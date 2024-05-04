На главном военном кладбище в РФ заканчиваются места

Минобороны РФ забрало в свое пользование 17 гектаров Пироговского лесопарка в городском округе Мытищи Московской области для расширения военного кладбища "Пантеон защитников Отечества", которое примыкает к лесопарку. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила "Новая газета Европа". Планы Минобороны расширить крупнейшее военное кладбище в РФ ранее подтвердила администрация городского округа Мытищи. В феврале в местной группе в социальной сети "Вконтакте" появился пост, в котором мытищинские активисты сообщили о постановлении главы округа Юлии Купецкой о переводе 17 гектаров территорий примыкающего к "пантеону" леса в пользование Минобороны, которое не появлялось в публичном доступе. Представители окружной администрации в комментариях пояснили, что это произошло по инициативе Минобороны РФ - ведомство якобы использует 10 гектаров для расширения "пантеона" и 7 гектаров - для создания муниципального кладбища.

При этом изымаемая территория окружена объектами Минобороны, ввиду чего доступ на нее - в том числе и на территорию будущего муниципального кладбища - в настоящее время запрещен, указали в администрации Мытищ. В то же время власти округа утверждают, что эта территория не была частью лесопарка.

Главный военный мемориал в РФ расширяют из-за большого числа погибших в Украине

Федеральное военное мемориальное кладбище, ставшее позже "Пантеоном защитников Отечества", было открыто в июне 2013 года, и с того момента по 1 июля на нем было произведено 353 захоронения. Большое количество новых могил на кладбище появилось после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - с 24 февраля 2022 года "только в секторе захоронений погибших на фронте в Украине прибавилось более 900 могил", пишет "Новая газета Европа". Похороны с воинскими почестями на кладбище проходят каждый день, заявили жители расположенной по соседству с мемориалом деревни.

Само кладбище при этом закрыто для свободного посещения, так как является объектом Минобороны РФ. До планируемого расширения его площадь, согласно официальным данным, составляла 52,24 гектаров - предполагалось, что на этой территории можно будет разместить 40 тысяч захоронений в последующие 200 лет. Однако планы на расширение мемориала у военного ведомства возникли еще в 2023 году, пишут СМИ.

На кладбище среди прочих находится могила наемника и руководителя "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина, который погиб вместе с главой ЧВК Евгением Пригожиным в авиакатастрофе в августе 2023 года. По информации американской газеты The Wall Street Journal, крушение самолета Пригожина, который до этого предпринял попытку военного мятежа, было организовано секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Россия отказалась проводить международное расследование авиакатастрофы, а следственные органы РФ с момента происшествия не сообщали о каком-либо продвижении в своем расследовании.

В Украине погибли как минимум 51 тысяча российских военных

По состоянию на 26 апреля 2024 года издание "Медиазона" и русская служба Би-би-си подтвердили гибель в Украине 51 679 российских военных. Издания ведут подсчет с начала войны и полагаются в нем как на официальные сообщения российских властей, так и на непосредственные подтверждения гибели военных РФ - некрологи региональных администраций и чиновников, а также информацию о свежих захоронениях.

Реальное число погибших военных РФ в Украине может быть гораздо выше. По данным издания Meduza, оно может составлять не менее 85 тысяч человек. Разведка Великобритании оценивает потери РФ в Украине ранеными и убитыми в 450 тысяч человек.

В конце февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны объявил потери страны среди военных - по его словам, они составили 31 тысячу человек. Российские власти официальные данные о потерях в Украине не публикуют.