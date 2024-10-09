На какой исход выборов в США надеется Пекин

Дональд Трамп или Камала Харрис? О том, с каким президентом США Китаю было бы проще договориться, в том числе по вопросу Тайваня, размышляет Александер Гёрлах.

Столица Тайваня - Тайбэй Фото: CHRIS STOWERS/AFP/Getty Images

Накануне 1 октября, когда в Китае отмечают День основания Китайской Народной Республики, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с ежегодной торжественной речью. Как и в предыдущие годы, он затронул тему Тайваня. Си утверждает, что островная республика является частью КНР. Однако это не соответствует действительности, поскольку Коммунистическая партия Китая никогда не правила там.

Остров с демократическим правительством для Си Цзиньпина - как бельмо на глазу. Ведь он боится, что свободолюбие 23,5 млн тайванцев может оказаться заразительным примером для жителей КНР.

В Пекине ждут исхода выборов в США

По мнению военных экспертов, нападение КНР на Тайвань может произойти в 2027 году. К этому сроку должна быть завершена модернизация китайской армии. Однако решение Пекина будет в корне зависеть от готовности Соединенных Штатов прийти на помощь своему союзнику Тайваню. На случай нападения Китая США взяли на себя соответствующее обязательство. Президент Байден неоднократно подчеркивал, что Вашингтон придет на помощь Тайбэю в рамках союзных обязательств, однако он ни разу не уточнял, в чем именно будет заключаться эта помощь.

Александер Гёрлах Фото: Privat

Но вопрос Тайваня - не единственный, в отношении которого исход президентских выборов в США будет играть важную роль для Пекина. Если победу одержит Дональд Трамп, есть вероятность, что отношения между двумя странами ждет дальнейшее ухудшение.

В то же время Трамп во время своего президентства показал, что является уязвимым, и Пекин может этим воспользоваться. Си с почестями принимал Трампа и устраивал для него пышные обеды в залах с роскошной золотой отделкой. Трамп же, в свою очередь, неоднократно делал ложные утверждения, что именно тайванцы лишают американцев рабочих мест на производстве микрочипов - сфере промышленности, где Тайвань на протяжении десятилетий является мировым лидером.

В целом Китай может прийти к выводу, что второй президентский срок Трампа означал бы возможность "сделки" по Тайваню. С другой стороны, однако, возвращение Трампа в Белый дом может означать беспорядок и хаос, которые так не любит Пекин.

Цель Си Цзиньпина: раскол Запада

При Камале Харрис хаоса и беспорядка не будет, уверены в Пекине. Однако Харрис на посту главы американского государства означает и продолжение курса администрации нынешнего президента США Джо Байдена, которая видит в КНР конкурента и соперника. По вопросу Тайваня администрация Харрис, вероятно, также продолжит курс Байдена, расширяя и укрепляя все альянсы Вашингтона в Азии.

Между тем важная составляющая стратегии Си Цзиньпина - вносить раскол в западные альянсы и подталкивать их членов к противоречиям. В случае победы Харрис на президентских выборах в США атлантический союз ждало бы укрепление, расколоть его оказалось бы нелегко. Китайская экономика не справилась бы с санкциями европейских стран, которые наверняка последовали бы за американскими в случае вторжения Китая на Тайвань.

Все это говорит в пользу того, что возможная дата начала агрессивной войны Китая против демократического Тайваня зависит, скорее, от внешних, чем от внутренних факторов. Пекин не хочет вступать в войну с США и их европейскими союзниками по НАТО. В случае избрания Трампа Си сможет внести раскол в альянс западных стран - однако не исключено, что отношения между США и КНР ждет дальнейшее ухудшение. Если же президентом США станет Камала Харрис, Пекин окажется в гораздо более выгодном положении, чем если Белый дом вновь займет Дональд Трамп.

Автор: Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в международных отношениях и внештатный профессор Школы индивидуального обучения имени Галлатина при Нью-Йоркском университете, где он преподает теорию демократии.

Прожив некоторое время на Тайване и в Гонконге, он сконцентрировался в своих исследованиях на этом регионе, в особенности на подъеме Китая и его последствиях для демократических стран в Азии. Он занимал различные должности в Гарвардском университете и университетах Кембриджа и Оксфорда. Александер Гёрлах живет в Нью-Йорке и Берлине.

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