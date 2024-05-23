Немецкие лекарства лечат весь мир. А экономику Германии?

О том, что Германия - крупнейший в мире экспортер автомобилей, знают или хотя бы догадываются многие. Куда менее известно, что она еще и мировой лидер в экспорте лекарств. В то же время уже более 40% жителей ФРГ лично сталкивались с перебоями в снабжении медикаментами. При этом поступают сообщения о многомиллиардных инвестициях в расширение имеющихся и в строительство новых немецких фармацевтических предприятий. Но отрасль в целом недовольна своим положением и жалуется лично канцлеру.

Так в хорошем она состоянии или плохом? И чего ждать тем, кто пользуется немецкими лекарствами в самой Германии, в Европе, на постсоветском пространстве и, в частности, в России? Ведь санкции ЕС на медикаменты не распространяются, и сейчас именно они стали основной статьей российского импорта из Германии.

Германия остается "всемирной аптекой"

Если отрасль продает за рубеж продукцию примерно на 130 млрд долларов США в год и обеспечивает 15% мирового экспорта лекарств, то кризисным ее состояние вряд ли назовешь. Эти цифры только что представила швейцарская аналитическая и консалтинговая компания Prognos AG, изучившая по заказу экономической газеты Handelsblatt положение дел в ориентированной на экспорт немецкой экономике. Опираясь на статистику 2022 года, аналитики компании выявили 11 отраслей, которые по объемам поставок за рубеж (в денежном выражении) занимают первое, второе или третье места в мире. На высшей строчке оказались только две: автомобилестроение и фармацевтика. Иногда фармацевтическую объединяют с химической промышленностью, но в данном случае та рассматривались отдельно. И оказалась на третьем месте.

Автоматизированная система выдачи лекарств в одной из немецких аптек Фото: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/picture alliance

"Германия по-прежнему остается всемирной аптекой", - подчеркнул в беседе с Handelsblatt Йохан Вайс (Johann Weiß), руководитель проекта в Prognos AG, используя тем самым выражение, закрепившееся за Германией не десятилетия, а столетия назад. Ведь основу старейшей в мире действующей фармацевтической компании Merck в Дармштадте заложил еще в 1668 году Фридрих Якоб Мерк (Friedrich Jacob Merck), когда купил аптеку в этом городе на юго-западе сегодняшней ФРГ.

Фармацевтика - один из приоритетов правительства ФРГ

Правда, под конец 20-го века немецкая фармацевтическая промышленность, символом которой стал вечный хит продаж аспирин компании Bayer из Леверкузена, несколько утратила былые позиции под напором все более мощных и все более инновационных конкурентов (среди основных - США, Швейцария, Великобритания, Франция). Но в 21-м веке она постепенно возвращает себе передовые позиции, наращивая инвестиции в научные исследования и разработку новых препаратов.

Так, 25 апреля в Дармштадте та самая компания Merck (не путать с американской Merck & Co) в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) заложила символический камень в фундамент нового научного центра. В начале 2027 года примерно 550 сотрудников приступят здесь на площади в 18 000 квадратных метров к разработке антител, мРНК-препаратов и другой биотехнологической продукции. В строительство и, главное, в оснащение центра новейшим оборудованием Merck вложит около 300 млн евро. Всего же компания инвестирует в своем родном городе в научные, производственные и социальные объекты для сотрудников до 2025 года примерно 1,5 млрд евро.

25 апреля 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц (второй справа) участвовал в Дармштадте в закладке символического камня в фундамент нового научного центра фармацевтической компании Merck Фото: Bernd Hartung/Merck

Буквально несколько дней спустя в штаб-квартиру компании Merck вслед за канцлером приехал министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). В Дармштадте начиналась его двухдневная тематическая поездка по стране, в ходе которой он в пяти городах посетил фармацевтические компании и встречался с представителями отрасли. Так что разработка и производство лекарств явно стали сейчас одним из приоритетов для правительства Германии. Об этом свидетельствует и большой "круглый стол" в Берлине, на который канцлер в начале декабря 2023 пригласил руководителей предпринимательских объединений фармацевтической промышленности, а также министров экономики и здравоохранения. Федеральная власть осознала, что в отрасли, которая имеет все шансы быть одним из моторов немецкой экономики, возникли неотложные проблемы.

Проблемы фармацевтики: цепочки поставок и бюрократия

Со одной стороны, во время пандемии COVID-19 выяснилось, что Германия попала в сильную и даже опасную зависимость от Китая и Индии, так что в случае нарушения цепочек поставок (по каким бы то ни было причинам) страна может вдруг оказаться без необходимых ей сравнительно простых, но широко распространенных лекарств, а также и без сырья для своей собственной фармацевтической промышленности. Ведь ФРГ - чемпион мира по экспорту готовой, дорогостоящей продукции, но ключевые, так называемые активные ингредиенты для лекарств зачастую импортируются из далеких стран Азии.

С другой стороны, пришло понимание, что у немецкой фармацевтики есть большой научный, инновационный потенциал, но разработке новых лекарств часто мешают многочисленные бюрократические препоны, касающиеся, например, выдачи разрешений на клинические исследования, признания их результатов или, скажем, использования личных данных их участников. Поэтому многим немецким фирмам приходится переносить исследования и даже переводить научные подразделения в Великобританию, США или другие страны, в которых условия для научной работы менее строгие и зарегламентированные. А это в конечном счете чревато переносом за рубеж и самого производства. Большие претензии у отрасли также к системе государственного регулирования цен и оплаты лекарств больничными кассами и страховками.

30 апреля 2024 года. В университетском городе Гёттингене в бизнес-инкубаторе Life Science Factory создатели биотехнологических стартапов рассказывают министру экономики ФРГ Роберту Хабеку о своих проблемах Фото: Helmut Fricke/dpa/picture alliance

Вот такие проблемы - и пути их решения - отрасль все последние месяцы интенсивно обсуждает с правительством на встречах в различном формате. А ее головная организация, Федеральное объединение фармацевтической промышленности (BPI), 13 мая подкрепила свои аргументы публикацией репрезентативного опроса среди жителей ФРГ, согласно которому 41% уже испытал на собственном опыте нехватку лекарств, 51% выразил опасение, что в ближайшие пять лет число производителей лекарств в стране существенно снизится, 81% потребовал снизить зависимость Германии от глобальных цепочек поставок, а 82% ждут от правительства улучшения рамочных условий для работы фармацевтических компаний, их научных исследований и их инвестиций.

Комментируя результаты опроса, генеральный директор BPI Кай Йоахимсен (Kai Joachimsen) в очередной раз подчеркнул принципиальную позицию отрасли: "Мы не требуем субсидий". Это коренным образом отличает немецкие и зарубежные фармацевтические компании от иностранных фирм, выпускающих, к примеру, микрочипы или аккумуляторные батареи для электромобилей: они, как правило, добиваются от властей ФРГ многомиллиардных дотаций.

Миллиардные инвестиции иностранных компаний

А вот американская компания Eli Lilly выложит все 2,3 млрд евро, которые пойдут на строительство и оснащение завода в городке Альцай, из собственных средств. Это предприятие должно войти в строй в 2027 году и удвоит число сотрудников корпорации в Германии до двух тысяч. Выпускать завод будет, среди прочего, препарат Mounjaro, разработанный для лечения у взрослых сахарного диабета 2-го типа. Но оказалось, что это средство, которое пациенты вводят себе с помощью автоинъектора (шприца-ручки), можно использовать также для борьбы с ожирением и просто для похудания.

Сейчас вокруг этого препарата, как и его конкурентов Ozempic и Wegovy датской фармацевтической компании Novo Nordisk, возник подлинный бум, спрос значительно превышает предложение, поэтому Eli Lilly спешит увеличить свои мощности в Европе - и для размещения новой производственной площадки выбрала именно Германию. На церемонию символического начала строительства 8 апреля в Альцай приехал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, ведь это крупнейшая прямая иностранная инвестиция в немецкую фармацевтику в этом году и в ситуации, когда правительство ищет решения для накопившихся в отрасли проблем.

8 апреля 2024 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) на церемонии символического начала строительства завода американской фармацевтической компании Eli Lilly в городе Альцай Фото: Eli Lilly and Company

Крупнейшая, но не единственная. В феврале японская компания Daiichi-Sankyo сообщила, что вложит 1 млрд евро в расширение научно-исследовательского центра при своем заводе в баварском городке Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм, чтобы впредь выпускать там препараты не только против сердечно-сосудистых заболеваний (которые экспортируются отсюда в более чем 50 стран), но и против рака.

В другом баварском городе, Пенцберге, швейцарский концерн Roche в феврале открыл при своем действующем предприятии центр генной терапии и этим летом начнет там же за 600 млн евро строительство завода по производству диагностических средств. Всего же в расширение своих производственных и научных площадок в ФРГ швейцарцы намерены вложить примерно 1,4 млрд евро. Объявляя об этих инвестициях в прошлом году, Клаудиа Флайшер (Claudia Fleischer), глава немецкой дочерней компании Roche Diagnostics, назвала их "кредитом доверия властям Германии".

Фармацевтический кластер вокруг Майнца

Обращает на себя внимание, что Eli Lilly при поиске места для будущего завода остановила свой выбор на городке Альцай в федеральной земле Рейнланд-Пфальц недалеко от ее столицы Майнца. Ведь именно здесь сейчас складывается новый немецкий фармацевтическо-биотехнологический кластер, что, в частности, облегчит в будущем поиск квалифицированных кадров.

Немецкая компания BionNTech разрабатывает в своих лабораториях в Майнце препараты против рака Фото: BionNTech

Формирование этого кластера в значительной мере связано с компанией BioNTech, разработчиком мРНК-вакцины Comirnaty против COVID-19 (которую многие называли "пфайзеровской" из-за альянса немецкой фирмы с американским фармацевтическим гигантом Pfizer). Заработанные благодаря этой вакцине миллиарды BioNTech вложила в расширение своих научных и производственных мощностей, в том числе в заканчивающееся строительство крупного лабораторного комплекса рядом со своей штаб-квартирой в Майнце. На сайте компании, которая намерена сконцентрироваться главным образом на борьбе с раком, сказано, что у нее сейчас 26 препаратов в первой фазе клинических испытаний, 11 во второй и 4 в третьей, завершающей.

Boehringer Ingelheim - крупнейшая фармкомпания ФРГ

А в двадцати километрах от Майнца, в городе Ингельхайм-ам-Райн, находятся штаб-квартира и головное предприятие основанной здесь еще в 1885 году фармацевтической компании Boehringer Ingelheim, которая по-прежнему в собственности семьи ее отца-основателя. По итогам 2023 года она довела свою глобальную выручку, без учета ветеринарных препаратов, до почти 21 млрд евро и в результате, обогнав соответствующее подразделение химико-фармацевтического концерна Bayer, стала крупнейшем немецким производителем лекарств. При этом половину этой выручки компании Boehringer Ingelheim обеспечили два препарата - средство для лечения сахарного диабета 2-го типа Jardiance и Ofev для легочных больных.