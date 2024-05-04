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Лондон: В ближайшие два месяца потери РФ на войне возрастут

Роман Сулима
4 мая 2024 г.

Британская разведка связывает вероятность высоких потерь с усилением наступательных операций России. Москве близка война на истощение с ориентиром на количество, а не на качество, считает Лондон.

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Флаг России на гробе с телом российского военнослужащего, погибшего на войне в Украине
Похороны российского военнослужащего, погибшего на войне в Украине (фото из архива)Фото: Andrei Samsonov/TASS/imago images

В течение двух ближайших месяцев потери России на войне против Украины заметно возрастут как следствие усиления российских наступательных операций на востоке Украины. С такой оценкой британское министерство обороны выступило в субботу, 4 мая. Вероятный рост потерь последует "за незначительным снижением темпа операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки", уточняет Лондон.

По данным разведки, в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь убитыми и ранеными суммарно составляло 899 бойцов, а всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла порядка 465 тысяч военнослужащих.

По мнению британских разведчиков, Москва адаптировала свои войска к ведению войны на истощение, при которой ориентация сделана не на качество, а на количество. Россия "почти наверняка" сохранит этот подход, что будет иметь "длительные последствия" для ее армии, указывает Лондон.

Данные Генштаба ВСУ о потерях РФ отличаются от британских

Согласно актуальным данным Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска уничтожили уже более 473 тысяч российских военных. За последние сутки было ликвидировано 1260 солдат и офицеров ВС РФ, отмечало украинское командование.

Между тем украинские военные согласны с нынешним прогнозом британских коллег и прогнозируют усиление российского наступления на фронте уже в ближайшие недели. По данным украинской разведки, у ВС РФ есть план захвата Харькова и Сум, но неизвестно, насколько эти планы серьезны.

Российские войска по-прежнему способны восполнять боевые потери, мобилизуя по 30 тысяч человек ежемесячно для продолжения атак в войне на истощение Украины, говорилось в отчете британской разведки, опубликованном 30 марта. Согласно тем данным, армия РФ сохраняет количественное преимущество, также превосходя обороняющие Украину силы в боеприпасах и технике.

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