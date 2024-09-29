Как Сара Вагенкнехт борется в Германии за интересы Путина

Можно ли считать пропутинской партию, лидер которой публично называет войну в Украине большим преступлением? "Я осуждаю эту войну, и у меня нет симпатий к Путину, заявляю об этом совершенно четко", - подчеркнула в ток-шоу с многомиллионной телеаудиторией новая немецкая политическая звезда Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Тем не менее именно ее считают сейчас наиболее влиятельным и эффективным проводником интересов Кремля в Германии. Своими высказываниями в этой нашумевшей телепрограмме она только закрепила за собой такой имидж.

ССВ получает реальный рычаг давления на Берлин

Впрочем, в политике 55-летняя уроженка восточногерманского города Йена давно уже не новичок. Но пока она оставалась одним из лидеров посткоммунистической Левой парии, большого реального влияния она не имела, хотя благодаря своей харизматичности и риторическому таланту была частным гостем политических ток-шоу.

Ситуация кардинально изменилась в этом году после того, как она, расколов Левую партию, создала собственную, назвав ее "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ). Эта партия, официально сформированная в январе 2024, уже в июне добилась неплохих результатов на выборах в Европейский парламент, а в сентябре на выборах в трех восточногерманских федеральных землях триумфально вошла во все три региональных парламента, набрав примерно 12-15% голосов - существенно больше, чем некоторые традиционные партии.

Сатирическая повозка на карнавале в Майнце в феврале 2024 года: Путин рулит кабриолетом с лидерами АдГ Алис Вайдель и ССВ Сарой Вагенкнехт Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Правда, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая до сих пор считалась главной пропутинской политической силой в ФРГ, получила еще больше голосов. Однако с ней из-за ее частично правоэкстремистских, профашистских воззрений никто никаких коалиций создавать не будет, так что непосредственно влиять на принятие решений она не сможет, она обречена на роль оппозиции. Совсем другое дело - левопопулистская или левонациональная ССВ: без ее участия трудно будет сформировать все три региональных правительства. Теперь эта партия намного важнее для Кремля, чем АдГ.

Благодаря успеху на региональных выборах Сара Вагенкнехт получает реальный рычаг давления на федеральные власти, и она уже начала этим пользоваться, поскольку выдвигает требования, касающиеся вопросов внешней политики, которые вообще-то не входят в компетенцию земельных властей. Первым делом она требует остановить кровопролитие в Украине и приступить к мирным переговорам с Москвой, а для этого призывает прекратить военные поставки Киеву.

Берлин, 25 феварля 2023 года. Сара Вагенкнехт выступает на митинге под лозунгом "Дипломатия вместо поставок оружия" Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

Собственно, массовую акцию под лозунгом "Дипломатия вместо поставок оружия", приуроченную к первой годовщине полномасштабного нападения России на Украину, Сара Вагенкнехт провела в центре Берлина еще 25 февраля 2023 года. Уже тогда она уловила запрос пацифистски настроенных избирателей, особенно на востоке страны, на мир любой ценой и одновременно страх части населения перед втягиванием Германии в войну с Россией.

"Мирный план по Украине" Сары Вагенкнехт

Теперь "мирный план по Украине" Сары Вагенкнехт и целый ряд предложений, затрагивающих интересы России, обрели несколько более конкретные очертания. Об этом свидетельствуют ее большое интервью берлинской газете Tagesspiegel 14 сентября, ее уже упомянутое выступление в ток-шоу Markus Lanz телеканала ZDF 25 сентября, а также ряд выступлений ее соратников, в частности интервью заместителя председателя парламентской группы ССВ в бундестаге Клауса Эрнста (Klaus Ernst) радиостанции Deutschlandfunk 26 сентября.

Предвыборный плакат ССВ с лозунгом "Война или мир?" Фото: Jacob Schröter/IMAGO

Итак, на вопрос, что Сара Вагенкнехт предложила бы Владимиру Путину, если бы села с ним за стол переговоров, она отвечает: прекращение поставок оружия Украине, если "он согласится на немедленное перемирие вдоль нынешней линии фронта". Главный аргумент лидера ССВ: надо как можно быстрее остановить гибель людей. Другой аргумент: "Неужели еще кто-то думает, что Украина сможет победить? Это полная иллюзия, это бесперспективная стратегия, у России бесконечно больше ресурсов, такова реальность".

Сара Вагенкнехт говорит об этом абсолютно безапелляционно, хотя многие факты свидетельствуют о растущих трудностях России, будь то эффективность украинских ударов по энергетическим и военным объектам в глубине российской территории, необходимость закупать боеприпасы в Северной Корее и Иране из-за нехватки собственных, неспособность российской армии вернуть контроль над частью Курской области или большие потери РФ на фронте, что делает все более вероятной новую мобилизацию. А она может оказаться для всей политической системы и для страдающей от дефицита кадров экономики еще более серьезной проблемой, чем предыдущая в сентябре 2022 года.

Предвыборный плакат ССВ с лозунгом "Мы вернем родину мирной жизни" Фото: dts/IMAGO

Одно из слов, которые лидер ССВ и ее товарищи по партии повторяют особенно часто, когда речь заходит о войне в Украине, это слово "компромисс". "Без компромиссов окончить эту войну не удастся", - заявляет Сара Вагенкнехт. Однако из ее высказываний следует, что на компромиссы должен пойти главным образом или исключительно Киев.

На вопрос газеты Tagesspiegel, означает ли это, что Владимир Путин, напав на Украину, обеспечил себе право требовать уступки, она отвечает: "А вы что предлагаете? Чтобы НАТО напрямую вмешась в войну и под конец вся Европа оказалась в развалинах?". Правда, этого как раз никто не предлагает, речь идет только о поставках западного оружия и о финансовой помощи, однако Сара Вагенкнехт именно такую перспективу рисует своим избирателям.

"Надо посмотреть на НАТО глазами Москвы"

По ее мнению, главным компромиссом, на который должна пойти Украина, является отказ от вступления в НАТО. Кроме того, основательница ССВ явно ждет от Киева территориальных уступок. Каких именно, она не конкретизирует. Однако она считает "умной идеей" проведение референдумов. "Надо спросить людей в Донбассе и в Крыму, - заявляет Сара Вагенкнехт, - к какой стране они хотят принадлежать". Относит ли она при этом к Донбассу части оккупированных Россией Запорожской и Херсонской областей, непонятно. Возможно, она в такие "тонкости" не вдается.

На аргумент, что это будет голосование под дулами автоматов на территориях, с которых миллионам граждан Украины пришлось бежать и которые РФ усиленно пытается заселить россиянами, лидер ССВ не реагирует. Она упирает на то, что это будут референдумы "под наблюдением ООН", создавая у аудитории впечатление, что приезд международных инспекторов обеспечит честное голосование.

Март 2004 года. Сара Вагенкнехт, лидер Коммунистической платформы в Партии демократического социализма (PDS), представляет свою книгу про кризис капитализма и выпущенный под ее редакцией сборник статей про лидера Венесуэлы Уго Чавеса Фото: Jens Kalaene/ZB/picture-alliance

Еще один аргумент Сары Вагенкнехт звучит так: "Всегда, но особенно когда речь идет о жизни и смерти, о войне и мире, надо пытаться войти в положение другой стороны". Поэтому, по ее словам, "нам следует понять, почему Россия воспринимает НАТО как угрозу". Иными словами, бывшая коммунистка призывает посмотреть на НАТО глазами Москвы. На аргумент ведущего ток-шоу на канале ZDF Маркуса Ланца (Markus Lanz), что Россия после вступления Финляндии в НАТО даже отвела от границы с этой страной часть своих войск, чтобы перебросить их на фронт в Украине, Сара Вагенкнехт возразила, что американцы пока не успели разместить в Финляндии своих солдат. На вопрос, а не боится ли она России, лидер ССВ ответила: "Я боюсь атомной войны".

Преамбула от Сары Вагенкнехт

Поэтому, подчеркнула она, нельзя постоянно переступать российские "красные линии": "Я не хочу, чтобы мы оказались в состоянии войны с Россией, ведь это крупнейшая ядерная держава на планете". Отсюда еще одно ключевое требование ССВ: отказ Германии от планов размещения на своей территории американских ракет средней дальности для сдерживания России, поскольку они стали бы мишенью для возможного российского удара.

Эрфурт, 1 сентября 2024 года. Сара Вагенкнехт прибыла на партийную вечеринку по случаю удачного выступления на выборах в Тюрингии Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Сара Вагенкнехт фактически выдвинула ультиматум: ее партия войдет в правительства трех восточногерманских земель только при условии, если преамбула каждого коалиционного договора будет содержать требование к федеральному правительству усилить поиск дипломатического выхода из войны в Украине и призыв отказаться от размещения в Германии американских ракет.

С одной стороны, запись в преамбуле договора о формировании регионального правительства ни к чему не обязывает федеральное правительство. С другой стороны, ни оно, ни лидеры ведущих партий в стране не могут просто игнорировать такой документ. А в-третьих, и это, пожалуй, самое главное: Сара Вагенкнехт показывает избирателям, что выполняет свои обещания, так что если после намеченных на сентябрь 2025 года выборов в бундестаг ССВ войдет в федеральное правительство, то там партия уже будет настаивать на принятии конкретных решений.

Немецкие деньги для Сирии и "Газпрома"

Несмотря на то, что "Союз Сары Вагенкнехт" вел избирательную кампанию в трех федеральных землях главным образом под лозунгом борьбы за мир, у него были и другие требования. В частности, ССВ набирает очки своей жесткой позицией в вопросах миграции: партия обещает резко сократить приток нелегальных мигрантов и беженцев.

В этой связи Сара Вагенкнехт выдвинула предложение, которое в конечном счете тоже было бы в интересах России. "Я считаю, что нам следует отменить экономические санкции против Сирии, - заявила она в интервью газете Tagesspiegel. - Сирия всегда была диктатурой, но до гражданской войны это была сравнительно зажиточная страна. Теперь она не может подняться, потому что чрезвычайно жесткие экономические санкции препятствуют восстановлению".

Сара Вагенкнехт и Клаус Эрнст на заседании бундестага Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Поэтому глава ССВ за то, чтобы Германия помогала возрождению экономики Сирии, поскольку это позволило бы отправить туда часть находящихся в ФРГ сирийцев и не принимать больше беженцев из этой страны. Иными словами, Сара Вагенкнехт предлагает на деньги немецких налогоплательщиков восстанавливать экономику и города близкого союзника России, которые РФ, поддерживая режим сирийского диктатора Асада, в значительной мере и разрушила, но восстанавливать не собирается.

Еще две позиции ССВ озвучил Клаус Эрнст, который в прошлые годы, когда он еще был депутатом бундестага от Левой партии, возглавлял парламентский комитет по вопросам энергетики и в этом качестве активно лоббировал строительство "Северного потока-2". В интервью Deutschlandfunk он выступил за восстановление поставок российского газа в Германию по сохранившейся нитке этого газопровода, не разрушенной в ходе диверсии два года назад. К тому же он безапелляционно заявил, что санкции против РФ "не дали никакого эффекта", сославшись на то, что это якобы все говорят.

"Чем это отличается от позиции Кремля?"

Итак, подытожим политические установки партии "Союз Сары Вагенкнехт".

Необходимо прекратить поставки оружия Украине, чтобы тем самым заставить ее немедленно согласится на прекращение огня; после этого провести переговоры, в ходе которых Киев должен пойти на компромиссы и, учитывая интересы Москвы, согласится на территориальные уступки; непременной частью компромисса должно стать обязательство Украины не вступать в НАТО; Германия ни в коем случае не должна размещать на своей территории американские ракеты средней дальности, призванные сдерживать возможную агрессию России; Германии следует возобновить закупки российского газа и отказаться от санкций против РФ; санкции надо снять и с Сирии, поскольку война там закончилась, и на деньги немецких налогоплательщиков следует восстанавливать этого союзника РФ.

Остается только процитировать журналиста Deutschlandfunk, задавшего вопрос Клаусу Эрнсту: "Вы могли бы объяснить, в чем ваши взгляды отличаются от позиции Кремля?".