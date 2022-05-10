Сразу в нескольких регионах РФ губернаторы ушли в отставку

Руководители сразу нескольких российских регионов - Томской, Кировской и Саратовской областей, а также республики Марий Эл - во вторник, 10 мая, ушли в отставку, объяснив это приближающимся окончанием срока своего губернаторства, а глава Рязанской области объявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на новый срок. Обращения губернаторов Томской области Сергея Жвачкина, Кировской области - Игоря Васильева и Саратовской - Валерия Радаева, а также руководителя Марий Эл Александра Евстифеева опубликованы в официальных Telegram-каналах.

"Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать", - заявил Жвачкин. Васильев в своем обращении к избирателям указал, что решение оставить пост губернатора он принял "в связи с приближением окончания срока полномочий", и намерен "продолжить работу на федеральном уровне". По словам руководителей регионов, их решение об отставке поддержал президент России Владимир Путин.

Досрочное сложение полномочий

Саратовский губернатор Валерий Радаев также объявил о досрочном сложении полномочий. "В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона", - указал он.

О своем решении не баллотироваться на выборах губернатора на следующий срок заявил и рязанский губернатор Николай Любимов. "Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение - не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок", - написал он на своей странице в соцсети "В контакте".

Полномочия Сергея Жвачкина и Валерия Радаева, переизбранных в 2017 году на второй пятилетний губернаторский срок, должны были истечь осенью текущего года. Игорь Васильев и Николай Любимов руководили Кировской и Рязанской областями соответственно с 2016 и 2017 года, их первый срок на посту избранного главы области также заканчивался бы осенью 2022 года.

"Медуза" отмечает, что, по мнению политологов, досрочная отставка глав регионов дает, врио губернаторов больше времени подготовиться к выборам.

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