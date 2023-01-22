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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве
Борис Джонсон и Владимир Зеленский в КиевеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Война, день 333-й: Борис Джонсон вновь в Киеве

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Украину вновь посетил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. В День соборности президент Зеленский пообещал восстановить территориальную целостность страны в границах 1991 года.

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На 333-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 22 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

День соборности Украины

22 января в Украине отмечается День соборности. Президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к согражданам, пообещал, что Украина восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года. "Мы вернем все свое. Границы 1991 года - это обязательно произойдет", - подчеркнул Зеленский, добавив, что нападение России 24 февраля 2022 года привело к "новому возрождению украинского единства" и теперь каждый регион Украины защищает другой: "И все вместе мы защищаем Киев. И все вместе мы защищаем Харьков. И все вместе мы освобождаем Херсон".

Премьер Литвы Ингрида Шимоните по случаю украинского праздника призвала ускорить темпы снабжения оружием подвергшейся российскому нападению страны. "Я призываю все сторонников (Украины. - Ред.) оставаться сплоченными, а не решившихся - присоединиться к нам на правой стороне истории. Нам нужно быстрее вооружить Украину, помочь ей выстоять, отстроить и восстановить ее", - написала литовский политик в Twitter.

Ход боевых действий

Российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В то же время основные усилия армии РФ сосредоточены на Бахмутском направлении, указала украинская сторона.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Россия продолжает обстрелы приграничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. По его данным, за прошедшие сутки были зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двуречной, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковщины.

Визит Бориса Джонсона

В Киев вновь приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, ставший весной 2022-го первым из западных высокопоставленных политиков, посетившим Украину после начала российского вторжения. Он посетил Бучу и Бородянку в Киевской области. Джонсона, теперь лишь депутата нижней палаты британского парламента, принял Владимир Зеленский. Одной из тем встречи была подготовка так называемого  "саммита мира", сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Саммит мира", по словам Ермака, планируется провести с целью реализации плана по достижению перемирия в Украине, представленного Зеленским в конце 2022 года членам G20. Он подразумевает, в частности, освобождение всех пленных и депортированных и восстановление территориальной целостности Украины, а также обеспечение ей радиационной и ядерной безопасности.

Войну в Украине обсуждали в Париже

Тема войны в Украине неоднократно возникала в ходе торжественных мероприятий в Париже, приуроченных к 60-й годовщине подписания Елисейского договора о дружбе между Францией и Германией. Обе европейские страны будут поддерживать Украину так долго и всесторонне, сколько необходимо, заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы будем оказывать Украине необходимую поддержку столько, сколько это будет нужно. Вместе, как европейцы, - чтобы защитить наш европейский мирный проект", - подчеркнул Шольц. Он выразил уверенность в том, что "путинский империализм не сможет победить". По словам немецкого канцлера, европейцы не позволят "вернуться в то время, когда насилие заменяло политику, а континент раздирали ненависть и соперничество наций".

Макрон не исключил поставку в Украину танков Leclerc. Передача боевых машин Украине не должна ставить под угрозу безопасность самой Франции, подчеркнул он.

Польша может создать "малую коалицию" по поставке танков Киеву

Между тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может создать "малую коалицию" стран для передачи танков Киеву из собственных арсеналов, если Берлин так и не передаст Украине боевые танки Leopard 2. Он резко раскритиковал нерешительную позицию канцлера ФРГ относительно поставок танков Leopard Украине. "Из-за российской агрессивной войны ежедневно гибнут безвинные люди. Российские бомбы опустошают украинские города. Наносятся удары по гражданским объектам, гибнут женщины и дети", - указал польский премьер.

Германия не стала бы препятствовать Польше в случае желания Варшавы отправить в Украину танки Leopard 2, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью французскому телеканалу LCI. "На данный момент этот вопрос не задавали, но, если бы нам его задали, мы бы не стали мешать", - приводит агентство Reuters слова Бербок, ответившей на вопрос, что будет в случае поставок Польшей этих боевых машин украинской стороне. Для передачи Польшей танков Leopard из собственных запасов необходимо согласие Германии как страны-производителя.

Задержан замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Тем временем в Украине задержан заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что его задержали в момент получения взятки в 400 тысяч долларов США. Эти деньги предназначались в качестве "вознаграждения" за помощь в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Лозинский уволен со своего поста, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он добавил, что "дал поручение команде министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе (финансируемых. - Ред.) на бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений, а также проектов технической помощи".

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