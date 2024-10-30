Падение прибыли на 64%. Насколько плохи дела у Volkswagen?

За угрозой закрыть три завода в Германии последовал финансовый отчет, показавший, каковы основные проблемы немецкого автогиганта, который слишком долго делал ставку на рынок Китая.

Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автостроитель Европы, переживает серьезный кризис. Это стало окончательно ясно после того, как его руководство неофициально дало понять профсоюзам в преддверии тарифных переговоров, что готово закрыть три завода в Германии, если представители рабочих будут настаивать на повышении зарплат. Об этой угрозе стало известно в понедельник, а в среду, 30 октября, штаб-квартира компании в Вольфсбурге опубликовала финансовые отчеты за 3-й квартал и за первые девять месяцев года. Представленные цифры позволяют оценить, насколько велики проблемы данного автогиганта и в чем именно они состоят. О том, как эксперты оценивают общие проблемы немецкой автомобильной промышленности, DW недавно писала в статье "Сокращение автопрома ФРГ неизбежно. Но его можно замедлить".

Прибыль все еще многомиллиардная

В опубликованном теперь отчете Volkswagen Group​ н​​​​​аибольшее внимание привлекла цифра 63,7%. Настолько рухнула чистая прибыль концерна в 3-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если же взять первые девять месяцев, то падение было не столь обвальным, но все равно весьма значительным: 30,7%. Так что финансовые показатели концерна со всеми его дочерними фирмами начали быстро ухудшаться с середины лета. Тем не менее, за три квартала, с января по сентябрь, чистая прибыль автогиганта составила 8,9 млрд евро. Таким образом, произошло значительное сокращение прибыли, но она осталась многомиллиардной, ни о каких убытках и речи нет.

Что же касается выручки Volkswagen, то она по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года даже выросла, пусть и минимально, на 0,9%, и составила 237,3 млрд евро, приблизившись тем самым к четверти триллиона евро. Правда, если взять отдельно только 3-й квартал, то тут выручка сократилась, хотя тоже минимально, на 0,5%, и это подтверждает общий тренд в компании: с июля ухудшение ускоряется.

Над штаб-квартирой Volkswagen Group в Вольфсбурге сгущаются тучи Фото: Ronny Hartmann/AFP

Еще более наглядно об этом говорят показатели сбыта. За девять месяцев Volkswagen продал по всему миру почти 6,5 млн автомобилей, так что сохранение за ним европейского лидерства сомнений не вызывает. Тем не менее это означает снижение продаж на 4,4%. А в 3-м квартале сбыт упал уже на 8,3%.

Отчет за три квартала наглядно показывает, что одна из ключевых проблем Volkswagen имеет региональный характер. В Северной Америке за этот период продажи увеличились на 4%, в Южной Америке даже на 16%, а в Западной Европе снизились всего на 1%.

Однако вот уже многие годы главным для концерна рынком сбыта, причем с большим отрывом, является не родной немецкий и даже не европейский, а китайский рынок. В 2019 году доля КНР в глобальных продажах Volkswagen Group достигла пика в 40%. И именно в Китае сбыт автогиганта упал в этом году на 12%. В том числе потому, что в КНР стремительно растет доля электромобилей, причем электромобилей китайских компаний, с которыми немецкому производителю все труднее конкурировать.

Porsche пересматривает оценку Китая

Падение спроса коснулось в КНР как легковых машин основной марки концерна - VW, предназначенных для массового рынка, так и автомобилей премиум-сегмента, выпускаемых дочерней компанией Porsche. Она сообщила, что с января по сентябрь продажи в Китае упали на 29% и составили 43 280 единиц.

Руководство Porsche объяснило это "напряженной экономической ситуацией на китайском рынке", а также своей принципиальной установкой не пытаться увеличивать сбыт машин класса люкс путем скидок и особых предложений, сохраняя тем самым их эксклюзивных характер - и высокую норму прибыли. В то же время в штаб-квартире компании в Штутгарте признают: "В Китае мы имеем дело с меняющейся структурой спроса".

Глава Volkswagen Оливер Блуме на презентации моделей концерна в Пекине в апреле 2024 Фото: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

Иными словами, состоятельные китайцы, столкнувшись с кризисом на рынке недвижимости КНР и другими кризисными явлениями в экономикестраны, стали придерживать деньги, и немецкий автостроитель теперь уже не ждет, что эта ситуация в обозримом будущем изменится. Об этом финансовый директор Porsche Лутц Мешке (Lutz Meschke) прямо заявил журналистам. Дальнейшее общее развитие а Китае, по его словам, пойдет не так, как ранее ожидалось, а потому компании следует сконцентрироваться теперь на других рынках, например на Индии.

Задача снизить чрезмерную зависимость от Китая остро стоит теперь и перед всей Volkswagen Group. Не случайно в ее отчете о первых девяти месяцах особо подчеркивается, что на исконном западноевропейском рынке заказы выросли в этом году на 9%, причем особую положительную динамику, вопреки общему тренду, продемонстрировал как раз 3-й квартал. С июля по сентябрь число поступивших из стран Западной Европы заказов выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%.

Есть в финансовом отчете и другие поводы для осторожного оптимизма. Например, рост продаж автомобилей чешской дочки концерна Skoda, ускорившийся, опять-таки вопреки общему тренду в группе, в 3-м квартале.

Рентабельность слишком низкая

Однако в целом в Volkswagen Group преобладают все же настораживающие и тревожные тенденции. Например, примерно на 11% падают глобальные продажи дочерней компании Audi. Она уже приняла решение к концу февраля следующего года закрыть завод в Брюсселе, выпускающий одну-единственную модель - электрический внедорожник Q8 e-tron, спрос на который оказался существенно ниже ожидавшегося. Поскольку с закрытием завода будут связаны крупные расходы, в том числе из-за вероятной выплаты определенных компенсаций увольняемым работникам, компания Audi создала значительные финансовые резервы, и это стало одной из причин сокращения чистой прибыли всей группы.

Профсоюзные протесты в Ганновере против возможных массовых увольнений на заводах Volkswagen в Германии Фото: Ronny Hartmann/AFP

И все же корень проблемы состоит в том, что производство автомобилей на немецких заводах концерна Volkswagen по целому ряду причин стало слишком дорогостоящим. Это связано и с традиционно высокими зарплатами автостроителей, и с раздутыми штатами, и с ошибками руководства, и с дороговизной энергии в Германии, и с бюрократизмом в стране, и со строгими экологическими требованиями. И часть этих проблем может решить только правительство ФРГ.

Тем временем в первые девять месяцев этого года норма прибыли при производстве автомобилей основного бренда VW снизилась до 2%. "Это говорит об острой необходимости существенного снижения издержек и повышения эффективности", - заявил 30 октября финансовый директор Volkswagen Group Арно Антлиц (Arno Antlitz). Как именно руководство концерна намерено добиваться этой цели - и как на это отреагируют профсоюзы - станет понятно уже в скором будущем.

Согласно действующим договоренностям и правилам, крупные забастовки на заводах VW возможны после 1 декабря, а массовые увольнения - с середины следующего года.