Больше всего в Украине от войны пострадала металлургия

Согласно исследованию Всемирного банка, выручка украинских компаний за время войны упала вдвое. Из всех отраслей экономики российское вторжение более всего ударило по металлургии.

После начала полномасштабного российского вторжения выручка действующих в Украине компаний упала в среднем по стране в два раза. Об этом говорится в свежем исследовании Всемирного банка о влиянии войны на украинский бизнес, пишет в воскресенье, 14 января, "Медуза" , проанализировав документ.

Издание отмечает, что бизнес в разной степени пострадал в разных регионах Украины: так, на востоке и юге страны, где идут боевые действия, выручка снизилась, соответственно, в три раза и на 60 процентов, а число работников у компаний из этих регионов сократилось почти на 40 процентов. У компаний на западе страны соответствующие показатели снизились на 40% (выручка) и на 20% (число сотрудников) по сравнению с 2021 годом.

При этом сохранить выпуск продукции на довоенном уровне смогли лишь менее трети предприятий в восточных и южных областях, где расположено больше половины промышленных производств страны. На востоке страны с разрушениями из-за российских атак столкнулась почти половина (47%) компаний, на юге - примерно треть (29%), а в среднем по стране - каждая пятая компания, указывает "Медуза".

Самой пострадавшей отраслью украинской промышленности в отчете называется металлургия, на которую до войны приходилось 20% экспорта и 10% ВВП. В частности, Украина лишилась крупных металлургических производств в Мариуполе - "Азовстали" и комбината имени Ильича, и еще многих предприятий на захваченных территориях. В результате выпуск металлургической продукции по итогам 2022 года сократился более чем на 60%.

Энергообеспечение - основная проблема украинских компаний

Главными проблемами, с которыми сталкивался бизнес Украины весной-летом 2023 года, когда проводился опрос, стали трудности с обеспечением энергией (о них сообщили 15% респондентов), подключением к интернету (около 10%), нарушения логистики, а также нехватка сотрудников из-за мобилизации и вынужденной миграции. Сократить выпуск и отменить заказы из-за недостатка кадров пришлось 15% компаний, а среди крупных предприятий - более 20%.

"Вдобавок ко всем проблемам, которые ограничивают производство, украинский бизнес столкнулся с огромным падением спроса, - отмечает "Медуза" на основе анализа данных Всемирного банка. - Именно он стал главной причиной, по которой многим компаниям пришлось временно приостановить работу или вовсе закрыться". Это сказывается и на возможности компаний инвестировать, этому мешает сохраняющаяся неопределенность по поводу того, когда восстановится спрос. В среднем вложения в развитие сократилось на 76%.

Больше половины компаний испытывают трудности с финансированием текущей деятельности - каждое второе предприятие отметило, что в течение ближайшего полугода может не справиться с обслуживанием своих обязательств.

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