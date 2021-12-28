Таблетки от ковида Paxlovid. Почему их почти не выписывают в Германии

В январе 2022 года Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало к использованию препарат от коронавируса COVID-19 Paxlovid производства американской фармацевтической компании Pfizer. По данным EMA, эти таблетки на 89 процентов снижают риск того, что болезнь будет протекать очень тяжело, особенно если пациенты уже перенесли серьезные заболевания. К началу июля Paxlovid допущен к применению в 65 странах.

И тем не менее немецкие врачи практически не выписывают этот препарат, который производится во Фрайбурге на юге Германии. Несмотря на высокую эффективность таблетки, запасы, заказанные федеральным правительством, остаются почти невостребованными: на складах лежит миллион доз, а выписано было только около 10 тысяч.

Именно поэтому министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) добивается, чтобы терапевты активнее использовали это "спасительное средство". "Таблетки Paxlovid, применяемые пожилыми людьми вскоре после заражения коронавирусом, сокращают госпитализацию на 90%", - написал он в Twitter.

Почему Paxlovid почти не используется в Германии?

В эффективности Paxlovid мало кто сомневается: если больному ковидом ежедневно принимать по шесть таблеток - четыре с действующим веществом нирматрелвир и две с действующим веществом ритонавир - вероятность попасть в больницу снижается почти на 90 процентов.

Большим преимуществом Paxlovid является то, что это первый препарат от COVID-19, который можно принимать перорально в домашних условиях в форме таблеток. В отличие от него, лекарство Remdesivir (Ремдесивир), обладающее аналогичным действием, врач должен вводить внутривенно.

Помимо Paxlovid и Remdesivir, существуют еще два терапевтических препарата, которые борются с вирусами на ранней стадии. Активное вещество нирматрелвир ингибирует белок SARS-CoV-2 и тем самым предотвращает проникновение коронавируса в клетки человека.

Ограниченные возможности применения

Однако важный аспект: принимать эти препараты нужно как можно скорее после того, как стало известно об инфекции. А для этого пациенты должны немедленно информировать о заражении коронавирусом своих лечащих врачей, тем же, в свою очередь, надо решить, подходит ли вообще данный препарат для конкретного пациента. Ведь, по данным ЕМА, Paxlovid следует применять, в первую очередь, пациентам с высоким фактором риска, а не, скажем, людям, которые не переносили каких-либо серьезных заболеваний.

Определенные сомнения вызвало и исследование, опубликованное в апреле 2022 года в New England Journal of Medicine, согласно которому Paxlovid гораздо слабее действует на людей без факторов риска.

С появлением "омикрон"-варианта коронавируса случаев тяжелого протекания болезни стало намного меньше по сравнению с "дельтой". Однако есть и другая причина, по которым семейные врачи неохотно назначают Paxlovid: нежелательный эффект при одновременном употреблении вместе с другими препаратами.

Врачи должны взвесить все "за" и "против"

"Тут можно назвать, к примеру, средства для лечения сердечных аритмий; многие психотропные или гиполипидемические препараты; лекарства для разжижения крови и для лечения сердечной недостаточности. Также не следует сочетать с Paxlovid и препараты, усиливающие эрекцию, такие как Viagra или Cialis, - говорит профессор Мартин Шерер (Martin Scherer) из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф. - И именно это заставляет врача все тщательно взвесить. Он должен хорошо подумать, стоит ли прекратить прием одного или нескольких этих препаратов, чтобы иметь возможность назначить Paxlovid".

Вот и получается, что в своей повседневной практике врачу не так-то просто использовать такой эффективный препарат. Но пациентам из групп риска обязательно нужно знать, что существует такое действенное и простое в применении лекарство, и в при необходимости обсудить со своим лечащим врачом, не стоит ли его принимать в случае заражения ковидом.

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