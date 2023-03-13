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Британские солдаты на ученияхФото: NATO
ПолитикаВеликобритания

Великобритания увеличит расходы на оборону на 5 млрд фунтов

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

Основные средства Лондон выделит на силы ядерного сдерживания. Китай и Россия названы главными угрозами в обновленной оборонной стратегии Великобритании.

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Великобритания на фоне войны России против Украины и других мировых кризисов увеличит расходы на оборону. В ближайшие два года на военные нужды будет дополнительно выделено почти 5 млрд фунтов стерлингов (5,65 млрд евро), в том числе 3 млрд - на силы ядерного сдерживания и военный блок с США и Австралией AUKUS, сообщило правительство в Лондоне в понедельник, 13 марта.

Около 1,9 млрд фунтов будет направлено на восполнение арсенала боеприпасов, сильно сократившегося из-за военной помощи Украине. Великобритания является одним из главных поставщиков вооружений Киеву. "Поскольку мир становится менее стабильным, а соперничество между государствами усиливается, Великобритания должна быть готова постоять за себя", - заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, направившийся в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албанизом.

По словам Сунака, в результате дополнительных ассигнований расходы страны на оборону к 2025 году увеличатся с нынешних 2 до 2,25 процента ВВП. Целью является 2,5 процента. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил за расходы на оборону на уровне трех процентов ВВП. По мнению критиков, вооруженные силы Британии находятся в плачевном состоянии.

Китай и Россия - главные угрозы

Расходы на оборону увеличиваются в рамках обновленного варианта британской оборонной стратегии от 2023 года (IR23). В этом документе противодействие угрозам со стороны Китая и России названо главной задачей Великобритании в сфере обороны. "IR23 приняли для того, чтобы реагировать на возникающие геополитические угрозы: от действий России в отношении Украины до экономического давления Китая и усиления конкуренции между странами", - отмечается в пресс-релизе британского правительства.

Как указывается в пресс-релизе, "в первую очередь необходимо справиться с основным риском для европейской безопасности", который, по мнению Лондона, "представляет Россия".

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