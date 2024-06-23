WP: КНДР могла поставить в Россию 1,6 млн снарядов

КНДР могла поставить в Россию во втором полугодии 2023 года 1,6 миллиона артиллерийских снарядов для продолжения войны против Украины. Об этом пишет в субботу, 22 июня, издание The Washington Post . Газета ссылается при этом на данные, полученные НКО C4ADS, которая занимается вопросами глобальной безопасности, от анонимного источника в российской транспортно-логистической компании.

Согласно этим данным C4ADS, с августа 2023 года по январь 2024 из двух портовых городов на российском Дальнем Востоке в 16 населенных пунктов на границе с Украиной были доставлен 74 тысячи метрических тонн грузов. Это соответствует весу 1,6 миллиона артиллерийских снарядов. В пунктах назначения эти грузы помечались как "боеприпасы". Отправление этих грузов совпадает по времени с заходом в порты судов, прибывших из Северной Кореи.

The Washington Post считает, что эти данные являются серьезным косвенным доказательством поставок боеприпасов из КНДР в Россию. Как отмечает газета, подписанный во время визита Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года договор о "всеобъемлющем партнерстве" дает формальные основания для поставок боеприпасов из Северной Кореи в Россию.