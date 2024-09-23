Институт: В случае победы Трампа экспорт ФРГ в США обвалится

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США будет иметь весьма негативные последствия для немецкого экспорта. Из-за высоких пошлин он сократится почти на 15 процентов, прогнозирует ifo.

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США немецкий экспорт в эту страну может обвалиться на 14,9 процента. Особенно сильно пострадает экспорт продукции автопрома (- 32 процента) и фармакологической промышленности (- 35 процентов), сообщил в понедельник, 23 сентября, Мюнхенский институт экономических исследований ifo со ссылкой на результаты моделирования.

Экономисты обосновывают пессимистические прогнозы намерением Трампа резко повысить таможенные пошлины. Рассмотренный ifo сценарий предполагает повышение пошлин на товары из КНР на 60 процентов, а на товары из остальных стран - на 20 процентов. "Если Трамп будет переизбран и начнется новая торговая война с Китаем, то Германия как страна-экспортер сильно пострадает", - констатировала эксперт ifo Лизандра Флах (Lisandra Flach).

Возможный рост экспорта в другие страны

При этом увеличение американских пошлин может привести к росту экспорта из Германии в Канаду (+3,3 процента), Мексику (+3,1) и страны Евросоюза (+0,4 процента), отметила она. В целом, объем немецкого экспорта может сократиться примерно на два процента (на 35 млрд евро в ценах 2023 года). Наибольшие потери понесут автоиндустрия (-4,9 процента) и фармапром (-4,7 процента).

По словам Флах, повышение таможенных пошлин в США негативно отразится и на китайский спрос на промежуточные продукты из Германии, что станет одной из причин резкого сокращения немецкого экспорта в Китай при таком сценарии, указала Лизандра Флах.