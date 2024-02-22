Эксперт МВФ: В экономике РФ наблюдаются признаки "перегрева"

После начала российской агрессии против Украины Запад ввел обширные санкции в отношении России. Однако российская экономика до сих пор остается устойчивой. У МВФ есть объяснение.

На фоне западных санкций, введенных в отношении Москвы после начала развязанной ею войны против Украины, российская экономика тем не менее "удивила" своими темпами роста, считают в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом в четверг, 22 февраля, в Вашингтоне заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Это военная экономика, - уточнила она. - В российской экономике высока доля военных расходов, которые подпитывают производство". Кроме того, существует целый ряд "социальных трансфертов", способствующих росту потребления, добавила Козак.

Однако в настоящее время также наблюдаются признаки "перегрева" экономики - например, рост инфляции - что в среднесрочной перспективе может повлечь замедление экономического роста России, считает Козак. В качестве причин подобного развития событий она назвала тот факт, что страна отрезана от международной финансовой системы и имеет весьма ограниченный доступ к технологиям. Кроме того, "Россия потеряла часть высококвалифицированной рабочей силы с точки зрения человеческого капитала", отметила эксперт.

В январе МВФ прогнозировал рост экономики РФ в 2024 году на уровне 2,6 процента - на 1,5 процентных пункта выше, чем ожидалось осенью прошлого года. По мнению экспертов, причиной пересмотра прогноза в сторону повышения стали высокие военные расходы и частное потребление, поддерживаемое ростом зарплат. В следующем году МВФ прогнозирует рост российской экономики на 1,1 процента.

Немецкий эксперт: Экономику России ждет крах после войны

Нынешний подъем экономики в РФ связан исключительно с ростом производства оружия, которое "уничтожается в Украине, чтобы затем создать новое", заявил ранее профессор экономики Оксфордского университета, эксперт по РФ, Восточной Европе и Евразии Михаэль Рохлиц (Michael Rochlitz) в интервью немецкому каналу n-tv. Он отметил, что хотя рост производства оружия в России воспринимается как положительный фактор в экономике, это "не инвестиции в будущее", и такая экономика "рухнет, когда война закончится".

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