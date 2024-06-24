Hugo Boss возвращает производство одежды из Азии в Европу

Лидера немецкой индустрии моды беспокоят геополитические риски. Он ушел из России, теперь будет снижать зависимость от Китая и других азиатских стран. Это тренд в экономике ФРГ.

Эта новость облетела все ведущие СМИ Германии, хотя она касается далеко не самой крупной немецкой компании. Однако заявление, сделанное главой известного производителя одежды Hugo Boss Даниэлем Гридером (Daniel Grieder), приобретает в нынешней экономической и политической ситуации на планете знаковый характер и отражает все более очевидный тренд в экономике ФРГ.

Товары для Европы должны производиться в Европе

Компания Hugo Boss добилась в прошлом году рекордной выручки в 4,2 млрд евро и увеличила чистую прибыль на 22% до 270 млн евро. С такими финансовыми показателями в Германии она входит в тройку крупнейших представителей текстильной отрасли после Adidas и Puma. А если эти два концерна отнести к особому сегменту производителей спортивной одежды и обуви, то лидером немецкой индустрии моды является именно Hugo Boss.

И вот теперь глава этой компании фактически объявил о смене многолетней производственной стратегии. Суть новой стратегии Даниэль Гридер сформулировал в интервью газете Welt am Sonntag: "То, что продается в Америке, должно производиться в Америке, то, что продается в Европе - в Европе. Посылать товар с одного континента на другой больше не соответствует требованиям времени".

Даниэль Гридер вот уже три года руководит компанией Hugo Boss Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Тем самым 62-летний швейцарский топ-менеджер, возглавляющий Hugo Boss с 2021 года, а до этого занимавший руководящие посты в таких крупных американских корпорациях из мира моды, как Tommy Hilfiger и Calvin Klein, по сути дела признал, что бизнес-стратегия целой отрасли - европейской и вообще западной текстильной промышленности - устарела.

А ведь именно она была в первых рядах тех отраслей, которые еще в последние десятилетия 20-го столетия приступили к массовому переносу производства из Европы и Америки в страны Азии, особенно в Китай. Тем самым текстильная индустрия активно содействовала процессу глобализации. В результате в странах ЕС и в США оставались штаб-квартиры лидеров мировой индустрии моды, которые сосредотачивались на дизайне одежды и маркетинге, а само производство резко сокращалось или даже полностью свертывалось.

Но теперь такая бизнес-модель, предполагающая постоянные перевозки готового товара с одного континента на другой, больше не вписывается в современные реалии, считает Даниэль Гридер. При этом он указал в интервью не на экологические соображения, как можно было бы предположить, а на "геополитическую напряженность".

Геополитика беспокоит даже индустрию моды

Глава Hugo Boss не стал уточнять, что конкретно он имеет в виду, однако речь, видимо, идет прежде всего об ухудшающихся отношениях Китая с Евросоюзом и особенно с США на фоне растущей агрессивности Пекина и его все более частых угроз в адрес Тайваня. Вполне возможно, что главу немецкой фирмы беспокоит также угроза морским перевозкам по Суэцкому каналу из-за постоянных нападений хуситов на гражданские суда.

Наглядный пример того, к чему может привести "геополитическая напряженность", компания Hugo Boss получила в России, которая 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины. После этого немецкий производитель одежды сразу же, в начале марта, закрыл в РФ более двух десятков фирменных магазинов и прекратил онлайн-продажи, а в 2024 году наконец-то получил от российского правительства разрешение на продажу своего бизнеса и окончательный уход из России.

В штаб-квартире компании Hugo Boss в Метцингене Фото: HUGO BOSS AG

Стоящую теперь перед компанией Hugo Boss задачу ее глава сформулировал так: "Мы хотим снизить зависимость при закупке сырья и при производстве, пусть даже выпускать продукцию только в Азии было бы выгоднее". Таким образом, нынешние и будущие риски "геополитической напряженности", по мнению Даниэля Гридера, настолько реальны и высоки, что ради их минимизации можно пойти на повышение производственных издержек, что, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость повышать и так уже высокие цены на выпускаемую продукцию.

Пока зависимость Hugo Boss от поставщиков сырья и производственных площадок в Азии довольно высока, хотя она и ниже, чем у целого ряда европейских и американских конкурентов из индустрии моды. В 2023 году на Азию пришлись 46% произведенных объемов, свидетельствуют данные на сайте компании. Годом раньше данный показатель составлял 51%, так что на самом деле процесс возвращения производства в регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) уже довольно быстро идет. Доля этого региона всего за год выросла с 46% до 52%. США обеспечили в 2023 году лишь 2%.

Перенос производства одежды ближе к потребителям

"Расширение производства в Европе и Америке будет происходить прежде всего благодаря поставщикам", - пояснил в интервью Даниэль Гридер. Иными словами, компания не собирается строить в Европе или в США новые заводы, а намерена увеличивать объемы производства путем размещения заказов на предприятиях партнеров. Так что от программы Hugo Boss по сокращению производства в Азии выиграют действующие текстильные фабрики в Европе, в Северной Африке или Турции.

Hugo Boss сообщает на своем сайте, что у компании имеются собственные производственные площадки в турецком Измире и в немецком Метцингене, где расположена и ее штаб-квартира, а также в Польше, Италии и Швейцарии. На этих предприятиях разрабатываются также технологии, которые затем предоставляются партнерам и поставщикам, указывается на сайте.

Текстильная фабрика компании Hugo Boss в турецком Измире Фото: HUGO BOSS AG

Следует отметить, что тренд к возвращению производства одежды из Китая или, скажем, Бангладеш наметился уже несколько лет назад, о чем DW, опираясь на исследование международной консалтинговой компании McKinsey, писала еще осенью 2018 года в статье "Made in China выходит из моды: одежду вновь шьют в Европе". Правда, тогда этот процесс имел исключительно рыночные причины, прежде всего - рост стоимости рабочей силы в Китае и удорожание морских перевозок.

К тому же в эпоху Instagram перед многими производителями одежды встала задача сверхбыстро реагировать на внезапные изменения моды, и это тоже говорит в пользу производства, к примеру, в Турции и доставки продукции за считанные дни автотранспортом - и против длящейся несколько недель транспортировки контейнеров из далекого Китая по морю.

Еще тогда абсолютное большинство опрошенных McKinsey менеджеров фэшн-индустрии исходило из того, что до 2025 года в отрасли произойдет коренной перелом в пользу ниаршоринга (nearshoring). Этим термином обозначают перенос (или возвращение) бизнес-процессов в страны, расположенные в географической близости от заказчика.

К ниаршорингу добавился декаплинг

Вызвавшее широкий резонанс в немецких СМИ интервью главы Hugo Boss говорит о том, что теперь к рыночным соображениям прибавились еще и геополитические. Так что речь идет уже не только о ниаршоринге, но еще и о декаплинге (decoupling) - размежевании с Китаем с целью преодоления чрезмерной зависимости и снижения возможных рисков.

Этот процесс происходит и ускоряется сейчас далеко не во всех, но все же в целом ряде отраслей экономики Германии. Например, в фармацевтической промышленности. Она, как стало ясно во время пандемии Covid-19, попала в сильную и даже опасную зависимость от Китая и Индии, поскольку импортирует из Азии не только некоторые медикаменты, но и многие ключевые, так называемые активные ингредиенты для выпуска лекарств. Поэтому в случае нарушения цепочек поставок (по каким бы то ни было причинам) Германия может вдруг оказаться без необходимых ей сравнительно простых, но широко распространенных лекарств.

О том, что декаплинг ускоряется, говорит и тот факт, что в 1-м квартале этого года Китай впервые за восемь лет перестал быть главным внешнеторговым партнером Германии. Это произошло в первую очередь из-за значительного сокращения импорта в ФРГ продукции made in China.