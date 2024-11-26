Почему и как Thyssenkrupp будет массово сокращать сталеваров

Почему и как Thyssenkrupp будет массово сокращать сталеваров26 ноября 2024 г.
Немецкий технологический и сталелитейный концерн Thyssenkrupp объявил о сокращении в Германии 11 000 рабочих мест. Эта новость сама по себе плохая, но она звучит особенно тревожно из-за того контекста, в котором появилась.
Ведь в предыдущие дни аналогичное объявление сделали другой немецкий технологический концерн - Bosch, а также корпорация Ford. Первый планирует упразднить в ФРГ 3800 рабочих мест, а на главном европейском заводе американского автостроителя, в Кельне, сократят 2900 сотрудников. И все это происходит на фоне угрозы автомобильного гиганта Volkswagen закрыть в Германии сразу три завода.
Никаких немедленных массовых увольнений не будет
Так что новость от Thyssenkrupp - это, несомненно, симптом нарастающих кризисных явлений в немецкой индустрии. После двух лет, в течение которых ВВП Германии то топтался на месте, то был в минусе, дело дошло до типичного проявления рецессии - масштабного сокращения производства и рабочих мест.
Одновременно эта новость - свидетельство ускоряющихся долгосрочных структурных изменений в немецкой экономике. Это становится ясно при более внимательном анализе тех планов, о которых руководство Thyssenkrupp объявило 25 ноября.
Концерн, в котором по всему миру трудятся порядка 98 000 человек, собирается сократить на производстве и в управленческом аппарате 5000 рабочих мест, причем в течение ближайших пяти лет, до 2030 года. Так что речь идет не о немедленных массовых увольнениях, а прежде всего, об упразднении, особенно на первоначальном этапе, освобождающихся мест, что особо подчеркивается в заявлении руководства Thyssenkrupp.
Помимо этого, некоторые подразделения, в которых трудятся в общей сложности 6000 человек, будут либо проданы, либо выведены из состава концерна и превращены в самостоятельные фирмы. Так что речь не идет непременно об увольнении работников, они просто перестанут быть сотрудниками Thyssenkrupp и, возможно, не будут больше получать принятые в концерне высокие зарплаты. Его руководство прямо говорит о том, что его цель - в ближайшие годы снизить расходы на персонал на 10%, чтобы вернуться на "конкурентоспособный уровень производственных издержек".
Очередной виток кризиса черной металлургии
И тут мы подходим к принципиально важному аспекту решения руководства Thyssenkrupp, который обязательно нужно учитывать. Все объявленные теперь меры касаются только одного из пяти подразделений этого промышленного гиганта: сталелитейного. А черная металлургия вот уже несколько десятилетий переживает в ФРГ глубокий кризис.
Красноречивым свидетельством тому является само сегодняшнее название концерна. Созданные еще в 19-м веке немецкими "стальными баронами" компании Thyssen и Krupp были в 20-м веке символами индустриальной мощи Германии, но в 1999 году, накануне 21-го века, что очень символично, этим двум давним конкурентам пришлось объединиться, поскольку в одиночку они оказались уже неконкурентоспособными на мировом рынке.
В ходе структурных изменений в немецкой экономике энерго- и ресурсоемкая черная металлургия в последние десятилетия последовательно перемещалась в Азию, в самой Германии все больше уступая место более технологичным, наукоемким и экологичным производствам. Собственно, именно этим и объясняется нынешнее решение о весьма радикальном (и, безусловно, очень болезненном для сотрудников) сокращении подразделения Thyssenkrupp Steel.
Его конкурентоспособность, указывается в заявлении руководства концерна, все больше страдает от избыточных мощностей в мировой сталелитейной отрасли, которые "в результате ведут к росту дешевого импорта, особенно из Азии". Поэтому решено в среднесрочной перспективе снизить имеющиеся производственные мощности с 11,5 млн тонн до примерно 8,7-9 млн тонн ежегодно, а число сотрудников подразделения с 27 000 до 16 000.
Выбор в пользу высоких технологий и машиностроения
В то же время руководство концерна подчеркивает, что по-прежнему привержено цели осуществить в черной металлургии "зеленую" трансформацию и в будущем перейти к климатически нейтральному выпуску стали. Начатые в этой связи большие инвестиционные проекты, в том числе замена доменных печей на более экологичное оборудование, будут продолжены, заверяет руководство Thyssenkrupp.
Таким образом, концерн откажется в ближайшие годы от устаревающих металлургических производств и сосредоточится на выпуске более технологичной продукции. Собственно, Thyssenkrupp с годовой выручкой в 35 млрд евро давно уже считается и является не сталелитейным, а именно технологическим концерном, в котором сталь выпускает, напомним, лишь одно из пяти подразделений.
Четыре других специализируются на высокотехнологичных компонентах для автопрома, на военных кораблях и подводных лодках, на машиностроительной продукции для декарбонизации экономики, например, на оборудовании для электролизеров, а также на торговле производственными материалами.
В данный момент лучше всего идут дела в оборонном сегменте, поскольку из-за кардинально изменившейся геополитической обстановки выросли заказы на морскую боевую технику. В то же время на подразделении по выпуску компонентов для автостроения не могли не сказаться нынешние проблемы мирового и, в частности, немецкого автопрома, который, как и черная металлургия, тоже страдает из-за избыточных мощностей, созданных в последние четверть века главным образом в Китае. В результате два предыдущих финансовых года Thyssenkrupp завершил с крупными убытками.
Так что за ныне объявленными сокращениями в металлургическом подразделении могут последовать и другие структурные изменения в концерне. Ему, как и всей бизнес-модели Германии, приходится приспосабливаться к быстро меняющимся реалиям в современном мире. А безболезненных структурных изменений в экономике не бывает.
Какова роль миллиардера Даниэля Кретинского?
Однако в правительстве ФРГ уже заявили, что вместе с партнерами по ЕС будут искать варианты поддержки сталелитейной отрасли, а социал-демократический канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) 26 ноября провел телефонный разговор с председателем совета трудового коллектива концерна Thyssenkrupp. Однако конкретные решения предстоит принимать уже следующему правительству, которое будет сформировано после досрочных выборов, намеченных на 23 февраля 2025 года.
В самом концерне призывают к прямому участию государства в своем стальном бизнесе и ссылаются при этом на опыт ряда европейских стран. Пока же руководство Thyssenkrupp готовится продать чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, уже купившему 20% в сталелитейном подразделении, дальнейшие 30%. К самому богатому предпринимателю Чехии многие в Германии относятся скептически, однако этот инвестор, судя по всему, верит в перспективы дальнейшего производства стали в ФРГ. Поэтому можно исходить из того, что нынешние радикальные меры по финансовому оздоровлению сталелитейного подразделения Thyssenkrupp в немалой степени связаны с его приходом и его требованиями.