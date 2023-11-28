Ноябрьская непогода. Так выглядят пострадавшие регионы
Снежные бури и штормы обрушились в последние дни ноября на Германию, Украину, Россию, Турцию и другие страны. Кадры природной стихии - в нашей галерее.
Германия
Пожарный перекрывает дорогу на подъезде к горному массиву Таунус.
Германия, федеральная земля Рейнланд-Пфальц
Снегопад и гололед затруднили движение в некоторых регионах Германии, в том числе - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Германия, аэропорт Франкфурта-на-Майне
Хаоса пока не наблюдается. Однако обычная работа нарушена, только в понедельник было отменено более 160 рейсов.
Германия, федеральная земля Гессен
Не только снег и гололед, но еще и сильнейший ветер препятствуют движению. Местами проехать сейчас невозможно.
Украина
Непогода и сильнейшие снегопады обрушились и на Украину. В стране обесточены сотни населенных пунктов.
Украина, Одесса
Мощный шторм на Черноморском побережье парализовал многие города. Около 500 тысяч человек остались без электричества и в аннексированном Крыму. Волны у южного и юго-восточного побережья Крыма достигали девяти метров.
Болгария, Исперих
В результате сильнейших снегопадов и бурь в Румынии и Молдове обесточены сотни населенных пунктов, перекрыто движение на автотрассах. В Болгарии 26 ноября более тысячи населенных пунктов остались без света.
Россия, Сочи
Штормовые волны обрушились на набережную Сочи.
Россия, Сочи
Гулять при таком штурме не рекомендуется. Набережная в Сочи 27 ноября выглядела так.
Россия, Краснодарский край
Море разбило променад в поселке Сириус.
Турция, Измир
В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города. В Измире затоплены береговые линии, сады, дороги, офисы, многоквартирные дома и магазины.
Турция, Ван
Проехать по дорогам близ турецкого города Ван из-за сильнейшего снегопада было практически невозможно. Снегоуборочная техника работает без перерывов.