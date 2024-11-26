Почему и как Thyssenkrupp будет массово сокращать сталеваров

Немецкий технологический и сталелитейный концерн Thyssenkrupp объявил о сокращении в Германии 11 000 рабочих мест. Эта новость сама по себе плохая, но она звучит особенно тревожно из-за того контекста, в котором появилась.

Ведь в предыдущие дни аналогичное объявление сделали другой немецкий технологический концерн - Bosch, а также корпорация Ford. Первый планирует упразднить в ФРГ 3800 рабочих мест, а на главном европейском заводе американского автостроителя, в Кельне, сократят 2900 сотрудников. И все это происходит на фоне угрозы автомобильного гиганта Volkswagen закрыть в Германии сразу три завода.

Никаких немедленных массовых увольнений не будет

Так что новость от Thyssenkrupp - это, несомненно, симптом нарастающих кризисных явлений в немецкой индустрии. После двух лет, в течение которых ВВП Германии то топтался на месте, то был в минусе, дело дошло до типичного проявления рецессии - масштабного сокращения производства и рабочих мест.

Одновременно эта новость - свидетельство ускоряющихся долгосрочных структурных изменений в немецкой экономике. Это становится ясно при более внимательном анализе тех планов, о которых руководство Thyssenkrupp объявило 25 ноября.

Штаб-квартира концерна Thyssenkrupp находится в Эссене в самом центре индустриальной Рурской области Фото: Guido Kirchner/dpa/picture alliance

Концерн, в котором по всему миру трудятся порядка 98 000 человек, собирается сократить на производстве и в управленческом аппарате 5000 рабочих мест, причем в течение ближайших пяти лет, до 2030 года. Так что речь идет не о немедленных массовых увольнениях, а прежде всего, об упразднении, особенно на первоначальном этапе, освобождающихся мест, что особо подчеркивается в заявлении руководства Thyssenkrupp.

Помимо этого, некоторые подразделения, в которых трудятся в общей сложности 6000 человек, будут либо проданы, либо выведены из состава концерна и превращены в самостоятельные фирмы. Так что речь не идет непременно об увольнении работников, они просто перестанут быть сотрудниками Thyssenkrupp и, возможно, не будут больше получать принятые в концерне высокие зарплаты. Его руководство прямо говорит о том, что его цель - в ближайшие годы снизить расходы на персонал на 10%, чтобы вернуться на "конкурентоспособный уровень производственных издержек".

Очередной виток кризиса черной металлургии

И тут мы подходим к принципиально важному аспекту решения руководства Thyssenkrupp, который обязательно нужно учитывать. Все объявленные теперь меры касаются только одного из пяти подразделений этого промышленного гиганта: сталелитейного. А черная металлургия вот уже несколько десятилетий переживает в ФРГ глубокий кризис.

Красноречивым свидетельством тому является само сегодняшнее название концерна. Созданные еще в 19-м веке немецкими "стальными баронами" компании Thyssen и Krupp были в 20-м веке символами индустриальной мощи Германии, но в 1999 году, накануне 21-го века, что очень символично, этим двум давним конкурентам пришлось объединиться, поскольку в одиночку они оказались уже неконкурентоспособными на мировом рынке.

Сталевар на головном заводе Thyssenkrupp в Дуйсбурге Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

В ходе структурных изменений в немецкой экономике энерго- и ресурсоемкая черная металлургия в последние десятилетия последовательно перемещалась в Азию, в самой Германии все больше уступая место более технологичным, наукоемким и экологичным производствам. Собственно, именно этим и объясняется нынешнее решение о весьма радикальном (и, безусловно, очень болезненном для сотрудников) сокращении подразделения Thyssenkrupp Steel.

Его конкурентоспособность, указывается в заявлении руководства концерна, все больше страдает от избыточных мощностей в мировой сталелитейной отрасли, которые "в результате ведут к росту дешевого импорта, особенно из Азии". Поэтому решено в среднесрочной перспективе снизить имеющиеся производственные мощности с 11,5 млн тонн до примерно 8,7-9 млн тонн ежегодно, а число сотрудников подразделения с 27 000 до 16 000.

Выбор в пользу высоких технологий и машиностроения

В то же время руководство концерна подчеркивает, что по-прежнему привержено цели осуществить в черной металлургии "зеленую" трансформацию и в будущем перейти к климатически нейтральному выпуску стали. Начатые в этой связи большие инвестиционные проекты, в том числе замена доменных печей на более экологичное оборудование, будут продолжены, заверяет руководство Thyssenkrupp.

Таким образом, концерн откажется в ближайшие годы от устаревающих металлургических производств и сосредоточится на выпуске более технологичной продукции. Собственно, Thyssenkrupp с годовой выручкой в 35 млрд евро давно уже считается и является не сталелитейным, а именно технологическим концерном, в котором сталь выпускает, напомним, лишь одно из пяти подразделений.

Производство подводных лодок на верфи подразделения Thyssenkrupp Marine Systems в Киле Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Четыре других специализируются на высокотехнологичных компонентах для автопрома, на военных кораблях и подводных лодках, на машиностроительной продукции для декарбонизации экономики, например, на оборудовании для электролизеров, а также на торговле производственными материалами.

В данный момент лучше всего идут дела в оборонном сегменте, поскольку из-за кардинально изменившейся геополитической обстановки выросли заказы на морскую боевую технику. В то же время на подразделении по выпуску компонентов для автостроения не могли не сказаться нынешние проблемы мирового и, в частности, немецкого автопрома, который, как и черная металлургия, тоже страдает из-за избыточных мощностей, созданных в последние четверть века главным образом в Китае. В результате два предыдущих финансовых года Thyssenkrupp завершил с крупными убытками.

Так что за ныне объявленными сокращениями в металлургическом подразделении могут последовать и другие структурные изменения в концерне. Ему, как и всей бизнес-модели Германии, приходится приспосабливаться к быстро меняющимся реалиям в современном мире. А безболезненных структурных изменений в экономике не бывает.

Какова роль миллиардера Даниэля Кретинского?

Однако в правительстве ФРГ уже заявили, что вместе с партнерами по ЕС будут искать варианты поддержки сталелитейной отрасли, а социал-демократический канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) 26 ноября провел телефонный разговор с председателем совета трудового коллектива концерна Thyssenkrupp. Однако конкретные решения предстоит принимать уже следующему правительству, которое будет сформировано после досрочных выборов, намеченных на 23 февраля 2025 года.

Дюссельдорф, 16 октября 2020. Сталевары Thyssenkrupp требовали частичной национализации своих заводов даже в условиях особых санитарных мер во время пандемии Фото: Marcel Kusch/dpa/picture-alliance

В самом концерне призывают к прямому участию государства в своем стальном бизнесе и ссылаются при этом на опыт ряда европейских стран. Пока же руководство Thyssenkrupp готовится продать чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, уже купившему 20% в сталелитейном подразделении, дальнейшие 30%. К самому богатому предпринимателю Чехии многие в Германии относятся скептически, однако этот инвестор, судя по всему, верит в перспективы дальнейшего производства стали в ФРГ. Поэтому можно исходить из того, что нынешние радикальные меры по финансовому оздоровлению сталелитейного подразделения Thyssenkrupp в немалой степени связаны с его приходом и его требованиями.