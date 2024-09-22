КНР манипулирует данными, но это не может скрыть безработицу

Китай вкладывает миллиарды, чтобы стать глобальной технологической державой. Но ИИ и робототехника - не трудоемкие отрасли. Что же делать миллионам молодых китайцев, которые не могут найти работу?

Когда в прошлом году уровень безработицы среди молодежи в Китае достиг рекордной отметки в 21,3%, Пекин поступил так, как поступают авторитарные правительства, когда всплывает неприглядная для них правда - он перестал публиковать данные. Повозившись с методологией полгода, Национальное бюро статистики Китая исключило из своих оценок студентов, и к декабрю уровень безработицы среди молодежи в стране снизился почти на треть.

Манипуляция с данными, как подозревают многие китайские наблюдатели, при этом не избавляет от проблемы. В июле, после нескольких месяцев небольшого снижения, показатель безработицы среди молодежи снова резко вырос - на треть, до отметки в 17,1%.

Цзяюй Ли, старший юрист сингапурской консультационной фирмы Global Counsel, занимающейся вопросами госполитики, сообщила в интервью DW, что даже предыдущие данные не учитывают миллионов сельских жителей, которые, по ее словам, "сталкиваются с гораздо большими трудностями в обеспечении полной занятости", чем проживающие в городах. "Официальная статистика неточно отражает реальную ситуацию на местах. Даже после сомнительных методологических изменений цифры продолжают расти, что подчеркивает серьезность проблемы", - добавила Ли.

Хотя китайская экономика, возможно, уже не развивается такими рекордными темпами, как в начале 2000-х годов, в этом году, по прогнозам, ВВП Китая увеличится на 5%, о чем большинство западных стран может только мечтать. Так почему же КНР не в состоянии создать достаточно рабочих мест для примерно 12 миллионов выпускников вузов и десятков миллионов выпускников школ, которые ежегодно выходят на местный рынок труда?

Вот и все обещания Си о "всеобщем процветании"

Виной тому COVID-19, структурные проблемы экономики, ее вялое восстановление после пандемии и напряженность с Западом в торговых вопросах. Но не менее губительным для экономического роста, а также для перспектив трудоустройства многих молодых китайцев, оказалось, как отмечают наблюдатели, наступление в 2020-21 годах президента КНР Си Цзиньпина на отечественные высокотехнологичные компании, а также на сектора недвижимости и частного образования.

Китайский лидер Си Цзиньпин Фото: Sergei Savostyanov/POOL/AFP/Getty Images

Китайские IT-гиганты, чье почти монопольное положение стало объектом реформ Си, потеряли более триллиона долларов рыночной стоимости. Рынок недвижимости рухнул, унеся с собой сбережения десятков миллионов. Процветающий в стране сектор образовательных услуг, который предлагал частное обучение примерно 75 миллионам школьников, был разрушен. Неизбежно в этих сферах последовали массовые увольнения. Многие из тех, кто пострадал, - молодые работники.

Например, популярность онлайн-платформ для дополнительного обучения росла в течение многих лет из-за острой конкуренции в сфере высшего образования среди китайских студентов и особого внимания к хорошим оценкам. В 2019 году репетиторством в Китае занимались около 10 миллионов человек, многие из которых являлись недавними выпускниками вузов.

Давление со стороны властей негативно повлияло на этот сектор, заявила в беседе с DW Диана Чойлева, главный экономист лондонской компании Enodo Economics. "Хотя репетиторство полностью не исчезло, оно стало гораздо более нестабильной и ненадежной сферой деятельности. Исчезла одна из возможностей, которой пользовались выпускники вузов, чтобы избежать ухудшения своих экономических перспектив", - уточнила Чойлева.

Молодые китайцы хотят высокооплачиваемую работу

Еще одна проблема - несоответствие ожиданий и реальности. Молодые китайцы продолжают избегать неквалифицированной работы, чтобы конкурировать за высокооплачиваемые должности "белых воротничков". Китайские СМИ ссылаются на исследование, проведенное в прошлом году Пекинским университетом экономики и бизнеса, согласно которому около половины из 400 миллионов работников физического труда в стране - люди старше 40 лет.

"Часто есть большой спрос на рабочие профессиональные навыки, но такие варианты карьеры и трудоустройства считаются менее желательными (для молодежи. - Ред.)", - пояснила в разговоре с DW Николь Голдин, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Council). Хотя власти Китая предложили некоторые стимулы и провели реформы в системе образования, чтобы решить основные структурные проблемы, "потребуется время, чтобы увидеть какой-либо эффект", прогнозирует Голдин.

Нужно больше чипов, чем рабочих?

По мере того как китайская экономика продолжает подниматься вверх по цепочке создания добавленной стоимости, Пекин нацелился на глобальное технологическое доминирование. Огромные инвестиции в сферу искусственного интеллекта (ИИ), производство микросхем и "зеленую" энергетику помогут сократить технологическую зависимость Китая от Запада. Но перечисленные передовые отрасли не обязательно нуждаются в большом количестве новых работников.

"Государство сосредоточено на таких быстро развивающихся секторах, как искусственный интеллект и электромобили, которые являются небольшими по масштабу и нетрудоемкими, что приводит к созданию ограниченного числа рабочих мест, - констатирует Ли из Global Counsel. - Это препятствует инновациям и технологическому прорыву - по иронии судьбы, именно на это Пекин хочет опереться в будущем".

По словам Ли, продолжающаяся напряженность в торговле с Западом также создает нагрузку на экспортную отрасль Китая, поскольку ей в процессе дерискинга приходится замещать крупные заказы со все более проблемного западного рынка на менее дорогостоящие из стран глобального Юга, что сказывается на уровне занятости.

Работа на износ больше непопулярна

Между тем рынок труда в экономических секторах, где у большинства работников краткосрочные договоры и гибкие условия, чему часто способствуют онлайн-платформы для доставки еды, совместное пользование транспортными средствами или влияние соцсетей, перенасыщен. Около 200 миллионов китайцев зарабатывают на жизнь, имея такие непрестижные профессии, поэтому многие молодые люди отказываются от работы на износ.

Более состоятельная молодежь, возможно, делает выбор в пользу получения более качественного образования, а многие предпочитают просто "лежать и ничего не делать", описывает ситуацию Николь Голдин из Atlantic Council, имея в виду растущее общественное движение, известное как "тан пин" (добровольный отказ от переработок и успехов во что бы то ни стало в пользу нормальной размеренной жизни). Его сторонники - молодые люди, которые отвергают давление общества, требующего от них чрезмерных достижений, и стремятся к менее материалистически ориентированному поведению.

Голдин также указала на то, что все больше молодых китайцев становятся "профессиональными детьми или внуками", обеспечивая уход за пожилыми родственниками - вид занятости, пользующийся растущим спросом в связи со старением населения Китая и повышением расходов на такие услуги.

Китайские предприниматели теперь не склонны к риску

Усиливая контроль над частным сектором, Си невольно снизил инвестиции в стартапы и готовность молодых китайских предпринимателей идти на риск. За последние шесть лет, по данным Financial Times, число новых стартапов в КНР сократилось на 97% - с более чем 51 000 в 2018 году до примерно 1200 в 2023-м.

Диана Чойлева рассказала DW, что бизнесмены и венчурные фирмы стали "крайне осторожными" из-за новых строгих правил, которые заставляют частный сектор соответствовать ценностям Компартии Китая.

Китайский рынок труда был высококонкурентным еще до того, как безработица среди молодежи резко возросла Фото: Avalon.red/Imago Images

"Как частный сектор может стимулировать инновации, если предприниматели не хотят рисковать, чтобы начать свой бизнес? В долгосрочной перспективе вы теряете компании, способные стимулировать массовую занятость молодежи и мультипликативный эффект, который они могли бы дать стране", - полагает Чойлева. По словам Николь Голдин, если Китай собирается сместить США с позиции крупнейшей экономики мира, то молодые таланты должны сыграть решающую роль в обеспечении такого роста.

"Высокий уровень безработицы среди молодежи снижает производительность труда и уменьшает способность Китая конкурировать на мировом рынке. Молодые безработные не смогут пробиться в средний класс, что приведет к снижению потребления и потенциально дестабилизирующим социальным последствиям, которые будут еще больше препятствовать росту", - предупредила в заключение Голдин.