Почему из аптек в Германии пропадают важные лекарства

Из-за высоких издержек и фиксированных выплат от больничных касс производство ряда медпрепаратов в ФРГ и Европе экономически невыгодно для фармацевтических компаний. Что приводит к дефициту.

Белая буква N в фиолетовом круге - когда фармацевт Фатих Кайнак (Fatih Kaynak) видит этот символ на мониторе своего компьютера, он знает, что такого лекарства нет в наличии. "Нам не хватает антибиотиков, обезболивающих, а также антигипертензивных, противораковых, желудочных и сердечных препаратов", - признается фармацевт, пролистывая длинный список, в котором с правого края постоянно появляется белая буква N.

В данный момент в берлинской аптеке Kranich отсутствуют 274 наименования лекарств. "Нам особенно трудно обеспечивать детей", - подавленно говорит Кайнак.

Белая буква N в фиолетовом круге - сигнал тревоги для немецких фармацевтов Фото: Sabine Kinkartz/DW

Ситуация становится все хуже

Младенцы и маленькие дети не могут глотать таблетки, поэтому для них существуют лекарства в жидкой форме. При лихорадке и боли это сиропы, содержащие активный ингредиент - парацетамол или ибупрофен. Ежегодно в Германии продается более 10 млн упаковок таких препаратов. Но сейчас полки в аптеке Kranich практически пусты. Существуют также проблемы с пенициллином и сиропами с антибиотиками.

Летом уже возникали сложности, но перебои с поставками были эпизодическими, продолжает фармацевт: "Иногда это длилось две недели, а потом все вроде налаживалось. Но сейчас ситуация действительно плохая". Несколько раз в течение часа Фатих Кайнак просматривает предложения оптового поставщиков в ожидании появления нужных препаратов. "Раньше мы собирали необходимые медикаменты в корзину заказов на сайте. Теперь я отправляю заказ, как только что-то увижу", - объясняет он.

Нехватка лекарств даже в больницах

Но это не означает, что аптека Kranich получит необходимое. "Если мне нужно 50 упаковок дефицитного лекарства, я могу получить пять", - сетует Кайнак, пролистывая страницы на мониторе в поисках назального спрея для детей. В небольшом дружеском кругу берлинских фармацевтов налажен обмен информацией о доступности лекарств и осуществляется помощь друг другу необходимыми препаратами.

Доступен ли препарат? Фармацевт Фатих Кайнак проверяет запасы вместе с сотрудницей аптеки Фото: Sabine Kinkartz/DW

Конечно, это не выход из положения. В течение нескольких месяцев отчаявшиеся родители обменивались информацией в соцсетях и на соседских форумах. Советы по альтернативным домашним средствам лечения пользуются большим спросом. Но часто единственным выходом, когда только лишь имеющиеся в распоряжении холодные компрессы не снижают температуру и, возможно, возникает лихорадка, остается поездка в больницу,

Однако детские отделения сейчас настолько перегружены из-за широкого распространения вируса RS, что даже маленькие пациенты, жизням которых угрожает опасность, вынуждены часами ждать в приемных отделениях. Поскольку клиники переполнены, детей снова отправляют домой, а в больницах также ощущается нехватка лекарств. Больничные аптеки, оказавшись в чрезвычайной ситуации, снова перешли на самостоятельное смешивание сиропов от лихорадки.

Поиск альтернатив

Сегодня аптеки ежегодно самостоятельно изготавливают от двенадцати до четырнадцати миллионов рецептурных препаратов. По сравнению с примерно 1,3 млрд. упаковок лекарств, проданных в 2021 году, это вполне приемлемая цифра. Кроме того, усилия отражаются в затратах.

Аптеки, которые сами смешивают предназначенные детям сиропы от температуры, говорят, что если бы они брали плату за сырье, расходы на персонал и работу, то отпускная цена за бутылку достигала бы 20 евро. Кайнак, фармацевт из Берлина, также подумывает о том, чтобы самому смешивать сиропы. "Какое значение имеет цена, когда у ребенка высокая температура?" - задает он риторический вопрос.

Дело в деньгах

Однако именно вопросы цены и способствовали тому, что в Германии сложилось такое шаткое положение с некоторыми медикаментами. Для фармацевтической промышленности производство ряда препаратов в ФРГ и других странах Европы просто не имеет смысла. Например, за бутылку с жидким жаропонижающим парацетамолом больничные кассы платят фармкомпаниям 1,36 евро. Эта сумма не менялась в течение десяти лет, однако в этом году цена на активный ингредиент - парацетамол - выросла на 70 процентов.

Для лечения детей используются препараты в виде сиропов Фото: Frank May/picture alliance

"Быстрый рост цен на активные ингредиенты и производственные расходы при замороженных ценах, которые готовы платить больничные кассы, делает производство таких лекарств, как сиропы с парацетамолом, убыточным бизнесом", - жалуется Андреас Бурхардт, гендиректор фармацевтической компании Teva. "Ни одна компания не сможет выдержать такое в долгосрочной перспективе", - уверен он.

Заказы отменялись уже летом

Известная своим брендом Ratiopharm компания teva является последним крупным поставщиком сиропов с парацетамолом в Германии. Двенадцать лет назад таких было еще одиннадцать. После того, как в мае этого года другой производитель прекратил выпуск этой продукции, Ratiopharm вынужден был покрывать 90 процентов спроса. Это было невыполнимо, заявил производитель, который летом отменил все заказы от немецких аптек, формирующих обычно запасы на зиму.

Томас Фишбах Фото: Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte e.V./Karsten Lindemann

В результате "наблюдался явный рост закупок со стороны аптек", указывают в Федеральном институте лекарств и медицинских изделий. Все, что оставалось еще доступным, было закуплено. "Затем доступность продуктов заметно снизилась. В то же время, резкое увеличение закупок привело к неравномерному региональному распределению и накоплению имеющихся запасов", - отмечается в аналитическом исследовании института.

"Когда такие простые лекарства, как сироп от температуры, часто бывают недоступны - это означает признание в собственной несостоятельности", - подчеркнул в одном из интервью председатель Федерального объединения немецких педиатров (BVKJ) Томас Фишбах (Thomas Fischbach). По его словам, существующее с 1989 года правило фиксированной суммы (максимальной суммы, оплачиваемой больничными кассами на возмещение цен на фармацевтические препараты) заставило немецкие фармкомпании перенести производство в страны с низкой заработной платой, "такие как Индия и Китай". Что, в свою очередь, приводит к возникновению проблем с поставками лекарственных препаратов на немецкий рынок.

Под давлением растущих издержек

Примером того, что происходит, когда важные лекарства перестают быть доступными, стала ситуация с тамоксифеном - препаратом против рака молочной железы. Аналогов ему нет, и он срочно необходим тяжелобольным пациентам. В начале 2022 года в Германии возникла острая нехватка предложения тамоксифена, поскольку производители сняли препарат с производства, ссылаясь на растущие издержки.

В феврале в ситуацию вынужден был вмешаться Федеральный институт лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BfArM), постановивший, что в связи с чрезвычайной ситуацией лекарства, содержащие тамоксифен, могут импортироваться и использоваться без получения разрешения от контролирующих органов Германии. Это не решило проблему поставок, тамоксифен по-прежнему остается одним из дефицитных препаратов.

Лаутербах: Лекарства должны стоить дороже

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) отреагировал на сложившуюся ситуацию. "Мы должны отменить фиксированные выплаты на лекарства для детей, чтобы они продавались дороже", - сказал он 20 декабря в эфире программы Morgenmagazin общественно-правового телеканала ARD. Министр хочет поручить больничным кассам платить на 50 процентов больше установленной суммы. Тогда эти препараты будут продаваться и в Германии, убежден Лаутербах.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах Фото: /dpa/picture alliance

В настоящее время ФРГ является непривлекательным рынком для продажи лекарств. При низких ценах на единицу продукции производителям зачастую нецелесообразно выпускать педиатрические препараты. "В этой области мы перестарались с экономикой", - признал министр.

Кроме того, медицинские страховые компании должны закупать часть лекарств за рубежом, а другую часть - в Европе. Необходимо обеспечить, чтобы производство медикаментов снова осуществлялось в Европе. "Мы - богатая страна. Но если мы так плохо платим за лекарства для детей, которые им предлагают в других европейских странах, это ненормальное положение вещей", - констатировал Лаутербах.

"Блошиные рынки" лекарств?

Он также отверг прозвучавшее 18 декабря необычное предложение президента Федеральной медицинской ассоциации (BÄK) Германии Клауса Райнхардта (Klaus Reinhardt), по мнению которого, здоровые люди могли бы передавать имеющиеся у них дома в запасе лекарства тем, кто в них нуждается. "Нам нужно что-то вроде местных блошиных рынков лекарств", - пояснил Райнхардт берлинской газете Tagesspiegel. Но на таких медицинских "блошиных рынках" могут оказаться и лекарства, срок годности которых истек несколько месяцев назад.

Неудивительно, что в профессиональной среде эта идея не нашла поддержки. "Лекарствам место в аптеках, а не на барахолке, и уж точно не просроченным", - указал шокированный предложением Райнхардта Томас Бенкерт (Thomas Benkert), глава Федеральной палаты аптекарей (BAK).

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