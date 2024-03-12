Крэк и фентанил в ФРГ: дешевые наркотики смертельно опасны

Курительный кокаин - крэк - стремительно распространяется в Германии. А синтетические опиоиды, такие как фентанил, появились здесь уже давно. Употребление этих наркотиков чревато смертельными последствиями.

Этот наркотик, который выглядит вполне безобидно - как светлый сахар-кандис, все чаще становится проблемой как в Германии, так и в других странах. Когда его грязно-желтые кристаллы выпариваются в трубке при температуре свыше 90 градусов, слышен треск, отсюда и происходит название "крэк" - от английского "to crackle", "трещать". Эта смесь солей кокаина, пищевой соды и воды, начинает действовать быстрее, чем любой другой наркотик - максимум через десять секунд. Она вызывает эйфорию и быстрое привыкание. А передозировка может привести к смерти.

"Наша главная задача - чтобы люди не умирали, потому что ситуация очень опасная. Если употреблять это вещество раз в полчаса, то почти не остается времени на восстановление, на еду, гигиену и уход за ранами, - говорит в интервью DW Михаэль Харбаум (Michael Harbaum), руководитель Дюссельдорфского центра помощи наркозависимым. - Крэк - это, по существу, курительный кокаин, который приносит кайф. И если употреблять его несколько дней подряд, это часто приводит к психотическим состояниям".

Стремительный рост потребления крэка

Харбаум работает в центре помощи уже 20 лет, до того как возглавить эту организацию, он заведовал в ней комнатой для безопасного применения наркотиков. Социальный педагог по образованию, он многое повидал на улицах столицы Северного Рейна - Вестфалии. Но то, что крэк-кокаин делает с наркоманами, - это совершенно другие масштабы. В 2017 году центр помощи наркозависимым столкнулся всего с несколькими сотнями случаев употребления крэка. В прошлом же году их было уже более 31 000.

Михаэль Харбаум Фото: Privat

"Мы видим стремительный рост его употребления, а также и изменение поведения людей, которые к нам обращаются, и их обнищание. Потому что крэк очень быстро оказывает сильное воздействие, но и очень быстро выветривается. А следовательно, очень велика и тяга к тому, чтобы сразу его снова употреблять, - рассказывает Михаэль Харбаум. - Часто одну трубку выкуривают несколько человек, потому что им просто не хватает денег, и тогда за пять евро покупают несколько кристаллов, и каждый делает затяжку".

Число смертей от наркотиков постоянно растет

В 2022 году в Германии в результате употребления наркотиков умерли почти 2000 человек - это самый высокий показатель за последние 20 лет. Основными причинами смерти по-прежнему остаются героин и долгосрочные последствия употребления наркотиков, но число смертей от отравления кокаином и крэкомв этом году также превысило 400 случаев. Эта тенденция тревожит и исследователя наркозависимости профессора Даниеля Даймеля (Daniel Deimel), который вместе с другими экспертами разработал рекомендации по борьбе с употреблением крэк-кокаина.

"Проблемы с крэком уже давно, на протяжении примерно 20 лет, известны во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Ганновере. С 2016 года он стал распространяться на западе Германии, например, в федеральной земле Саар, а также в крупных городах, например, в Берлине. Европа, а значит и Германия наводнена высокоочищенным кокаином, - рассказывает Даймель DW. - Рынок наркотиков расширяется, потому что значительно увеличилось производство кокаина в Колумбии".

Берлин пытается наладить сотрудничество с властями в Южной Америке

Недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вернулась из поездки по странам Южной Америки - Бразилии, Эквадору, Колумбии и Перу. Целью ее визита было, среди прочего, способствовать расширению сотрудничества в борьбе с международным наркотрафиком. Все больше и больше кокаина поступает из Южной Америки в Европу - через порты Антверпена, Роттердама и Гамбурга.

Даниэль Даймель Фото: privat

Даниэль Даймель не питает иллюзий: по его словам, рынок кокаина в Германии есть, и его производство будет продолжаться в больших масштабах из-за высокого спроса: "Кокаин сейчас употребляют очень многие люди из средних слоев общества, и это стало восприниматься как обычное явление. Это больше не наркотик богатых, обеспеченных людей, художников и работников СМИ, что было своего рода клише в 1980-х и 1990-х годах".

Для крэка нет антидота

Употребляемый в виде крэка кокаин поступает и в неблагополучные районы крупных городов Германии. В прошлом году Даймель провел исследование среди наркоманов и торговцев наркотиками в Кельне: почти все потребители признались, что хотя бы однажды курили крэк-кокаин. Многие из них бездомные. В связи с употреблением крэка часто отмечались серьезные психологические проблемы и даже паранойя.

Самой большой проблемой Даймель называет отсутствие антидота: "В случае с героином уже существуют очень хорошо разработанные методы лечения зависимости, такие как заместительная терапия метадоном. А вот против зависимости от крэк-кокаина не существует разрешенных и эффективных лекарств. Это означает, что в этой области необходимы дальнейшие исследования. А также открытый и по вечерам центр экстренной помощи, с круглосуточным обслуживанием".

Синтетические опиоиды также набирают популярность

Несколько дней назад Михаэль Харбаум и его команда в Дюссельдорфе смогли разместить одиннадцать наркозависимых человек в новом приюте, расположенном рядом с главным железнодорожным вокзалом - с охраной, социальными работниками и запирающимися одноместными комнатами. Эксперты считают, что такую модель нужно срочно брать на вооружение и организовывать больше аналогичного жилья, потому что наряду с крэк-кокаином на подходе уже следующие особо опасные наркотики - такие синтетические опиоиды, как фентанил.

Это обезболивающее лекарство, предназначенное для умирающих или страдающих от рака людей, смешивают с героином. В США от передозировки опиоидов ежегодно умирает около 10 000 человек. В ходе исследования немецкой некоммерческой организации помощи больным СПИДом Deutsche AIDS Hilfe, проводившегося в течение полугода в 17 комнатах безопасного потребления наркотиков в Германии, в 3,6% образцов героина были выявлены следы фентанила.

"Мы предполагаем, что в ближайшие 12-18 месяцев эта цифра будет расти", - опасается Даниэль Даймель. По его словам, смеси синтетических опиоидов с героином значительно более сильнодействующие, то есть смертельная доза такого наркотика гораздо меньше: в случае с фентанилом достаточно двух миллиграммов - это количество объемом с кончик карандаша.

Уполномоченный федерального правительства по вопросам наркозависимости и наркотических средств Буркхард Блинерт (Burkhard Blienert) выступает за увеличение числа легкодоступных услуг и мер по помощи наркозависимым. "Помимо комнат для безопасного потребления наркотиков речь идет о проверке на наркотики, экспресс-тесты, доступные услуги по заместительной терапии и использование препарата для экстренной помощи налоксона, который могут и должны вводить даже непрофессионалы", - заявил он DW. По его словам, существует достаточно эффективных мер, которые были опробованы и испытаны во всей Европе, но пока не используются повсеместно.

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