовать на выборах за партию "Яблоко" и ее кандидатов", - говорится в документе.

Явлинский о политике Навального

Ранее Явлинский в интервью телеканалу "Дождь" призвал сторонников Навального не голосовать за кандидатов "Яблока" на предстоящих выборах в Госдуму, потому что, по его словам, "партия не поддерживает политику Навального". "Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашаем его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Потому что мы не хотим вас обманывать, мы никогда не будем проводить его политику", - сказал Григорий Явлинский.

После этого член Нижегородского регионального отделения "Яблока" Алексей Садомовский призвал исключить Явлинского из партии, поскольку тот, по его словам, нарушил устав партии и нанес ей "политический ущерб".

В список кандидатов в Госдуму от "Яблока" вошли 310 человек по 90 региональным группам и 161 одномандатник. В общефедеральную часть списка вошел лишь председатель партии Николай Рыбаков. Явлинский впервые за всю историю существования "Яблока" отказался от участия в выборах, которые пройдут 17 - 19 сентября. Алексей Навальный в настоящее время отбывает срок по делу "Ив Роше". Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

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