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Половина населения ФРГ против размещения новых ракет США

Кирилл Шестаков
9 августа 2024 г.

Половина опрошенных граждан Германии опасаются эскалации конфликта с Россией после размещения в ФРГ американских ракет, свидетельствуют опрос института Civey.

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Американская крылатая ракета Tomahawk
Американская крылатая ракета TomahawkФото: Everett Collection/picture alliance

Каждый второй гражданин ФРГ опасается эскалации конфликта с Россией в случае размещения в Германии американских дальнобойных ракет. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 9 августа, результаты опроса института Civey, проведенного для издательского дома Funke Mediengruppe.

В опросе приняли участие около 5 000 респондентов старше 18 лет. На вопрос, приведет ли размещение ракет США к эскалации отношений Германии и России, 50% опрошенных в среднем по стране ответили утвердительно, 38% - отрицательно, еще 12% не определились.

При этом на западе ФРГ против решения о развертывании американского оружия высказались 36% респондентов, а на востоке - 60 процентов.

Шольц: Оружие США в Германии поможет "предотвратить войну"

В июле США и Германия объявили о том, что с 2026 года Вашингтон разместит на территории ФРГ дальнобойные ракеты в целях сдерживания России. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk с дальностью поражения до 2500 км и экспериментальных гиперзвуковых систем оружия.  Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что развертывание этого оружия в Германии "служит тому, чтобы предотвратить войну."  А на вопрос, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: "Прекратить войну в Украине".

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пригрозилответить "зеркальными мерами" на размещение оружия США в Германии. В Кремле также заявили, что "Европа находится в прицеле" российских ракет.

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