Трамп назвал ЕС "мини-Китаем" в контексте торговых отношений

Экс-президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Евросоюз "мини-Китаем", говоря о торговых отношениях США с блоком. Слова Трампа приводит агентство AFP в четверг, 24 октября.

"Они не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, ничего не берут. У вас дефицит в 312 миллиардов долларов с ЕС. Знаете, ЕС - это мини-Китай, не такой уж даже и мини", - сказал Трамп. По данным статистического агентства ЕС Евростат, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд евро, что эквивалентно 170,54 млрд долларов, отмечает AFP.

Трамп угрожает ввести торговые пошлины

Как сообщал со ссылкой на источники журнал Politico, Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США в случае победы Трампа. В 2018 году Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС, напоминает Politico. Президент тогда пригрозил ввести пошлины и на экспорт автомобилей из Евросоюза. В преддверии нынешних выборов Трамп заявлял о возможности ввести пошлины от 10 или 20%, в том числе и для дружественных стран. Собеседники Politico в Брюсселе утверждают, что ЕС прорабатывает варианты ответа и готов "жестко" реагировать на такое развитие событий.

Возможные убытки ФРГ при торговой войне с США

Институт немецкой экономики в Кельне (IW) провел исследование, из которого следует, что убытки Германии могут за четыре года составить 180 млрд евро в случае торговой войны с США при Трампе. "Страна-экспортер Германия с ее особенно высокой степенью открытости более восприимчива к глобальным торговым конфликтам и, соответственно, к ослаблению мировой экономики", - предостерег научный сотрудник IW Юрген Маттес (Jürgen Matthes).

Если Трамп повысит тарифы до 20%, а Евросоюз введет ответные пошлины в размере 20% на американский импорт, это может привести к падению валового внутреннего продукта (ВВП) Германии на 1,5% в 2028 году и потерям в 180 млрд евро.

Согласно второму сценарию - с 2025 года тарифы США будут повышены до 10% на весь импорт и до 60% - на импорт из Китая. В ответ ЕС может ввести пошлину в размере 10% на импорт из США. Потери ВВП ФРГ в этом случае будут ниже и составят около 127 млрд евро к 2028 году.

В то же время исследователи пришли к выводу, что ответная реакция Брюсселя будет значительно более разрушительна для США, чем для Евросоюза. "Поэтому ЕС и Германия могли бы сравнительно уверенно угрожать ответными мерами", - полагают эксперты. При наилучшем стечении обстоятельств угрозы ответных мер может быть достаточно, чтобы удержать США от одностороннего повышения тарифов, считают они.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа от Демократической партии является нынешняя вице-президент Камала Харрис.