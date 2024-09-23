  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Институт: В случае победы Трампа экспорт ФРГ в США обвалится

Сергей Ромашенко
23 сентября 2024 г.

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США будет иметь весьма негативные последствия для немецкого экспорта. Из-за высоких пошлин он сократится почти на 15 процентов, прогнозирует ifo.

https://p.dw.com/p/4kydp
Грузовые контейнеры в порту Гамбурга
Грузовые контейнеры в порту ГамбургаФото: Marcu Brandt/dpa/picture-alliance

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США немецкий экспорт в эту страну может обвалиться на 14,9 процента. Особенно сильно пострадает экспорт продукции автопрома (- 32 процента) и фармакологической промышленности (- 35 процентов), сообщил в понедельник, 23 сентября, Мюнхенский институт экономических исследований ifo со ссылкой на результаты моделирования.

Экономисты обосновывают пессимистические прогнозы намерением Трампа резко повысить таможенные пошлины. Рассмотренный ifo сценарий предполагает повышение пошлин на товары из КНР на 60 процентов, а на товары из остальных стран - на 20 процентов. "Если Трамп будет переизбран и начнется новая торговая война с Китаем, то Германия как страна-экспортер сильно пострадает", - констатировала эксперт ifo Лизандра Флах (Lisandra Flach).

Возможный рост экспорта в другие страны

При этом увеличение американских пошлин может привести к росту экспорта из Германии в Канаду (+3,3 процента), Мексику (+3,1) и страны Евросоюза (+0,4 процента), отметила она. В целом, объем немецкого экспорта может сократиться примерно на два процента (на 35 млрд евро в ценах 2023 года). Наибольшие потери понесут автоиндустрия (-4,9 процента) и фармапром (-4,7 процента).

По словам Флах, повышение таможенных пошлин в США негативно отразится и на китайский спрос на промежуточные продукты из Германии, что станет одной из причин резкого сокращения немецкого экспорта в Китай при таком сценарии, указала Лизандра Флах.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Мешки с цементом на конвейере фирмы HeidelbergCement

Каким немецким фирмам выгоден президент Трамп, а каким нет (фотогалерея)

Каким немецким фирмам выгоден президент Трамп, а каким нет (фотогалерея)

У будущего президента США еще нет экономической программы, но есть явные приоритеты. Они таят риски и шансы для бизнеса Германии. Какие компании могут выиграть или проиграть - в галерее DW.
Экономика и бизнес11 ноября 2016 г.8 фото
external

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю (23.01.2019)

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю (23.01.2019)

Ангела Меркель в Давосе атаковала власти США за эгоизм и выделила главные вызовы Германии: отставание в дигитализации и платформенной экономике. Канцлер ФРГ отметила и важность природного газа.
Политика23 января 2019 г.02:20 мин.