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Лондон оценивает потери РФ в Украине в 450 тысяч человек

Даниил Сотников
28 апреля 2024 г.

С начала войны в Украине около 450 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены, еще десятки тысяч - дезертировали, считают в министерстве обороны Великобритании.

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Уничтоженная российская военная техника в Буче
Уничтоженная российская военная техника в БучеФото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press/picture alliance

Великобритания оценивает российские потери на войне в Украине в 450 тысяч человек убитыми и ранеными. Такие данные привел министр вооруженных сил королевства Лео Докерти, пишет издание UK Defence Journal в субботу, 27 апреля.

Докерти отвечал на вопрос члена британского парламента Джона Хили о числе воюющих в Украине российских военных и потерях армии РФ. "По нашим оценкам, около 450 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены, а еще десятки тысяч уже дезертировали с начала конфликта", - цитирует ответ министра UK Defence Journal. По его словам, число погибших военнослужащих, служивших в российских частных военных компаниях (ЧВК), неясно.

"По нашим оценкам, уничтожено, брошено или захвачено Украиной более 10 тысяч российских бронемашин, в том числе около 3000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских корабля всех классов и более 1500 артиллерийских систем всех типов", - рассказал министр.

Россия не раскрывает потери в Украине

Российские власти не раскрывают потери армии в Украине. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в своей колонке для американского издания Foreign Affairs 30 января оценил общие потери российской армии в 315 тысяч человек, включая раненых военнослужащих.

По состоянию на начало апреля журналисты Русской службы BBC и издания "Медиазона" при содействии команды волонтеров установили на основе открытых источников имена 50 016 российских военных, погибших с начала вторжения.

По данным СМИ, около 18% подтвержденных потерь составляют заключенные, 13% - отправившиеся на фронт добровольцы, 12% - мобилизованные. По открытым источникам можно выявить около половины от всех смертей военных, подчеркивали журналисты.

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