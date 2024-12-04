Почему немецкие компании в Китае пессимистичны как никогда

Китайский рынок сбыта очень важен как для Германии, так и для России. Однако экономическая ситуация в КНР продолжает ухудшаться. Главная проблема - слабый потребительский спрос.

Былые восторги немецкого бизнеса из-за перспектив в Китае окончательно утихли. Деловые настроения работающих на китайском рынке фирм из ФРГ достигли "исторического дна", сообщила 4 декабря германская внешнеторговая палата в КНР (Auslandshandelskammer, AHK) и обнародовала результаты опроса среди своих членов. Их анкетирование проводилось в сентябре и в начале октября.

Ухудшение макроэкономических показателей в КНР продолжится

Лишь 32% участвовавших в опросе компаний ожидают в 2025 году в Китае улучшения дел в своей отрасли. Столь пессимистичных настроений не было еще никогда, подчеркивает AHK. При этом почти столько же работающих в КНР немецких фирм, 29%, настроились, наоборот, даже на ухудшение ситуации. "Нынешний год был для большинства немецких предприятий трудным, поэтому они скорректировали свои бизнес-прогнозы в сторону понижения", - пояснил информационному агентству Reuters председатель правления AHK Клас Нойман (Clas Neumann).

Эмблема германской внешнеторговой палаты в Китае Фото: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

Действительно, на то, что в уходящем году общая экономическая ситуация в Китае ухудшилась, указали 60% участников опроса. А 33% процента исходят из того, что в наступающем году ухудшение макроэкономических показателей продолжится.

Главной проблемой для ведения бизнеса в Китае станет в 2025 году слабый спрос, считают 56% опрошенных немецких компаний. Это заставит производителей снижать цены на свою продукцию, опасаются 52% предприятий. Такой прогноз можно считать тревожным сигналом и для ориентированных на китайский рынок российских компаний: при сокращении спроса на готовую продукцию снизится также потребность в энергоносителях и сырье, что повлечет за собой их удешевление.

Слабый потребительский спрос в Китае связан с замедлением темпов экономического роста в КНР, а также с затянувшимся кризисом на рынке жилой недвижимости из-за переизбытка предложения. Для многих китайцев покупка квартиры была основным способом вложения своих сбережений, однако эти инвестиции сейчас частично обесценились, поскольку из-за бесчисленных невостребованных квартир упали цены на рынке жилья. А это, в свою очередь, привело к падению потребительских настроений. Другая весомая причина - рост безработицы, особенно среди молодежи.

Китай пытается сделать мотором своей экономики индивидуальное потребление, но для этого требуется высокое потребительское доверие, а его нет, и руководство КНР пока не нашло решения для этой проблемы, отметил во время презентации результатов опроса исполнительный директор AHK Максимилиан Бутек (Maximilian Butek), сообщило из Шанхая информационное агентство dpa.

Китайцы покупают китайское

Агентство указало также на другую нарастающую проблему в экономике КНР. Ее бурный рост в минувшие десятилетия обеспечил экспорт готовой продукции в Европу и Америку. Но теперь избранный президент США Дональд Трамп грозит Пекину крайне высокими импортными пошлинами на любую продукцию Made in China, а Евросоюз уже ввел пошлины на китайские электромобили, обвинив их производителей в получении масштабных государственных субсидий и, соответственно, в демпинге.

Полностью роботизированное производство электромобилей Voyah на автозаводе в китайском городе Ухань Фото: Xiao Yijiu/XinHua/dpa/picture alliance

Растущий пессимизм немецких инвесторов на китайском рынке связан также с усиливающимся импортозамещением, точнее говоря - со все более очевидным стремлением китайцев покупать продукцию китайских, а не зарубежных фирм, даже если они производят ее на предприятиях в самом Китае. Впервые почти треть опрошенных немецких компаний назвала этот тренд одной из своих главных проблем при ведении бизнеса в КНР, указала AHK. Напомним, что к крупнейшим немецким инвесторам в Китае относятся автостроители Volkswagen и BMW, которые тоже все больше страдают от такой тенденции.

Тем не менее 92% участвовавших в опросе немецких фирм пока не намерены свертывать свое присутствие на китайском рынке, более того, 51% предприятий даже собирается и дальше инвестировать в развитие своего бизнеса в КНР. Правда, по сравнению с прошлыми годами этот показатель существенно снизился.

Таким образом, в значительной мере продолжается то, о чем Институт немецкой экономики в Кельне (IW) предупреждал еще летом 2022 года: немецкий бизнес совершает в Китае те же ошибки, что и в России. А именно: видит явное ухудшение макроэкономических и политических условий для ведения бизнеса, но упорно не желает снижать свою зависимость от все более ненадежного рынка.