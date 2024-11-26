Трамп повысит пошлины на импорт из Канады, Мексики и КНР

В первый день своего президентства Трамп введет 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также дополнительный 10-процентный сбор на китайскую продукцию.

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал повышение ввозных пошлин на товары из Китая, а также соседних Мексики и Канады. Такой указ он подпишет в первый же день на посту главы государства, сообщил он в понедельник, 25 ноября, на своей платформе Truth Social.

Такие меры он объяснил опиоидным кризисом и нелегальной иммиграцией. "20 января в качестве одного из многих моих первых указов я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентный тариф на все товары, поступающие в Соединенные Штаты", - написал Трамп, заявив о "нелепых открытых границах". Эти тарифы будут действовать до тех пор, пока через соседние страны прекратятся поставки наркотиков, в особенности фентанила, а также перестанут въезжать нелегальные мигранты, указал республиканец.

На китайскую продукцию будет введена дополнительная тарифная ставка в размере 10 процентов, заявил он далее. При этом он обвинил власти КНР в недостаточных действиях против контрабанды наркотиков. По словам Трампа, он неоднократно поднимал этот вопрос на встречах с представителями китайских властей, которые заверяли его в принятии строгих мер против "торговцев наркотиками", но не делали этого.

В Китае и ЕС предупреждают о торговой войне

Представитель посольства Китая в США указал на усилия Пекина по пресечению контрабанды фентанила. По его словам, никто "не выиграет торговую войну". "Китай убежден, что китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество является взаимовыгодным", - добавил он.

В Брюсселе предупредили об опасности торговой войны. От нее пострадают все, начиная от самих американцев, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Если это будет необходимо, европейцы готовы к принятию ответных мер, предупредил он.

От пошлин на продукцию из Мексики пострадает немецкий автопром

В Германии назвали заявление Трампа предупреждением для Европы. "США являются важнейшим торговым партнером для многих европейских стран, поэтому здесь штрафные пошлины особенно чувствительны", - считает главный макроэкономист банка VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel).

Сделанный Трампом анонс прервал рост ведущего немецкого биржевого индекса Dax. После открытия торгов 26 ноября его значение снизилось на полпроцента до 19 287 пунктов. На бирже указывают на чувствительность немецкой экономики к ввозным пошлинам на товары из Мексики, где расположены производственные мощности немецкого автопрома для американского рынка.

Контрабанда фентанила и свободная торговля с Мексикой и Канадой

Фентанил - сильное обезболивающее, использующееся среди прочего онкологическими пациентами. Синтетический опиоид, действующий в 50 раз сильнее героина, также можно приобрести нелегальным путем, отмечает AFP. Часто нелегальный фентанил производят в Мексике из ввезенного из Китая сырья и затем переправляют контрабандой в США. От передозировки фентанила в Соединенных Штатах ежегодно умирают около 75 000 человек. В августе власти Китая объявили об ужесточении контроля над производством компонентов фентанила, решение приветствовали в Вашингтоне.

Для Канады и Мексики США являются важнейшим торговым партнером. Между тремя североамериканскими странами уже 30 лет существует соглашение о свободной торговле. Во время своего первого президентского срока Трамп неоднократно критиковал Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA), заявляя, что оно ставит компании США в невыгодное положение. В 2018 году под его давлением условия NAFTA были пересмотрены и соглашение было заменено договором USMCA.