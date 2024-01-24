В 2023 году госзаказчики РФ сократили закупку лекарств

В России сумма, потраченная госзаказчиками в 2023 году на закупку лекарств, составила 864,3 млрд рублей, что на 7% ниже показателя 2022 года (929,4 млрд рублей). Об этом сообщает онлайн-издание РБК в среду, 24 января, со ссылкой на данные аналитической компании Headway Company.

Указывается, что при подсчете учитывались препараты, закупаемые госзаказчиками всех уровней, как федеральными, так и региональными, например, для льготников, людей с тяжелыми заболеваниями, а также пациентов больниц. При этом с 2018 по 2022 год, по данным Headway Company, денежный объем государственных закупок лекарств непрерывно увеличивался.

Данные о сокращении государственных расходов на закупку лекарств подтверждают и в аналитической компании DSM Group. По ее подсчетам, за 11 месяцев 2023 года на закупку лекарств госзаказчики потратили 649,8 млрд рублей. Это на 23% меньше показателей за аналогичный период 2022 года (797,8 млрд рублей).

Между тем в пресс-службе Минздрава РФ журналистам заявили, что объем заключенных в 2023 году госконтрактов на покупку лекарств "не только не уменьшился в сравнении с 2022 годом, но и, напротив, увеличился более чем на 36 млрд рублей". В министерстве уточнили, что исходят из объемов лимитов бюджетных обязательств (то есть доведенных бюджетом средств), а в указанные 36 млрд рублей могут входить контракты 2022 года, поставки по которым продолжились в 2023 году.

Сокращение объема федеральных закупок для людей с тяжелыми заболеваниями

В компании Headway Company отмечают, что значительнее всего в 2023 году сократился объем федеральных закупок, обеспечивающих лекарствами людей с тяжелыми заболеваниями. Одной из вероятных причин сокращения объема финансирования федеральных закупок в 2023 году может быть то, что в предыдущие годы препараты были закуплены на годы вперед, приводит РБК мнение главы отдела стратегического развития Headway Company Людмилы Баландиной.

Другим фактором может быть уход с российского рынка оригинальных иностранных препаратов, считает она.

"Импортозамещения, которое могло бы повлиять на денежный объем тендеров, в рамках госзакупок практически нет - для лечения тяжелых заболеваний госзаказчики продолжают активно приобретать дорогостоящие инновационные зарубежные препараты", - подтвердил в беседе с РБК гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии

Эксперт полагает, что сокращение объемов закупок в 2023 году может объясняться "перераспределением лекарственного бюджета на нужды российской армии". Такие тендеры зачастую не видны в системе госзакупок, поэтому узнать их объемы невозможно, пояснил Шуляк.

На ту же причину указала Людмила Баландина из Headway Company: "Не надо забывать, что могут проходить закупки для военных целей - как они маркируются, вообще непонятно".

Смотрите также: