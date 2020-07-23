Как в Германии обезвреживают неразорвавшиеся бомбы Второй мировой войны

Будний день, на часах - 8.45, но несколько кварталов южнее потсдамского железнодорожного вокзала словно вымерли. Десятки жилых домов, три дома престарелых, пять детских садиков и несколько школ оказались в 800-метровом радиусе вокруг небольшого озера, на дне которого ныряльщики нашли 250-килограммовую американскую бомбу.

Зона оцепления в Потсдаме, июль 2020 года

Улицы перекрыты, на тротуарах дежурят волонтеры в ярко-желтых жилетах, мимо то и дело проезжают машины полиции и скорой помощи. Добровольцы обходят подъезд за подъездом, лестницу за лестницей, квартиру за квартирой, проверяя, не остался ли кто-то дома. Штраф за нахождение в зоне эвакуации - 1000 евро. Пока штаб операции не получит сигнал о том, что все гражданские лица покинули зону эвакуации, взрывотехники не приступят к работе.

Эвакуация жителей из зоны оцепления, Потсдам, июль 2020 года

Ничего особенного, просто в Потсдаме обезвреживают очередную неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. 204-ю по счету, начиная с момента воссоединения Германии в 1990 году (до 1990 года статистика подобных разминирований в городе не велась). Бомба под водой, в слое ила. Сверху - упавшее дерево. И поскольку единственным способом обезвредить ее взрывотехники признали контролируемый взрыв, власти попросили 7500 жителей прилегающих домов покинуть свои квартиры. На сколько - никто сказать не берется.

Опасные следы Второй мировой в Берлине и окрестностях

Тем временем на берегу озера взрывотехники разгружают грузовик… с соломой. Она нужна им для того, чтобы построить соломенный настил над 250-килограммовой американской бомбой, которая лежит на дне - это сократит радиус разлета осколков. Это вторая неразорвавшаяся бомба в Потсдаме за три недели. Городские службы действуют настолько четко и слаженно, что мэрия даже предлагает журналистам организованный "пресс-тур" к месту событий - сначала к озеру с бомбой, а затем в эвакуированный квартал.

Взрывотехник Майк Швицке

Руководит операцией взрывотехник Майк Швицке (Mike Schwitzke), который считается одним из ведущих в Германии специалистов по боеприпасам Второй мировой. "Сегодняшняя проблема состоит в том, что мы имеем дело с бомбой, которая лежит под водой. А это значит, что мы не можем ее тщательно изучить. То есть мне нужно полагаться на работу военных водолазов. Но я уверен, что и сегодня все пройдет без сучка и задоринки".

Все так и будет - несколько часов спустя над озером поднимется столб воды, а солому разметает по округе.

Берлин и окрестности пострадали от бомбардировок больше всего

Всего в операции по разминированию и обеспечению общественного порядка занято без малого 450 человек. В мэрии Потсдама работает кризисный штаб, там говорят, что подобные разминирования с эвакуацией - привычное дело, процедуры отработаны до мелочей, а тем, кто сопротивляется, грозит серьезный штраф.

Николь Престин

“Мы и дверь в квартиру можем выломать, если что, - говорит координатор штаба по эвакуации и разминированию Николь Престин (Nicole Prestin). - Если заметим, что кто-то не выходит добровольно”. По ее словам, организация эвакуации и подготовка оцепления - одни из главных проблем подобных операций. Жителей извещают заранее - через СМИ и с помощью листовок. Но это в том случае, если состояние бомбы позволяет планировать разминирование на несколько дней вперед. Бывает, однако, и так, что бомбы находят в таком состоянии, что требуется немедленная эвакуация и обезвреживание.

Неразорвавшиеся бомбы как тема исторической выставки

В военно-историческом музее бундесвера на бывшем военном аэродроме Гатов на окраине Берлина неразорвавшимся бомбам времен Второй мировой войны посвящена целая выставка.

Дорис Мюллер-Туви

Масштаб проблемы здесь берутся оценивать лишь очень приблизительно - на "третий рейх" было сброшено до 2 миллионов тонн бомб, и доля неразорвавшихся может составлять от 5 до 20 процентов, говорит заместитель директора музея Дорис Мюллер-Туви (Doris Müller-Toovey). "В земле по-прежнему столько всего лежит, что сами саперы говорят, о том, что безработица им в будущем точно не грозит. Звучит, конечно, жутко, но так оно и есть". В одной только федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия каждый год обезвреживают около 2000 бомб.

По ее словам, больше всего бомб находят в двух регионах Германии. Во-первых, в промышленном центре западной Германии - Рурской области - и, во-вторых, в Берлине и его окрестностях. Но речь не только о тяжелых бомбах, но и о более мелких боеприпасах - например, ручных гранатах. Для гостей выставки организаторы создали даже интерактивную викторину - собрали два десятка железяк в песочнице. Половина из которых - обезвреженные боеприпасы, а другая - просто металлолом. И посетители должны угадывать, представляет ли предмет опасность или нет.

Карта Берлина с местами обнаружения неразорвавшихся бомб

"Наши посетители очень удивлены тому, насколько часто они ошибаются в своих оценках, - говорит Дорис Мюллер-Туви. - В этом мы и видим нашу задачу: обратить внимание посетителей на то, насколько опасной может быть случайная находка в лесу или в огороде".

Как ищут неразорвавшиеся бомбы

Берлин, как и Потсдам - растущие города, в которых идет бурное жилищное строительство. С помощью аэросъемки, сделанной союзниками во время войны, специалисты систематически ищут возможные места, где могут лежать неразорвавшиеся бомбы.

В результате такого целенаправленного поиска, кстати, и была обнаружена бомба на дне озера в Потсдаме, для нейтрализации которой и понадобилось столько соломы. Случайной такую находку назвать нельзя - неразорвавшаяся бомба лежала на трехметровой глубине под слоем ила. "Мы нашли ее только потому, что искали", - говорят в мэрии.

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