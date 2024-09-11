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ПолитикаЕвропа

Европейские компании пересматривают свой бизнес с Китаем

Сергей Ромашенко
11 сентября 2024 г.

Для многих компаний из Европы бизнес в КНР становится все менее привлекательным. Количество рисков увеличивается, а выгод все меньше, говорится в исследовании, проведенном Торговой палатой ЕС в Пекине.

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Завод BMW в Китае
Завод BMW в КитаеФото: picture-alliance/dpa/BMW

Европейские предприятия все активнее пересматривают свою деловую деятельность в Китае. "Количество рисков увеличивается, а выгод становится все меньше. Многие инвесторы теперь сталкиваются с реальностью того факта, что их проблемы на китайском рынке могут носить долгосрочный характер", - говорится в обнародованном в среду, 11 сентября, исследовании, которое провела Торговая палата ЕС в Пекине.

Наибольшую обеспокоенность у европейских предприятий вызывает нынешняя экономическая слабость КНР, свидетельствуют результаты опроса 1700 европейских компаний, работающих в Китае. Другим существенным вызовом является усиливающаяся политизация делового климата в Китае на фоне геополитической напряженности и непрозрачных предписаний китайских властей.

Экономика КНР еще не оправилась от последствий пандемии ковида

Экономика КНР не оправилась окончательно после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Потребительский климат в стране по-прежнему на низком уровне, кризис в сфере недвижимости негативно сказывается на других секторах экономики, молодежная безработица высока. Руководство КНР прогнозирует на текущий год рост экономики на пять процентов, но эксперты считают эти прогнозы честолюбивыми.

В июле Компартия КНР постановила продвигать реформы, но конкретных решений с тех пор так и не объявлено. Принятая на пленуме ЦК КПК программа свидетельствует скорее о том, что "на фоне усиления приоритетов в сфере безопасности предпочтение может быть отдано не частному, а государственному сектору", отмечает Торговая палата ЕС в КНР.

Иностранные компании испытывают все больше трудностей из-за китайских законов в сфере контрразведки и международных отношений. "Это усиливает привлекательность других рынков, обеспечивающих большую правовую безопасность", - констатирует Торговая палата ЕС. В то же время она признает, что Китай все еще сохраняет "значительный потенциал".

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