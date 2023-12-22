Германия направила в Украину военную технику и боеприпасы

Берлин направил Киеву новый пакет военной помощи, включающий военную технику и боеприпасы, сообщается в пятницу, 22 декабря, на сайте правительства ФРГ в разделе, где публикуется обновляемый список германской помощи, поставленной в Украину.

Новейшие поставки включают в себя три самоходные зенитные установки Gepard (их общее количество достигло 52 экземпляров), а также 30 240 зенитных бронебойных боеприпасов для них и неуказанное количество боеприпасов для танков модели Leopard 2 A6 (ранее в Украину из Германии были отправлены 18 таких машин).



Кроме того, в пакет входят 2500 артиллерийских снарядов калибром 155 мм; две бронемашины разминирования WISENT 1 (их общее количество - 14); 10 разведывательных дронов Vector с набором запчастей (общее количество - 162); два автомобиля пограничной службы (общее количество - 243); две системы противоракетной защиты для вертолетов AMPS (общее количество - 4); восемь крупнотоннажных грузовиков повышенной проходимости Zetros (общее количество - 240); два тягача MAN HX81 и пять полуприцепов для них (эта техника используется, например, для буксировки поврежденных танков к месту ремонта, их общее количество достигло 85 и 84); восемь транспортных средств неуказанного типа, к ним могут относиться грузовики, минибусы и внедорожники (общее количество - 324); 25 536 боеприпасов калибра 40 мм; санитарные принадлежности.

ФРГ уже предоставила Украине военную помощь почти на 6 млрд евро

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что, по данным Минобороны ФРГ, только в 2023 году Киев получил от Берлина вооружения на 4,34 млрд евро, кроме того, в Германии прошли обучение 10 тысяч украинских военных. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Германия предоставила военную помощь на общую сумму 5,97 млрд евро.

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