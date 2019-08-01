Германия и Норвегия закупят шесть подводных лодок у ThyssenKrupp Marine Systems

По итогам продолжавшихся около трех лет переговоров Германия и Норвегия согласовали совместную закупку шести подводных лодок у немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems. Проект соответствующего документа будет предоставлен для утверждения бундестага до летних парламентских каникул, заявило вечером во вторник, 23 марта, министерство обороны ФРГ.

По данным немецкого ведомства, в рамках проекта в немецком Киле, где расположена дочерняя компания концерна ThyssenKrupp, будет создано большое число рабочих мест.

Четыре субмарины для Норвегии, две - для Германии

В свою очередь Минобороны Норвегии сообщило, что норвежская сторона приобретет четыре подводных лодки ThyssenKrupp общей стоимостью 45 миллиардов норвежских крон (в пересчете около 4,4 миллиарда евро), еще две подлодки закупят Военно-морские силы ФРГ. О стоимости немецких субмарин не сообщается. Договор будет подписан ближайшим летом, а первые подводные лодки поступят на вооружение в 2029 году, указывается далее.

Германия и Норвегия договорились о совместном проекте по закупке подводных лодок в 2017 году. Первоначально планировалось, что договор будет подписан в 2019 году. С помощью новых подводных лодок предполагается укрепить партнерство в рамках НАТО, отметило Минобороны ФРГ.

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