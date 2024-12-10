В Германии спорят, как теперь быть с беженцами из Сирии

Выжидать, высылать, оставлять, рассчитывать на добровольный отъезд? И как быть с теми сирийцами, кто уже хорошо интегрировался? В ФРГ началась бурная предвыборная дискуссия.

Сомнений уже нет: столь же неожиданно, как в Сирии пал режим Башара Асада, в Германии важной темой предвыборной борьбы стал вопрос о дальнейшем пребывании в стране сирийских беженцев. То, что комплекс проблем, связанных с миграцией и предоставлением политического убежища, окажется одной из главных тем избирательной кампании перед намеченными на 23 февраля 2025 досрочными выборами в бундестаг было, правда, и так очевидно. Но теперь дискуссия резко сфокусировалась именно на сирийцах (и отодвинула на второй план вопрос о величине пособий для украинцев).

Вопрос будет решаться в течение 2025 года?

Причем дискуссия быстро нарастает после того, как уже на следующий день после свержения сирийского диктатора, миграционные власти ФРГ приняли решение временно приостановить рассмотрение заявок на предоставление убежища гражданам Сирии, а целый ряд политиков блока консервативных партий ХДС/ХСС выступил с заявлениями, которые можно свести к формуле: если отпала причина для бегства и получения убежища, то следует возвращаться на родину.

Немецкие СМИ по-разному отреагировали на эти заявления. Консервативная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что сейчас требуется четкий сигнал, который Германия должна была подать еще в 2015 году (когда ФРГ приняла свыше 1 миллиона беженцев, главным образом из Сирии): "Мы не можем всех принять. Кто не имеет права оставаться, тот не должен оставаться". Газета подчеркивает, что теперь встала задача восстановления Сирии, и заняться этим, при поддержке Германии и других стран, должны сами сирийцы: "Кто, как не они? Они и есть народ. Они должны по-новому самоорганизоваться".

Турецко-сирийская граница 9 декабря 2024. Очередь сирийских беженцев, возвращающихся из Турции на родину Фото: Anıl Atar/DHA

"Для дебатов о сирийских беженцах еще слишком рано", - уверена, в свою очередь, леволиберальная Süddeutsche Zeitung. Она критикует консервативных политиков за утверждения, что ситуация в Сирии прояснится в ближайшие недели, и напоминает, что во главе тех, кто взяли сейчас власть в этой стране, стоят исламисты, а потому непонятно, не последуют ли за одним тираном другие.

"Сколько сирийцев смогут остаться и останутся в Германии (или в других странах, в которые они бежали) прояснится не в ближайшие дни, а в течение следующего года. Это будет зависеть от того, какую политическую систему установят те, кто пришли теперь к власти в Сирии, а также от того, будут ли другие государства иметь на них влияние и как они будут им пользоваться", - указывает Süddeutsche Zeitung.

Даже популисты (пока) не призывают к депортации

Газета обвиняет консерваторов в том, что они не устояли перед соблазном превратить вопрос о сирийских беженцах в предвыборную тему и тем самым невольно подыгрывают "непорядочным" силам в стране. Издание не уточняет, кого именно оно имеет в виду, но можно исходить из того, что оно намекает как на праворадикальных популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ), так и на левых популистов из "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ).

Лидеры этих партий, действительно, выступили с почти идентичными заявлениями. Кандидат в канцлеры от АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) сначала написала в социальной сети X: "У тех, кто в Германии празднует "свободную Сирию", очевидно уже нет больше причин для бегства. Им следует незамедлительно вернуться в Сирию". Затем, в интервью еженедельнику Stern, она несколько смягчила формулировку, заявив: те, кто обосновали прощение об убежище преследованием со стороны прежнего правительства, "должны, естественно, в сжатые сроки вернуться на родину".

А основавшая откровенно пророссийскую партию ССВ Сара Вагенкнехт в интервью тому же еженедельнику отреагировала на свержение союзника Москвы Асада словами: "Я ожидаю от тех сирийцев, которые в нашей стране ликуют по поводу захвата власти исламистами, что они как можно быстрее вернутся к себе на родину". Одновременно бывшая коммунистка призвала правительство ФРГ поддерживать в Сирии девочек, женщин, алавитов, христиан, курдов, армян и другие меньшинства, но не уточнила, как конкретно Берлин мог бы это сделать.

Сирийские беженцы празднуют 8 декабря 2024 года в австрийской столице Вене падение режима Башара Асада Фото: Max Slovencik/APA/AFP/Getty Images

Однако обращает на себя внимание, что даже эти две популистские партии с ярко выраженной антимигрантской повесткой говорят - возможно, чтобы не отпугивать перед выборами умеренных избирателей - лишь о добровольном отъезде сирийцев и (пока) не требуют их принудительного выдворения из страны. В этом Германия отличается от Австрии, где уже на правительственном уровне пошел разговор о широкомасштабной программе отправки сирийских беженцев на родину. Тем не менее сопредседатель немецкой Левой партии Ян ван Акен (Jan van Aken) на представлении ее предвыборной программы назвал "кончеными подонками" всех, кто, по его словам, "заговорил сейчас о депортациях в Сирию".

"Хорошо интегрированных приглашаем остаться"

Заместитель председателя бундестага от партии "зеленых" Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring Eckardt) уверена, что многие сирийцы по собственной воле захотят как можно быстрее вернуться на родину. В то же время в интервью радиостанции rbb24 Inforadio она призвала не вести "преждевременных дискуссий" о высылке из страны сирийцев. Не надо создавать абсолютно не нужную атмосферу неопределенности, подчеркнула она и в качестве примера указала на семьи, чьи дети ходят в немецкие школы.

Сирийский беженец получает профессионально-техническое образование в немецком городе Фленсбурге Фото: Christian Charisius/dpa/picture-alliance

Немецкие политики и СМИ всячески подчеркивают, что ФРГ заинтересована в том, чтобы хорошо интегрированные и нашедшие работу выходцы из Сирии никуда не уезжали. В этой связи весьма показательными являются высказывания такого видного представителя партии ХСС, как министра внутренних дел Баварии Йоахима Хермана (Joachim Herrmann).

В интервью радиостанции Deutschlandfunk этот консервативный политик отметил, что "никто не призывал завтра же приступать к выдворениям", и подчеркнул важность дифференцированного подхода к сирийским беженцам. Многие из них "прекрасно интегрировались", имеют работу и "очень нужны". Поэтому никому и в голову не приходит мысль "высылать таких людей из страны", пояснил Йоахим Херман. "Тех, кто уже хорошо интегрировался, мы от всей души приглашаем остаться", - заявил баварский министр внутренних дел.