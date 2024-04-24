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Hugo Boss договорился о продаже своего бизнеса в России

Даниил Сотников
24 апреля 2024 г.

Немецкая компания договорилась о продаже своего российского бизнеса оптовому партнеру АО "Стокманн" при условии сохранения рабочих мест.

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Логотип Hugo Boss
Логотип Hugo BossФото: Paul Zinken/picture alliance/dpa

Немецкий модный дом Hugo Boss согласовал с правительством России продажу своего российского бизнеса оптовому партнеру АО "Стокманн", сообщило со ссылкой на заявление фирмы агентство Reuters в среду, 24 апреля.

Сделка будет означать полный уход Hugo Boss из России. После начала российского вторжения в Украину компания приостановила как свой розничный бизнес в РФ, так и деятельность в сфере электронной коммерции и рекламу.

Условием сделки было сохранение всех рабочих мест

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса Hugo Boss компании АО "Стокманн", подтвердил агентству "Интерфакс" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, одним из условий продажи стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур. Стоимость сделки не раскрывается. Как напоминает Reuters, российские власти требуют, чтобы иностранные компании продавали активы со скидкой не менее 50 процентов.

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