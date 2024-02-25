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Зеленский: За время войны погибли 31 000 украинских военных

Даниил Сотников
25 февраля 2024 г.

Президент Украины впервые назвал число погибших на войне украинских военных. Эта цифра ниже прошлых оценок СМИ и западных источников.

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Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой областиФото: Inna Varenytsia/REUTERS

С начала полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военнослужащих, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля.

"Тридцать одна тысяча украинских военных погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим лживым кругом. Но каждая эта потеря - это большие потери для нас", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что не может назвать количество раненых украинских военных, поскольку Россия будет знать, сколько людей "ушло с поля боя". Он также не стал называть количество без вести пропавших военных. По словам Зеленского, за время войны погибли 180 тысяч российских солдат. В сумме вместе с ранеными эта цифра составляет до 500 тысяч человек, сказал он.

Украинские власти ни разу с начала войны не раскрывали число потерь, ссылаясь на военную тайную. Россия также не сообщает о числе погибших.

Сторонние оценки потерь Украины и России

Сколько всего военнослужащих погибли с начала российского вторжения в Украину, достоверно неизвестно. Глава ЦРУ Уильям Бернс 30 января в своей колонке для Foreign Affairs оценил общие потери российской армии в 315 тысяч человек. В это число также входят раненые солдаты. Журнал The Economist писал со ссылкой на оценки американских чиновников, что за время войны погибли не менее 70 тысяч украинских военных, до 120 тысяч получили ранения.

В августе прошлого года газета The New York Times писала, что администрация США оценивает потери с российской стороны в 120 тысяч человек погибшими и еще 170-180 тысяч ранеными, а украинские потери американская разведка оценивала тогда также в 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными.

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