В России объявили в розыск Сергея Алексашенко

Карточка о розыске бывшего замминистра финансов РФ появилась в базе МВД РФ. О какой статье УК идет речь, при этом не уточняется. Ранее комиссия Госдумы призвала возбудить дело против Алексашенко и Гуриева.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего замминистра финансов РФ, бывшего первого зампредседателя Центробанка РФ Сергея Алексашенко. Он разыскивается по уголовной статье, пишет в ночь на субботу, 18 ноября, ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД. В карточке при этом не уточняется, о какой именно статье УК идет речь.

В то же время интернет-издание "Медиазона" утверждает, что карточка Алексашенко появилась или была обновлена на сайте российского МВД не позднее сентября 2022 года и не связана с последними событиями вокруг экономиста.

Генпрокуратуру попросили возбудить дела против Алексашенко и Гуриева

Комиссия Госдумы по "расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России" 16 ноября обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить против Алексашенко и еще одного известного российского экономиста Сергея Гуриева, объявленных в РФ "иностранными агентами", уголовные дела по статьям о "призывах к введению мер ограничительного характера" и "государственной измене". Глава комиссии Василий Пискарев обвинил Гуриева, Алексашенко "и других обладателей российских паспортов" в оказании США "активной помощи и поддержки в наложении на Россию все новых и новых санкций". Он сообщил, что в УК РФ за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Несколькими днями ранее живущая в Италии активистка Ирина Куклина опубликовала тред о ряде участников международной экспертной группы при Стэнфордском университете, которая анализирует воздействие санкций на РФ и дает рекомендации, как сделать их эффективнее. Куклина назвала входящих в эту группу Гуриева и Алексашенко "одними из разработчиков усиленных финансовых санкций для держателей российских паспортов" и "одними из разработчиков визабана для держателей российских паспортов".

Позже в тот же день издание "СВТВ", основанное российским политиком-либертарианцем Михаилом Световым, заявило, что "стали известны имена архитекторов санкций против России", назвав при этом имена Сергея Алексашенко, Сергея Гуриева, экс-посла США в РФ Майкла Макфола и экономистку Элину Рыбакову. "СВТВ" рассказало о предложениях группы Ермака-Макфола, опубликованных в апреле. В частности, эксперты предлагали полностью отказать обладателям паспортов РФ в выдаче шенгенских виз либо брать с них при этом "сбор на восстановление Украины", снизить нефтяной потолок для России с 60 до 45 долларов США за баррель, внести в санкционные списки еще "тысячи" россиян, ввести блокирующие санкции для десяти крупнейших российских банков, включая "Газпромбанк".

Алексашенко прокомментировал его работу в группе Макфола

Как заявил Сергей Алексашенко изданию "Новая газета Европа", он не помнит, чтобы он поддерживал какие-либо ограничения для рядовых россиян. "Я считаю, что с персональными санкциями качество гораздо важнее, чем количество", - добавил Алексашенко. Он подчеркнул, что его публичные высказывания ничем не отличаются от того, что он говорит в рамках работы группы по санкциям в отношении России.

Сергей Алексашенко занимал пост заместителя министра финансов РФ с 1993 по 1995 год, а в 1995-1998 годах являлся первым заместителем председателя ЦБ РФ.

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